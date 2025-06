Trump, criticat dur de democrați după atacul asupra Iranului: „A indus în eroare țara cu privire la intențiile sale”

Politicienii democrați îl acuză pe Donald Trump că a ordonat un atac militar împotriva Iranului fără aprobarea Congresului, riscând un conflict periculos în Orientul Mijlociu și încălcând Constituția.

Decizia președintelui american Donald Trump de a lansa un atac asupra Iranului a stârnit un val de reacții critice din partea democraților din Congres, care susțin că nu au fost informați în prealabil despre această acțiune.

„Președintele Trump a indus în eroare țara cu privire la intențiile sale, nu a solicitat autorizarea Congresului pentru utilizarea forței militare și riscă implicarea Americii într-un război potențial dezastruos în Orientul Mijlociu”, a declarat Hakeem Jeffries, reprezentant democrat din New York și lider al minorității în Camera Reprezentanților.

Acesta a adăugat că „președintele poartă întreaga responsabilitate pentru orice consecințe negative care decurg din acțiunea sa militară unilaterală”.

Lipsă de transparență și strategie

Senatorul Mark Warner din Virginia, liderul democraților din Comitetul de Informații, a criticat, la rândul său, lipsa unei strategii clare și faptul că decizia nu a fost discutată cu Congresul.

„Trump a luat măsuri care ar putea trage Statele Unite într-un război fără a consulta Congresul, fără o strategie clară, fără a ține seama de concluziile consecvente ale comunității de informații și fără a explica poporului american ce este în joc”, a transmis Warner.

Constituția americană acordă Congresului autoritatea de a declara război, însă, în ultimele decenii, președinții au lansat atacuri unilaterale fără aprobarea acestuia. Cu toate acestea, Congresul nu a mai votat de zeci de ani o autorizare oficială a forței militare, iar încercările de a recupera această prerogativă au fost constant blocate.

Liderii democrați, informați din presă și rețele sociale

Potrivit The New York Times, liderii democrați din domeniul securității naționale nu au fost informați oficial despre atacuri. Informația le-a parvenit abia după ce Donald Trump a publicat detalii despre operațiune pe rețelele de socializare, susțin trei surse familiare cu situația, care au vorbit sub protecția anonimatului.

Alexandria Ocasio-Cortez, una dintre vocile progresiste ale Partidului Democrat, a calificat atacul drept un motiv clar pentru demitere: „El a riscat impulsiv să declanșeze un război care ne poate prinde în capcană pentru generații întregi. Este în mod absolut și clar un motiv de destituire”, a scris aceasta pe Facebook.

Această poziție contrastează cu reținerea generală a liderilor democrați, care au evitat subiectul demiterii de la revenirea lui Trump în Casa Albă, după două încercări eșuate de suspendare în primul său mandat.

Temeri privind un conflict extins

Senatorul Chuck Schumer, liderul democraților din Senat, a cerut explicații clare despre atac și a solicitat votarea unei legi care să oblige președintele să obțină aprobarea Congresului înainte de a lansa acțiuni militare.

„Pericolul unui război mai amplu, mai lung și mai devastator a crescut dramatic”, a avertizat Schumer.

Jim Himes, cel mai important democrat din Comisia de Informații, a catalogat operațiunea ca fiind neconstituțională. „Decizia lui Donald Trump de a lansa o acțiune militară directă împotriva Iranului fără aprobarea Congresului este o încălcare clară a Constituției, care acordă în mod explicit Congresului puterea de a declara război”, a declarat el.

Acesta a adăugat că „în acest stadiu, este imposibil de știut dacă această operațiune și-a atins obiectivele. De asemenea, nu știm dacă aceasta va duce la o escaladare a conflictului în regiune și la atacuri împotriva forțelor noastre, evenimente care ne-ar putea trage și mai adânc într-un război în Orientul Mijlociu”.

Acuzații de acțiuni imprudente

Deputata Diana DeGette, democrată din Colorado, a criticat dur lipsa de transparență și riscurile asumate de președinte. „Donald Trump nu a venit în Congres pentru a explica motivele pentru care a bombardat o națiune suverană și pentru a solicita autorizarea acestor atacuri. Aceste acțiuni imprudente vor pune în pericol viața membrilor serviciilor armate americane și a cetățenilor americani”, a afirmat ea.