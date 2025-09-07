Analiză Ce ne spun zvonurile despre „moartea lui Trump” despre epoca în care trăim

Speculațiile apărute pe rețelele de socializare în legătură cu presupusa moarte a președintelui american Donald Trump dezvăluie mai mult despre climatul informațional actual decât despre starea sa de sănătate.

Zvonurile privind decesul lui Donald Trump au circulat intens online în ultimele zile, generând mii de postări, meme-uri și videoclipuri virale, înainte chiar ca o astfel de informație să aibă o bază reală. Nu este prima dată când o personalitate politică devine subiectul unor teorii conspiraționiste. Moartea lui Iosif Stalin, în 1953, a fost anunțată cu întârziere și rămâne, și azi, învăluită în suspiciuni. Însă, în cazul lui Trump, povestea a luat amploare fără ca evenimentul în sine să se fi întâmplat.

„Cum ați aflat în weekend că ați murit?”, l-a întrebat ironic un reporter Fox News, Peter Doocy. „Ați văzut ce s-a spus?”

„Nu”, a răspuns sec Trump, în timp ce oficiali și senatori prezenți în Biroul Oval zâmbeau ușor stânjeniți.

O cultură digitală obsedată de prezență

Zvonurile nu au oferit prea multe detalii despre sănătatea lui Trump, care, la 79 de ani, este cel mai vârstnic președinte care a preluat mandatul în SUA. În schimb, ele au scos la lumină o cultură online marcată de dezinformare, dorințe politice exprimate prin fantasme și o economie a atenției în care prezența constantă a liderilor devine norma, scrie The Guardian.

„Această foame nestăvilită pentru ca Donald Trump să dispară i-a determinat chiar și pe oameni inteligenți să creadă, fără dovezi, că poate – în sfârșit – e adevărat”, afirmă Larry Jacobs, director al Centrului pentru Studii Politice de la Universitatea din Minnesota. „Este o fereastră deschisă spre modul în care dezinformarea circulă rapid și convingător pe internet.”

De altfel, în lipsa unor apariții publice timp de câteva zile, rețelele sociale au fost invadate de întrebări precum „Unde este Trump?” sau „Este Donald Trump în viață?”. Termenii „Trump mort” și „Este Trump mort?” au devenit căutări de top pe Google, potrivit Forbes.

Absența, ca anormalitate

Absența președintelui din spațiul public timp de câteva zile – inclusiv în weekendul prelungit de Ziua Muncii – a fost percepută de unii drept semnal de criză. Deși a fost văzut mergând zilnic la clubul său de golf din Virginia, imaginile erau neclare, iar Trump nu s-a oprit să vorbească cu presa.

A adăugat combustibil speculațiilor și o postare cu o fotografie veche, în care apare jucând golf alături de un fost antrenor de fotbal. Reacția unui consultant politic pe rețeaua X a fost elocventă: „Este incredibil. Președintele Statelor Unite evident minte despre activitățile sale, iar lipsa de curiozitate a presei este uimitoare.”

În paralel, au apărut zeci de videoclipuri satirice și meme-uri. Unul dintre ele ironiza presupusa „dovadă” că Trump e „bine”, alăturând o imagine veche, din tinerețe, în care apare alături de Jeffrey Epstein.

Trump a reacționat cu propriile postări, susținând că „NU M-AM SIMȚIT NICIODATĂ MAI BINE”, însă pentru cei convinși de teorie, acest lucru nu a fost suficient. Unii au afirmat că mesajele sunt scrise de consilieri care încearcă să mascheze adevărul.

Zvonurile, în paralel cu realitatea

Totuși, în cursul săptămânii, Trump a reapărut public într-un eveniment în Biroul Oval, anunțând relocarea Comandamentului Spațial al SUA. A răspuns întrebărilor jurnaliștilor, inclusiv celor legate de speculațiile despre moartea sa.

„Am auzit că spuneau: «E în regulă? Ce se întâmplă?»”, a comentat el, calificând totul drept „fake news” și adăugând că „a fost foarte activ în weekend”.

Zvonurile au coincis și cu o lipsă de informații oficiale privind starea sa de sănătate. Trump a refuzat în mod repetat să publice dosarul medical complet. În trecut, a fost observat cu vânătăi pe mâini și umflături la glezne. Casa Albă a transmis că fostul președinte suferă de insuficiență venoasă cronică, iar vânătăile ar fi cauzate de „strângeri de mână frecvente și administrarea zilnică de aspirină”.

Vicepreședintele JD Vance a oferit, la rândul său, o declarație ambiguă într-un interviu pentru USA Today. Deși a susținut că Trump este „în formă bună”, a adăugat că este „pregătit” să preia atribuțiile dacă va fi necesar – o formulare care a contribuit la speculații.

O cultură dependentă de „spectacolul Trump”

Comentatorii politici observă că absența președintelui din spațiul media creează un vid care devine imediat suspect. „Este atât de omniprezent, încât, dacă dispare pentru 36 sau 48 de ore, pare că lipsește ceva esențial”, a explicat Reed Galen, președintele unei coaliții pro-democrație. „Pentru cei care trăiesc politic din criticarea lui Trump, e ca și cum nu ai primit porția zilnică de indignare.”

„Donald Trump are aceeași vârstă ca Joe Biden”, afirmă strategul democrat Drexel Heard. „Și totuși nu vedem același nivel de acoperire mediatică. Este o diferență pe care chiar el a cultivat-o, insistând ani de zile pe ideea că Biden e prea bătrân.”

De la zvon la oportunitate politică

Nu în ultimul rând, episodul a fost transformat rapid într-un instrument de campanie. Un comitet politic pro-Trump a trimis un e-mail cu titlul „Sunt în viață!”, în care președintele critica presa și adversarii politici pentru „minciuni și insinuări”.