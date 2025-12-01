search
Luni, 1 Decembrie 2025
UE stabilește o nouă linie roșie pentru Trump în discuțiile cu Rusia privind Ucraina

Război în Ucraina
Publicat:

Dorința președintelui american Donald Trump de a asigura pacea în Ucraina nu ar trebui să-i permită liderului Kremlinului, Vladimir Putin, să evite responsabilitatea pentru crimele de război comise de trupele rusești. Este avertismentul comisarului european pentru justiție și democrație, Michael McGrath, ce stabilește practic o nouă linie roșie pentru un acord de pace, scrie Politico. 

FOTO PROFIMEDIA

Într-un interviu acordat publicației POLITICO, Michael McGrath, comisarul european pentru justiție și democrație, a declarat că negociatorii trebuie să se asigure că eforturile în vederea unui armistițiu nu vor duce la evitarea urmăririi penale a Rusiei.

Comentariile sale reflectă îngrijorările pe scară largă în capitalele europene, conform cărora  cadrul american inițial pentru un acord include promisiunea unei „amnistii complete pentru acțiunile comise în timpul războiului”, alături de planuri de reintegrare a Rusiei în economia mondială.

Eforturile echipei Trump de a-l reabilita pe șeful Kremlinului vin în ciuda condamnării internaționale a Rusiei pentru presupuse crime de război, inclusiv răpirea a 20.000 de copii ucraineni și atacuri care au vizat civili în Bucea, Mariupol, printre altele.

„Nu cred că istoria va judeca cu blândețe un efort de a șterge statele de plată pentru crimele rusești din Ucraina”, a spus McGrath. „Trebuie să fie trași la răspundere pentru aceste crime și aceasta va fi abordarea Uniunii Europene în toate aceste discuții.”

„Dacă am face acest lucru, dacă am permite impunitatea pentru aceste crime, am semăna semințele următoarei runde de agresiune și următoarei invazii”, a adăugat el. „Și cred că aceasta ar fi o greșeală istorică de proporții uriașe.”

Autoritățile ucrainene au anunțat că au deschis anchete privind peste 178.000 de presupuse crime comise de Rusia de la începutul războiului. Luna trecută, o comisie a Națiunilor Unite a constatat că autoritățile ruse au comis crime împotriva umanității prin atacarea rezidenților ucraineni  cu drone, precum și crime de război precum transferul forțat și deportarea civililor.

„Nu putem renunța la drepturile victimelor agresiunii și crimelor rusești”, a spus McGrath. „Milioane de vieți au fost curmate sau distruse, iar oameni au fost îndepărtați cu forța, iar noi avem suficiente dovezi.”

UE și alte țări au depus eforturi pentru a înființa un nou tribunal special pentru crima de agresiune, cu scopul de a-i aduce pe liderii ruși în fața justiției pentru invazia la scară largă a Ucrainei, care a început în februarie 2022.

Aspecte problematice ale planului de pace propus de SUA

În martie 2023, judecătorii Curții Penale Internaționale au emis un mandat de arestare pe numele lui Putin, numindu-l „presupus responsabil pentru crima de război de deportare ilegală a populației [copiilor]” din Ucraina.

Însă Trump și echipa sa au arătat până acum puțin interes în urmărirea penală a lui Putin.

De fapt, președintele SUA l-a descris în mod constant pe omologul său rus în termeni pozitivi, vorbind adesea despre cum reușește să aibă o „conversație bună” cu Putin. Trump și-a exprimat speranța de a construi noi parteneriate economice și energetice cu Rusia, iar cei doi au discutat chiar despre organizarea de meciuri de hochei pe gheață în Rusia și SUA odată ce războiul se încheie.

Proiectul planului de pace în 28 de puncte pe care echipa lui Trump l-a prezentat săptămâna trecută conține propuneri similare în beneficiul Rusiei.

„Rusia va fi reintegrată în economia globală” și invitată să se realăture G8 după ce a fost exclusă în 2014 în urma anexării Crimeii de către Moscova.

„Statele Unite vor încheia un acord de cooperare economică pe termen lung pentru dezvoltare reciprocă în domeniile energiei, resurselor naturale, infrastructurii, inteligenței artificiale, centrelor de date, proiectelor de extracție a metalelor rare din Arctica și altor oportunități corporative reciproc avantajoase”, se arată în document.

Planul de pace al SUA propune ridicarea sancțiunilor împotriva Rusiei în etape; în schimb, liderii europeni au insistat că ridicarea sancțiunilor UE va fi o decizie ce le va aparține.

Nu toată lumea din Europa dorește însă să mențină presiunea asupra Moscovei. Ungaria a blocat în mod repetat noi sancțiuni, în special asupra petrolului și gazelor, pe care se bazează în continuare să le primească din Rusia. Totodată, politicieni de rang înalt din Germania au lansat ideea ridicării sancțiunilor asupra conductei de gaze Nord Stream.

