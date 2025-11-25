În ultimele zile, Donald Trump și-a accelerat brusc încercările de a pune capăt războiului dintre Rusia și Ucraina, și o face într-un mod care stârnește îngrijorare nu numai la Kiev, ci și în alte capitale europene.

Din luna ianuarie, Donald Trump va renunța la trimisul său special pentru Ucraina, Keith Kellogg, iar secretarul american al Armatei, Dan Driscoll, îi va lua locul. Este mult mai mult decât o simplă rotație de personal. Este un semnal că flancul pro-ucrainean din Casa Albă slăbește, iar pentru Ucraina, acest lucru se poate transforma în probleme foarte concrete în viitorul apropiat, scrie News Ukraine.

Demisia lui Kellogg, potrivit mass-media americane, înseamnă pentru Kiev pierderea unui susținător cheie în echipa lui Trump.

De partea ucraineană

Odată cu revenirea lui Trump la Casa Albă, vechiul general a devenit din nou necesar președintelui american, care a luat măsuri pentru a pune capăt războiului. În acest moment a început un punct de cotitură, care s-a resimțit rapid la Kiev. Inițial, Kellogg era trimisul lui Trump în Ucraina și Rusia. Dar la Kremlin, el s-a confruntat cu adversari diplomatici serioși. Nu au reușit să-l atragă pe general de partea lor, dar știau bine cum să exploateze slăbiciunile psihologice ale lui Trump.

Drept urmare, Kellogg a trecut destul de repede la a lucra doar pe partea ucraineană. Relațiile cu Rusia au fost preluate de prietenul președintelui american, Steven Witkoff, un dezvoltator imobiliar din New York fără experiență guvernamentală. Acest lucru a facilitat sarcina Moscovei și a îngreunat-o pe cea a Ucrainei. Spre deosebire de alți oficiali, Kellogg a condamnat deschis Rusia pentru atacurile sale asupra Ucrainei.

Kellogg, ignorat de Trump

Pentru Kiev, acesta a fost un semnal: în ciuda eterogenității echipei lui Trump, Kellogg a rămas printre puținii care nu se temeau să vorbească deschis despre agresiunea rusă. Cu toate acestea, în luptele din culisele birourilor de la Washington, Kellogg a obținut doar un succes parțial.

În ce privește întârzierile constante în negocieri, punctul cheie era să-i transmită lui Trump că Rusia este cea care nu dorește să pună capăt războiului. Și prin urmare, Rusia este cea care trebuie presată. Kellogg a aderat în general la acest punct de vedere, potrivit informațiilor furnizate de Ucraina Casei Albe. În acest context, el se certa frecvent cu Witkoff, care adopta în mod deschis poziții pro-ruse.

Drept urmare, Trump nu a impus sancțiuni împotriva Rusiei pentru o perioadă foarte lungă de timp și abia pe 22 octombrie, după câteva luni de dispute interne, a acceptat primul pachet de sancțiuni.

Este probabil ca acest lucru să fi afectat negativ dorința lui Kellogg de a rămâne în funcție. Surse Reuters apropiate lui afirmă că Kellogg era iritat de numărul excesiv de oficiali care se ocupau de Ucraina și Rusia și de lipsa de recunoaștere a faptului că Rusia blochează negocierile. În plus, Trump l-a ignorat pe Kellogg la întâlniri importante, inclusiv la summitul Trump-Putin din Alaska, din august anul acesta.

Cu toate acestea, chiar și cu noul trimis special al SUA, Ucraina are anumite puncte de contact. Succesorul lui Kellogg, secretarul Armatei Dan Driscoll, este implicat în reînarmarea armatei americane. Și aici, Ucraina poate ajuta în cadrul acordului privind dronele care se află în prezent în pregătire. Printre altele, Driscoll este un fost coleg de clasă al vicepreședintelui american JD Vance. Dar, în orice caz, cheia relațiilor constructive cu Statele Unite trebuie să fie munca sistemică, nu dependența de personalități individuale.