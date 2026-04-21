search
Marți, 21 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Administrația Trump începe rambursarea a peste 166 de miliarde de dolari din tarife, după decizia Curții Supreme

0
0
Publicat:

Administrația președintelui Donald Trump a început procesul de returnare a peste 166 de miliarde de dolari colectați din tarife de import, la două luni după ce Curtea Supremă a Statelor Unite a decis că măsurile sunt ilegale.

Donald Trump prezentând tabelul cu tarife impuse unor state în comerțul cu SUA/FOTO:EPA/EFE
Donald Trump prezentând tabelul cu tarife impuse unor state în comerțul cu SUA/FOTO:EPA/EFE

Guvernul american a lansat un sistem prin care companiile pot solicita rambursarea sumelor plătite, inclusiv dobânzile aferente. Decizia marchează o schimbare majoră, după ce aceste tarife au fost un element central al politicii comerciale promovate de Trump, scrie The New York Times.

Tarifele — taxe aplicate bunurilor importate — au generat costuri semnificative pentru companiile americane care depind de produse din străinătate. Multe firme au fost nevoite să absoarbă aceste costuri, să reducă cheltuieli sau să le transfere către consumatori prin prețuri mai mari.

Începând de luni, companiile pot depune documentația necesară pentru a recupera sumele plătite. Interesul este ridicat: peste 3.000 de firme, inclusiv FedEx și Costco, au inițiat deja acțiuni în instanță pentru a-și asigura rambursările, unele chiar înainte de pronunțarea deciziei Curții Supreme.

Cine poate primi banii

Doar entitățile care au plătit direct tarifele sunt eligibile pentru rambursare. Aceasta înseamnă că milioane de consumatori americani, care au suportat indirect costuri mai mari, nu pot solicita compensații directe.

Rămâne incert în ce măsură companiile vor transfera aceste sume către clienți, deși unele au sugerat că ar putea reduce prețurile sau returna o parte din bani.

Un proces complex și incert

Autoritățile estimează că procesul de rambursare ar putea dura luni. Sistemul informatic creat pentru gestionarea cererilor — dezvoltat într-un timp scurt — acoperă în prezent aproximativ 63% din importurile afectate, urmând să fie extins.

Oficialii vamali au recunoscut dificultăți tehnice, inclusiv necesitatea de a separa tarifele ilegale de cele legale și de a crea mecanisme pentru transferuri directe către companii.

Economiștii avertizează că impactul economic al rambursărilor ar putea fi limitat, în contextul incertitudinilor persistente privind politica comercială. Administrația Trump a inițiat deja noi investigații comerciale care ar putea duce la introducerea unor tarife similare.

Miza financiară și contextul juridic

Tarifele contestate au fost impuse în baza Legii privind puterile economice de urgență la nivel internațional, o lege din 1977 care nu mai fusese folosită anterior pentru astfel de măsuri. Decizia Curții Supreme din februarie a pus capăt acestei abordări.

Potrivit estimărilor, suma totală de rambursat continuă să crească cu aproximativ 650 de milioane de dolari pe lună, sub formă de dobânzi.

Reacții din mediul de afaceri

Pentru unele companii, rambursările ar putea oferi o gură de oxigen financiară, însă mulți antreprenori rămân sceptici privind rapiditatea procesului.

Unii spun că incertitudinea persistă, mai ales în contextul în care noile politici comerciale ar putea reintroduce presiuni similare.

Reprezentanții mediului de afaceri subliniază că, deși recuperarea banilor este importantă, aceasta nu compensează pe deplin pierderile suferite în ultimul an, inclusiv concedieri și reduceri de activitate.

În acest context, rambursările sunt văzute mai degrabă ca o corecție juridică decât ca o soluție completă pentru efectele economice ale politicii tarifare.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ținuta Andreei Bălan de la cununia civilă a stârnit controverse. „Doamne ferește! Vulgaritatea vestimentară apare din dorința de a ieși în evidență”
image
Ce a învățat Ioana Ginghină din ultimul mariaj eșuat cu Alexandru Papadopol? Ce a putut să zică despre actualul soț, Cristi Pitulice?! „Bărbatul meu își face treaba bine”

OK! Magazine

image
Cine a fost Prințesa Marițica, aristocrata frumoasă și „fatală” care l-a făcut pe domnitorul țării să-și trimită soția la nebuni

Click! Pentru femei

image
A fost desemnată cea mai frumoasă femeie din lume. Câștigătoarea, acuzată că și-a făcut operații estetice!

Click! Sănătate

image
Persoanele care nu își respectă părinții au trăit aceste 3 lucruri în copilărie