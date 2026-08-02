Două elicoptere care participau la stingerea incendiilor forestiere din Grecia s-au ciocnit, duminică, în aer, în zona Psatha, din Attica, la vest de Atena. Potrivit autorităților elene, la bordul celor două aparate de zbor se aflau câte două persoane.

„În timpul operațiunii aeriene de stingere a incendiilor, două elicoptere BELL, închiriate de pompieri, cu câte două persoane în echipaj fiecare, s-au prăbușit în zona Psatha, din Attica. Elicopterele decolaseră de la aeroportul militar din Elefsina. Operațiunea de căutare și salvare este în curs de desfășurare”, a transmis serviciul de pompieri din Grecia, potrivit SkyNews.

Deocamdată, autoritățile nu au oferit informații despre starea membrilor echipajelor sau despre cauzele producerii accidentului.

Coliziunea survine într-o perioadă în care Grecia se confruntă cu incendii de vegetație de amploare, alimentate de temperaturile ridicate și vântul puternic.

La începutul săptămânii, doi pompieri, în vârstă de 23 și 27 de ani, și-au pierdut viața în timpul unei intervenții pe insula Creta. Cei doi făceau parte din echipa de aproximativ 150 de pompieri mobilizați pentru stingerea unui incendiu izbucnit în apropierea orașului Rethymno. Ei au fost găsiți inconștienți în afara autospecialei în care se aflau.

Tot în Creta, sute de turiști au fost evacuați din stațiunea Agia Galini, după ce flăcările s-au apropiat de zona hotelurilor.

Șeful Centrului de Coordonare pentru Răspuns la Situații de Urgență al Uniunii Europene a avertizat că Grecia va rămâne expusă unui risc ridicat de incendii forestiere și în următoarele săptămâni.

Incendiile de vegetație afectează în această vară mai multe state europene, printre cele mai lovite fiind Grecia, Franța și Spania.