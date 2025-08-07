search
Casa Albă confirmă: „Ruşii şi-au exprimat dorinţa de a se întâlni cu Trump, iar preşedintele este deschis la o întâlnire atât cu Putin, cât şi cu Zelenski”

0
0
Publicat:

Preşedintele Donald Trump este deschis la o întâlnire cu Vladimir Putin chiar săptămâna viitoare, a declarat miercuri un oficial al Casei Albe, dar SUA îşi menţin planurile de a impune sancţiuni secundare vineri, în efortul de a presa Moscova să pună capăt războiului din Ucraina, relatează Reuters.

Casa Albă FOTO: Arhivă
Casa Albă FOTO: Arhivă

  The New York Times a informat pe surse că Trump va avea o întâlnire trilaterală cu Putin şi cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski după întâlnirea cu liderul rus. Planurile au fost dezvăluite miercuri liderilor europeni, inclusiv lui Zelenski.  

„Ruşii şi-au exprimat dorinţa de a se întâlni cu preşedintele Trump, iar preşedintele este deschis la o întâlnire atât cu preşedintele Putin, cât şi cu preşedintele Zelenski”, a declarat Karoline Leavitt, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, comentând informaţiile publicate de New York Times.

O întâlnire între Trump şi Putin ar putea avea loc chiar săptămâna viitoare, a confirmat oficialul Casei Albe.

Detaliile au apărut după întâlnirea de miercuri dintre Putin şi trimisul special al SUA, Steve Witkoff, în urma căreia Trump a spus că s-au înregistrat „progrese importante”.

Această întâlnire de la Moscova a avut loc cu două zile înainte de termenul limită stabilit de Trump pentru ca Rusia să accepte să facă pace în Ucraina sau să se confrunte cu noi sancţiuni.

Trump este din ce în ce mai frustrat din cauza lipsei de progrese în direcţia păcii şi a ameninţat că va impune tarife severe ţărilor care cumpără produse ruseşti.

Sancțiuni aplicate începând de vineri

Oficialul de la Casa Albă a declarat că, deşi întâlnirea a decurs bine şi Moscova este dornică să continue dialogul cu Statele Unite, sancţiunile secundare cu care Trump a ameninţat ţările ce fac afaceri cu Rusia vor fi totuşi aplicate începând de vineri, dar nu au fost furnizate detalii.

„Trimisul meu special, Steve Witkoff, tocmai a avut o întâlnire foarte productivă cu preşedintele rus Vladimir Putin. S-au înregistrat progrese importante!”, a spus Trump într-o postare pe Truth Social. „Toată lumea este de acord că acest război trebuie să ia sfârşit şi vom lucra în acest sens în zilele şi săptămânile următoare”, a adăugat el.

Un consilier al Kremlinului declarase anterior că Witkoff a purtat miercuri discuţii „utile şi constructive” cu Putin. Cei doi s-au întâlnit timp de aproape trei ore, într-o misiune de ultim moment pentru a căuta o soluţie la războiul care durează de trei ani şi jumătate.

Consilierul pentru politică externă al Kremlinului, Iuri Uşakov, a declarat că cele două părţi au schimbat „semnale” cu privire la problema Ucrainei şi au discutat posibilitatea dezvoltării unei cooperări strategice între Moscova şi Washington, dar a refuzat să dea mai multe detalii până când Witkoff nu îi va raporta lui Trump.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că este convins că presiunea asupra Rusiei dă roade şi că Moscova este acum mai dispusă să accepte un armistiţiu.

„Se pare că Rusia este acum mai înclinată să accepte un armistiţiu. Presiunea asupra lor funcţionează. Dar cel mai important este să nu ne înşele în detalii – nici pe noi, nici pe SUA”, a declarat Zelenski în discursul său către naţiune de miercuri seară.

Într-o postare separată pe platforma X, Zelenski a declarat că a discutat cu Trump despre vizita lui Witkoff în Rusia, adăugând că a reiterat sprijinul Ucrainei pentru o pace justă şi determinarea sa continuă de a se apăra. „Ucraina îşi va apăra cu siguranţă independenţa. Cu toţii avem nevoie de o pace durabilă şi fiabilă. Rusia trebuie să pună capăt războiului pe care ea însăşi l-a început”, a declarat Zelenski, adăugând că liderii europeni s-au alăturat convorbirii pe care a avut-o cu Trump.

Citește și: Trump declară Rusia „o amenințare extraordinară” la adresa SUA, în contextul în care Putin pare pregătit să ignore termenul-limită privind războiul din Ucraina

Trump a confirmat pe Truth Social că i-a informat pe unii dintre aliaţii europeni ai Washingtonului despre întâlnirea lui Witkoff de la Kremlin.

Presiune asupra Indiei

Trump a făcut miercuri un pas important către măsuri punitive, impunând o taxă suplimentară de 25% asupra importurilor din India, invocând importurile continue de petrol rusesc pe care le face New Delhi. Însă niciun ordin similar nu a fost semnat în cazul Chinei, care importă şi ea petrol rusesc.

Noua măsură majorează tarifele pentru unele produse indiene până la 50% - printre cele mai mari impuse vreunui partener comercial al SUA.

Kremlinul afirmă că ameninţările de sancţionare a ţărilor care fac comerţ cu Rusia sunt ilegale.

Nu este clar ce ar fi putut oferi Rusia lui Witkoff pentru a evita ameninţarea lui Trump, notează Reuters.

Uşakov, care a fost prezent la întâlnirea lui Putin cu Witkoff, a declarat pentru televiziunea Zvezda: „Am avut o conversaţie foarte utilă şi constructivă”. El a adăugat: „Din partea noastră, în special în ceea ce priveşte problema ucraineană, au fost transmise unele semnale. Semnale corespunzătoare au fost primite şi din partea preşedintelui Trump”, a spus consilierul lui Putin.

Bloomberg şi site-ul independent rus The Bell au relatat că Moscova ar putea propune un moratoriu asupra atacurilor aeriene ale Rusiei şi Ucrainei – o idee menţionată săptămâna trecută de preşedintele belarus Aleksandr Lukaşenko în timpul unei întâlniri cu Putin.

O astfel de măsură, dacă ar fi convenită, ar fi cu mult sub nivelul încetării complete şi imediate a focului pe care Ucraina şi SUA o solicită de luni de zile. Dar ar oferi o oarecare uşurare ambelor părţi.

Atacuri aeriene intensificate

De când cele două părţi au reluat negocierile directe de pace în luna mai, Rusia a lansat cele mai intense atacuri aeriene de la începutul războiului, ucigând cel puţin 72 de persoane numai în capitala Kiev. Trump a calificat săptămâna trecută atacurile ruseşti drept „dezgustătoare”.

La rândul său, Ucraina continuă să lovească rafinăriile şi depozitele de petrol ruseşti, pe care le-a lovit de multe ori.

Andrii Iermak, şeful de cabinet al lui Zelenski, a declarat miercuri că este necesară o încetare completă a focului şi o întâlnire la nivel înalt între lideri. „Războiul trebuie să înceteze şi, deocamdată, responsabilitatea revine Rusiei”, a scris el pe Telegram.

Este puţin probabil ca Putin să cedeze în faţa ultimatumului lui Trump privind sancţiunile, deoarece consideră că este pe cale să câştige războiul, iar obiectivele sale militare au prioritate faţă de dorinţa de a îmbunătăţi relaţiile cu SUA, au declarat trei surse apropiate Kremlinului pentru Reuters.

Sursele ruse au mai spus că Putin este sceptic că sancţiunile suplimentare ale SUA vor avea un impact semnificativ după valurile succesive de sancţiuni economice aplicate în cei trei ani şi jumătate de război.

SUA

