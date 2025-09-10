Video Trump anunță eliberarea unei tinere cu cetățenie israeliană și rusă răpită în Irak în 2023. „A fost torturată timp de mai multe luni”

Donald Trump a confirmat marți eliberarea lui Elizabeth Tsurkov, o tânără cu cetățenie israeliană și rusă, răpită în Irak în 2023 și torturată timp de mai multe luni. Tsurkov se află acum în siguranță la ambasada americană din Bagdad.

Donald Trump a anunțat marți eliberarea lui Elizabeth Tsurkov, o tânără cu cetățenie israeliană și rusă, care a fost răpită în Irak în 2023. Tsurkov, care studia la Universitatea Princeton din New Jersey, se afla în detenția miliției șiite Brigăzile Hezbollah, un grup armat pro-iranian influent din Irak.

Pe rețeaua sa Truth Social, Trump a scris: „Elizabeth Tsurkov tocmai a fost eliberată după ce a fost torturată timp de mai multe luni”. Tânăra se află acum la ambasada americană din Bagdad.

Premierul irakian Mohammed Shia al-Sudani a confirmat și el eliberarea, scriind pe X: „După eforturile considerabile depuse de serviciile noastre de securitate timp de câteva luni, anunțăm eliberarea cetățenei ruse Elizabeth Tsurkov”.

Circumstanțele răpirii și eliberării

Israelul semnalase dispariția lui Elizabeth Tsurkov în iulie 2023, susținând că era reținută de Brigăzile Hezbollah, deși grupul sugerase inițial că nu ar fi responsabil pentru răpire.

Chiar dacă Brigăzile Hezbollah nu au revendicat oficial răpirea, o sursă din cadrul grupului a declarat marți pentru AFP că Tsurkov „a fost eliberată în anumite condiții, cea mai importantă fiind facilitarea retragerii forțelor americane fără luptă și evitarea oricărui conflict sau confruntare în Irak”. Sursa a subliniat: „Ea a fost eliberată, nu salvată. Nu a fost desfășurată nicio operațiune militară pentru eliberarea ei”, relatează Reuters.

Tsurkov nu era la prima călătorie în Irak. Ea intenționa să efectueze cercetări pe teren pentru doctoratul său la Universitatea Princeton și a intrat în țară cu pașaport rusesc în martie 2023.

Reacții internaționale

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu i-a mulțumit lui Trump pentru ajutorul acordat în eliberarea lui Tsurkov, potrivit unui oficial american de rang înalt. Emma Tsurkov, una dintre surorile victimei, a declarat într-un comunicat că familia ei este recunoscătoare administrației Trump pentru sprijinul oferit.

Eliberarea survine la câteva zile după ce Trump a semnat un ordin executiv care permite SUA să desemneze țări ca sponsori ai detenției ilegale și să impună sancțiuni celor considerați responsabili de reținerea ilegală a cetățenilor americani.

Organizația non-profit Global Reach, care luptă pentru eliberarea cetățenilor americani reținuți în străinătate, a precizat că Tsurkov a fost supusă unei evaluări medicale la ambasadă.

Sub administrația fostului președinte Joe Biden, familia Tsurkov s-a confruntat cu dificultăți în a obține sprijinul Washingtonului, oficialii americani argumentând că nu pot interveni major deoarece Elizabeth nu are cetățenie americană.

Potrivit surselor Reuters, un negociator al administrației Trump a călătorit în Irak în februarie pentru a face presiuni pentru eliberarea tinerei.