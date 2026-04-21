Prelungirea armistițiului cu Iranul, improbabilă. „O înțelegere pentru a pune capăt războiului părea aproape. Apoi, Trump a început să posteze din nou”

Președintele Donald Trump a declarat, într-un interviu pentru Bloomberg, că acordul de încetare a focului dintre Statele Unite și Iran va expira „miercuri seara, ora Washingtonului”, iar șansele unei prelungiri sunt reduse dacă până atunci nu se ajunge la o înțelegere.

Liderul de la Casa Albă a afirmat că nu intenționează să accepte un compromis dezavantajos. „Nu mă voi lăsa împins să închei un acord nefavorabil. Avem tot timpul din lume”, a spus liderul american, care nu exclude reluarea imediată a atacurilor după expirarea armistițiului.

Amintim că, într-o intervenție telefonică separată, Donald Trump și-a exprimat totuși încrederea că Teheranul va reveni la masa negocierilor. „Dacă nu, vor avea probleme pe care nu le-au mai văzut”, a avertizat el.

De cealaltă parte, Iranul transmite că nu poate participa la noi discuții în condițiile actuale. Președintele Parlamentului de la Teheran a acuzat că „Trump caută să transforme masa negocierilor într-o masă a capitulării”.

Declarațiile sale vin la scurt timp după ce președintele Parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, a transmis că Teheranul respinge orice negociere cu Statele Unite desfășurată „sub umbra amenințărilor”. Oficialul iranian a criticat dur Washingtonul, acuzând SUA că folosesc presiunea militară și blocada navală pentru a forța concesii.



Mohammad Bagher Ghalibaf a condamnat decizia Statelor Unite de a impune o blocadă asupra Strâmtorii Ormuz, considerată de Iran o încălcare a armistițiului fragil aflat în vigoare. El a avertizat că Teheranul a pregătit noi opțiuni militare în cazul în care încetarea focului, mediată de Pakistan, nu va fi respectată.

O analiză CNN arată că „o înțelegere pentru a pune capăt războiului părea aproape. Apoi, Trump a început să posteze din nou pe rețelele de socializare”, ceea ce ar fi contribuit la deteriorarea situației în ultimele zile, potrivit TVR Info.

Fosta ambasadoare a Pakistanului în Statele Unite, Marea Britanie și la ONU, Maleeha Lodi, a explicat că discuțiile recente fac trimitere la o conversație între șeful armatei pakistaneze, Asim Munir, și președintele Trump.

Potrivit ambasadoarei, partea iraniană ar fi transmis că delegația sa nu poate participa la a doua rundă de negocieri fără ridicarea blocadei americane. „Cred că, din perspectiva de aici, de la Islamabad, mingea se află în mare măsură în terenul Washingtonului”, a spus Lodi.