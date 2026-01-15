Rapid și decisiv: Trump vrea o lovitură care să doboare regimul iranian, fără un nou război prelungit

Președintele Donald Trump le-a transmis consilierilor săi pe securitate națională că orice intervenție militară a SUA în Iran trebuie să fie „rapidă și decisivă”, menită să lovească direct regimul de la Teheran, fără a se transforma într-un conflict de durată, care să se întindă pe săptămâni sau luni. Informația este confirmată de un oficial american, două surse familiarizate cu discuțiile și o persoană apropiată Casei Albe, susține nbcnews.com.

„Dacă va face un pas, vrea ca acesta să fie unul definitiv”, a declarat una dintre surse.

Problema este că niciunul dintre scenariile analizate până acum nu îi poate garanta lui Trump că regimul iranian s-ar prăbuși rapid în urma unei lovituri americane. Mai mult, există temeri serioase că Statele Unite nu dispun, în acest moment, de toate resursele militare necesare în regiune pentru a face față unui răspuns agresiv din partea Iranului.

Aceste incertitudini ar putea împinge Casa Albă către o ofensivă limitată, cel puțin într-o primă fază, cu opțiunea de escaladare păstrată pe masă. Sursele subliniază însă că situația evoluează de la o oră la alta, iar până miercuri după-amiază nu fusese luată nicio decizie finală.

Aflat marți la Detroit, Trump s-a adresat protestatarilor iranieni, spunând că „ajutorul este pe drum” și descriind situația din Iran drept „fragilă”.

Întrebat despre deliberările președintelui, un oficial al Casei Albe a indicat declarațiile făcute de Trump miercuri, în Biroul Oval. Președintele a susținut atunci că a primit informații potrivit cărora regimul iranian ar fi oprit uciderea protestatarilor și ar fi suspendat planurile de execuții — două „linii roșii” care, în viziunea sa, ar fi putut declanșa un răspuns militar american.

„Am fost informați de surse foarte importante de cealaltă parte că uciderile s-au oprit și că execuțiile nu vor avea loc. Sper să fie adevărat. Cine știe?”, a spus Trump.

Întrebat dacă acest lucru înseamnă că opțiunea militară este exclusă, președintele a răspuns evaziv: „Vom urmări și vom vedea cum evoluează procesul.”

Potrivit mai multor surse, Trump este pregătit să-și respecte promisiunile făcute public protestatarilor iranieni, privind un posibil sprijin militar al SUA pentru răsturnarea regimului.

Marți, președintele și-a prezentat obiectivele în fața echipei de securitate națională, iar Pentagonul a adaptat opțiuni militare în funcție de aceste cerințe.

„Toate opțiunile sunt la dispoziția președintelui Trump pentru a gestiona situația din Iran”

„Toate opțiunile sunt la dispoziția președintelui Trump pentru a gestiona situația din Iran”, a transmis Casa Albă într-un comunicat, subliniind că operațiunile militare recente demonstrează că „președintele spune exact ce intenționează să facă”.

Trump a participat, de asemenea, la o reuniune dedicată Iranului, condusă de vicepreședintele JD Vance, imediat după întoarcerea sa din Michigan. A fost informat despre numărul estimat al victimelor în rândul protestatarilor și a cerut date suplimentare pe acest subiect.

Comandamentul Central al SUA a pregătit mai multe opțiuni militare, deja rafinate în ultimele zile. În paralel, administrația americană evaluează riscurile unei eventuale riposte iraniene, într-un context în care regimul, slăbit de proteste masive și de presiunea internațională, ar putea reacționa imprevizibil, inclusiv împotriva aliaților SUA, precum Israelul.

Un precedent există: după loviturile americane asupra instalațiilor nucleare iraniene, în cadrul operațiunii „Midnight Hammer”, Teheranul a ripostat asupra unei baze din Qatar, însă SUA fuseseră avertizate din timp, iar victimele au fost evitate.

Miercuri, sute de militari americani au fost retrași de la baza Al Udeid din Qatar și relocați într-o zonă mai sigură, pe fondul temerilor privind un posibil răspuns iranian. Alte măsuri de precauție sunt în desfășurare în întreaga regiune.

Deși Washingtonul nu a mobilizat masiv trupe și echipamente, așa cum s-a întâmplat înaintea operațiunilor majore anterioare, SUA dispun în continuare de suficiente forțe aeriene, navale și de personal pentru a lansa lovituri punctuale sau limitate pe teritoriul iranian.