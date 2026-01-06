Chelsea și-a ales un manager necunoscut în fotbalul mare. Cine este Liam Rosenior

Doar o etapă a stat echipa engleză de fotbal Chelsea fără antrenor (la 1-1 cu Manchester City). Gruparea londoneză l-a numit astăzi manager în locul italianului Enzo Maresca (45 de ani) pe englezul Liam Rosenior (41 de ani), care a condus-o până acum pe Strasbourg, din prima ligă a Franței. Cele două cluburi sunt înfrățițe, fiind deținute de fondul BlueCo. Managerul a semnat un contract până în 2032.

Când Maresca a părăsit banca, Rosenior a devenit principalul candidat, datorită parcursului său puternic în Ligue 1 și mai ales în Conference League, unde Strasbourg se află în prezent pe primul loc.

Liam Rosenior și-a început cariera de antrenor în 2022, ca interimar la Derby County, după care a pregătit-o pe Hull City, în perioada 2022-2024. După despărțirea de clubul din Championship, Rosenior a preluat-o pe Strasbourg. În sezonul trecut, Rosenior a încheiat Ligue 1 pe locul 7 și a calificat-o pe Strasbourg în Conference League.

Britanicul este antrenorul cu cel mai sărac CV care vine la Chelsea în ultimii 20 de ani! Ca jucător, s-a remarcat la Fulham. A strâns aproape 200 de meciuri în Premier League. Nu are nicio selecție în națională.

Liam Rosenior poate debuta la Chelsea chiar miercuri, 7 decembrie, când „albaștrii” vor juca în deplasare cu Fulham.