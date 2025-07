Trump își promovează investiţiile din Scoţia şi se laudă cu realizările: „Am oprit un război. De fapt, am oprit cam cinci războaie”

Aflat într-o vizită de cinci zile în Scoția, unde a inaugurat cel de-al treilea teren de golf din Regatul Unit al familiei sale, Donald Trump se laudă că a reuşit să pună cap la aproximativ cinci războaie şi să grăbeşte să revină la Casa Albă pentru „a stinge incendii în toată lumea”.

Preşedintele Donald Trump a profitat de cele cinci zile în care s-a aflat în vizită în Scoţia inclusiv pentru a inaugura cel mai nou teren de golf al familiei sale, al treilea din Regatul Unit. Cu crosa în mână, marţi, 29 iulie, el a anunţat că în timpul mandatului său administraţia americană a reuşit împiedice „cam cinci războaie”.

„Aşa cum ştiţi, ieri am oprit un război”

Vizita sa în Regatul Unit a combinat interesele de afaceri ale familiei sale cu momente de diplomație publică, într-o ofensivă mediatică în care Donald Trump și-a prezentat atât realizările în politică externă, cât și legăturile personale cu Scoția.

Evenimentul a avut loc la Trump International Golf Links, în satul Balmedie, unde preşedintele american a apărut însoțit de fiii săi, Donald Jr. și Eric Trump, pentru a inaugura oficial noul teren.

„Abia aștept să joc astăzi. Vom juca foarte repede. Apoi mă întorc la Washington și vom stinge incendii în toată lumea. Am rezolvat unul ieri. Știți, am oprit un război ieri. De fapt, am oprit cam cinci războaie”, a declarat liderul de la Casa Albă în fața presei.

El a ţinut să accentueze importanța acestor intervenții diplomatice: „Asta e mult mai important decât să joc golf. Oricât de mult mi-ar plăcea, e mult mai important. Va fi un an special și un deceniu special. Vom face toate țările noastre să fie puternice, mărețe și cu adevărat minunate din nou. Și asta se întâmplă, și se întâmplă foarte repede.”

Conflictele pe care susţine Donald Trump că le-a dezamorsat

Afirmațiile lui Donald Trump vin în contextul unor evoluții extrem de volatile la nivel internațional, iar cele „cam cinci războaie” pentru a căror încetare îşi asumă meritul sunt:

* Medierea armistițiului dintre Thailanda și Cambodgia, semnat luni, în ciuda acuzațiilor ulterioare de încălcare a înțelegerii de către Cambodgia;

* Dezamorsarea tensiunilor nucleare dintre India și Pakistan;

* Prevenirea unui conflict deschis între Serbia și Kosovo;

* Calmarea situației dintre Rwanda și Republica Democratică Congo;

* Facilitarea armistițiului în Yemen, după ce gruparea Houthi, susținută de Iran, a acceptat încetarea focului în urma atacurilor lansate de SUA și Marea Britanie;

* Oprirea „în doar 12 zile” a unei posibile confruntări militare între Israel și Iran, ca urmare a unor atacuri americane asupra infrastructurii nucleare iraniene, la sfârșitul lunii iunie.

Gaza, Netanyahu și tratativele suspendate

Pe fondul acestor declarații, criza din Gaza rămâne o preocupare majoră, iar Donald Trump pare să fi adoptat o poziție diferită de cea a premierului israelian Benjamin Netanyahu în ceea ce privește amploarea crizei umanitare. Întrebat despre afirmațiile liderului israelian, care minimaliza riscul de foamete, Trump a răspuns: „Nu știu. Pe baza imaginilor de la televizor, aș spune că nu în mod special, pentru că acei copii par foarte înfometați”.

Donald Trump nu a pierdut, însă, ocazia să afirme că Statele Unite nu au primit recunoașterea cuvenită pentru ajutorul umanitar oferit în Gaza. Întrebat despre colaborarea cu Netanyahu, el a afirmat: „Lucrăm împreună pentru a încerca să punem lucrurile în ordine pentru lume”.

Golf, afaceri și diplomație

Vizita în Scoția a fost, în mare parte, dedicată promovării afacerilor familiei Trump. Noul teren de golf este al treilea din portofoliul Trump Organization în Scoția și va găzdui un turneu PGA Seniors Championship.

Eric Trump, care s-a ocupat de proiect, a descris terenul drept „Cele mai mari 36 de găuri de golf”, iar președintele l-a numit „un proiect rar”, realizat în dune naturale.

„Acestea sunt foarte greu de construit și nu veți mai vedea altele ca acestea. Probabil că nu veți mai vedea niciodată un alt teren construit în dune. Nu în dune ca acestea”, a spus Donald Trump despre investiţia familiei sale.

De asemenea, el a vorbit despre originile sale scoțiene, evocând figura mamei sale, Mary Anne MacLeod, născută pe insula Lewis.

„Iubea acest loc. Se întorcea aici cu religiozitate o dată pe an, vara, împreună cu sora mea Marianne și, uneori, cu Elizabeth”, a povestit preşedintele SUA, care i-a mulţumit nurorii sale, Lara Trump, pentru implicarea în alegerile din 2024 și i-a lăudat pe colaboratorii de încredere din cadrul imperiului său imobiliar.

În cadrul vizitei sale de cinci zile în Scoţia, Donald Trump a anunțat și semnarea unui acord comercial preliminar cu Uniunea Europeană.

„Tocmai am semnat un acord foarte important, după cum știți, cu Uniunea Europeană, dar și cu Regatul Unit. Este un acord avantajos pentru țară și un acord excelent pentru toată lumea”, a mai spus Donald Trump marți.

Premierul britanic Keir Starmer, cunoscut pentru faptul că nu joacă golf, a fost invitat de Trump la bordul Air Force One pentru un tur privat al proprietăților sale din Aberdeen.