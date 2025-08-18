Trump îi cere lui Zelenski să renunțe la Crimeea și la aderarea Ucrainei la NATO: „Poate pune capăt războiului cu Rusia aproape imediat”

Donald Trump exclude posibilitatea ca Ucraina să recupereze Crimeea sau să adere la NATO, potrivit The Guardian, care notează că declarațiile președintelui american ar putea reprezenta un obstacol pentru Volodimir Zelenski. Președintele ucrainean va avea o întâlnire crucială la Biroul Oval, în urma summitului din Alaska.

Președintele SUA exercitat presiuni asupra liderului ucrainean înaintea discuțiilor de luni de la Washington cu liderii europeni, afirmând că președintele ucrainean ar putea pune capăt războiului „aproape imediat” dacă ar dori acest lucru. Donald Trump a exclus, de asemenea, posibilitatea ca Ucraina să adere la NATO sau să recucerească Crimeea ocupată de Rusia, ca parte a negocierilor cu Moscova.

Președintele american a postat aceste remarci pe platforma sa Truth Social duminică seara, cu câteva ore înainte de întâlnirea cu liderii europeni, printre care Keir Starmer, Emmanuel Macron, Friedrich Merz și Volodimir Zelenski, la Biroul Oval, în încercarea acestora din urmă de a contracara un plan susținut de SUA, potrivit căruia Ucraina ar renunța la teritoriu.

„Președintele Zelenski al Ucrainei poate pune capăt războiului cu Rusia aproape imediat, dacă dorește, sau poate continua să lupte”, a scris Trump pe Truth Social.

„Nu se poate reveni la situația din timpul lui Obama”

Președintele SUA a adăugat că „nu se poate reveni la situația din timpul lui Obama, când Crimeea a fost cedată (acum 12 ani, fără să se tragă un singur foc!), și Ucraina nu poate adera la NATO. Unele lucruri nu se schimbă niciodată!!!”.

Zelenski efectuează o vizită dificilă la Casa Albă, dar de data aceasta nu va fi singur.

La un minut după ce a exclus posibilitatea ca Ucraina să recupereze Crimeea sau să adere la NATO, președintele SUA a scris că ar fi o „mare onoare” să găzduiască atât de mulți lideri europeni în același timp la Casa Albă.