Trump amenință că oprește ajutorul militar pentru Ucraina pentru a forța Europa să intervină în Strâmtoarea Ormuz

Președintele SUA, Donald Trump, ar fi amenințat că va opri livrările de arme destinate Ucrainei pentru a forța aliații europeni să se implice într-o eventuală intervenție pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz, potrivit unor surse citate de presa internațională, citate Financial Times.

Ruta strategică, prin care tranzitează aproximativ o cincime din petrolul mondial, este în prezent blocată de Iran, după atacurile lansate de SUA și Israel asupra regimului de la Teheran la finalul lunii februarie.

Presiuni asupra aliaților NATO

Surse apropiate discuțiilor susțin că liderul american a cerut în mod direct ca flotele NATO să participe la o operațiune de redeschidere a strâmtorii. Mai multe capitale europene ar fi refuzat, invocând riscurile majore generate de conflict și subliniind că „nu este războiul nostru”.

În acest context, Trump ar fi reacționat dur, amenințând că va bloca sprijinul militar acordat Ucrainei prin programul Purl, mecanism finanțat de statele europene.

Intervenția lui Mark Rutte

Situația a determinat o reacție rapidă din partea secretarului general al NATO, Mark Rutte, care ar fi făcut presiuni asupra principalelor state europene pentru a transmite un semnal de susținere către Washington.

Astfel, Franța, Germania și Marea Britanie, alături de alte state, au emis pe 19 martie o declarație comună în care au transmis: „Ne exprimăm disponibilitatea de a contribui la eforturi adecvate pentru a asigura trecerea în siguranță prin Strâmtoarea Hormuz.”

Un oficial implicat în discuții a explicat că inițiativa a venit în urma presiunilor directe: „A fost ideea lui Rutte să existe o declarație comună, după ce Trump a amenințat că se retrage din sprijinul pentru Ucraina.”

Tensiuni tot mai mari între SUA și Europa

Discuțiile dintre aliați au fost intense, iar potrivit unor surse, Trump ar fi fost „extrem de iritat” de refuzul europenilor de a se implica militar în protejarea rutei energetice.

Casa Albă a transmis, printr-un oficial, că nemulțumirea președintelui american față de NATO este bine cunoscută, subliniind că „Statele Unite vor ține minte” poziția aliaților.

În ultimele zile, Trump a criticat în mod repetat partenerii europeni pentru lipsa de implicare în conflictul cu Iranul, sugerând totodată că războiul din Ucraina ar trebui gestionat în principal de Europa.

„Suntem acolo pentru a proteja NATO, pentru a-i proteja de Rusia. Dar ei nu sunt acolo să ne protejeze pe noi. Este ridicol”, a declarat liderul american.

Posibilă retragere din NATO

În același context, Donald Trump a anunțat că ia în calcul „în mod absolut” o retragere a Statelor Unite din NATO, subiect pe care intenționează să îl abordeze într-un discurs adresat națiunii.

Între timp, premierul britanic Keir Starmer a anunțat organizarea unor discuții între statele semnatare ale declarației, pentru a analiza formarea unei coaliții care să intervină în Strâmtoarea Ormuz după încetarea ostilităților.

Situația rămâne tensionată, iar eventualele decizii privind implicarea NATO în regiune ar putea avea consecințe majore atât pentru securitatea globală, cât și pentru sprijinul acordat Ucrainei.