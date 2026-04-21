Trump acuză Iranul de „încălcare” a armistițiului, deoarece regimul refuză să se întâlnească cu Vance cu câteva ore înainte de reluarea războiului

Președintele american Donald Trump a acuzat Iranul că a încălcat armistițiul cu doar 24 de ore înainte de expirarea acestuia și de posibila reluare a ostilităților.

Declarația vine în contextul în care oficiali de la Teheran ar fi refuzat să participe la discuții cu vicepreședintele american JD Vance, programate în Pakistan. Potrivit televiziunii de stat iraniene, nicio delegație oficială nu a ajuns la Islamabad.

Armistițiul este programat să expire miercuri seară, la ora 20:00 (ora Coastei de Est a SUA), joi ora 03:00, ora României. „Iranul a încălcat armistițiul de numeroase ori”, a scris Trump pe platforma sa Truth Social.

Declarațiile vin după ce lideri iranieni au avertizat că sunt pregătiți să „dezvăluie noi atuuri pe câmpul de luptă” dacă războiul va fi reluat.

Președintele Parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, a transmis că regimul este pregătit să reia confruntarea cu forțele SUA și Israel din Orientul Mijlociu. Acesta a subliniat că Iranul nu acceptă negocieri „sub amenințare”.

La rândul său, Trump a avertizat că, în absența unui acord diplomatic, infrastructura energetică a Iranului ar putea deveni țintă militară.

Negocieri incerte și mesaje contradictorii

Deși Washingtonul susține că discuțiile vor avea loc, oficialii iranieni au transmis în repetate rânduri că nu vor participa la negocieri în Pakistan.

Totuși, surse apropiate negocierilor au indicat că o delegație iraniană ar putea ajunge la Islamabad, condusă de ministrul de externe și de Ghalibaf, o figură influentă a regimului, cu un trecut legat de aparatul de securitate.

Ghalibaf, fost membru al Gărzii Revoluționare, a avut un rol important în reprimarea protestelor interne din anii 1999, 2003 și 2009. Ulterior, a fost primar al Teheranului timp de peste un deceniu.

Acesta a declarat recent că Iranul vede atât acțiunea militară, cât și diplomația ca instrumente esențiale pentru apărarea intereselor naționale, avertizând că orice „greșeală” din partea SUA va fi întâmpinată cu un răspuns ferm.

În același timp, presa de stat iraniană a respins informațiile privind prezența unei delegații la Islamabad. Agenția Tasnim News Agency a acuzat mass-media americană că promovează un „narativ” privind negocieri iminente.

Președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, a criticat la rândul său „semnalele contradictorii” venite din partea Washingtonului, invocând o „neîncredere istorică profundă”.

Mizele negocierilor

În paralel, oficiali americani, inclusiv emisarul special Steve Witkoff, sunt așteptați să participe la o posibilă nouă rundă de negocieri.

Printre principalele puncte de dispută se numără:

-Programul nuclear iranian: SUA propun suspendarea îmbogățirii uraniului pentru 20 de ani, în timp ce Iranul ar accepta doar o pauză de cinci ani.

-Stocurile de uraniu îmbogățit: Washingtonul susține transferul acestora, idee respinsă de Teheran.

-Ridicarea sancțiunilor: Iranul solicită deblocarea unor active de peste 20 de miliarde de dolari.

-Strâmtoarea Hormuz: redeschisă temporar, ruta rămâne instabilă după noi incidente maritime.

Situația este complicată de tensiunile interne din Iran, amplificate după asasinarea fostului lider suprem, Ali Khamenei, la începutul anului. Succesiunea sa a generat incertitudine în structurile de putere de la Teheran.

În acest context, perspectivele unui acord rămân fragile, iar retorica dură de ambele părți indică faptul că reluarea conflictului rămâne o posibilitate reală.