Marți, 21 Aprilie 2026
Adevărul
Ministrul Muncii, Florin Manole, la „Interviurile Adevărul”

Iranul, un adversar mai abil decât anticipat în războiul cu drone: Lecțiile unui conflict costisitor pentru SUA

Război în Orientul Mijlociu
Publicat:

Unul dintre principalele concluzii ale conflictului cu Iranul este că acesta s-a dovedit un adversar mult mai capabil decât estimările inițiale ale Statelor Unite. Dincolo de ofensiva propriu-zisă, Iranul a obligat Washingtonul și aliații săi să se confrunte cu o realitate nouă: impactul major al dronelor ieftine pe câmpul de luptă, scrie New York Times.

Sistem de artilerie C-RAM FOTO Wikipedia Ben Santos
Dronele iraniene, fabricate cu ajutorul tehnologiilor comerciale, au un cost de producție de aproximativ 35.000 de dolari, o fracțiune din costul interceptoarelor de înaltă tehnologie folosite adesea pentru a le doborî. Dronele ieftine au schimbat deja cursul războiului din Ucraina, iar Iranul a profitat de o vulnerabilitate în investițiile americane în apărare, care au favorizat arme de înaltă precizie, dar deosebit de scumpe.

Contracararea dronelor este o prioritate pentru Pentagon de ani de zile, însă, potrivit experților, nu a existat un impuls suficient pentru implementarea la scară largă a soluțiilor.

În primele șase zile ale conflictului, SUA au cheltuit 11,3 miliarde de dolari. Potrivit estimărilor centrului de reflecție conservator American Enterprise Institute, cheltuielile cu războiul s-ar ridica la între 25 și 35 de miliarde de dolari, o mare parte din sumă fiind alocată interceptoarelor. 

În același timp, experții avertizează că stocurile de muniție ar putea fi în scădere alarmantă.

NYT face un inventar al modalităților în care SUA și aliații au contracarat dronele iraniene.

Lovituri aeriene

În scenariile ideale, dronele sunt detectate de avioane de avertizare timpurie de la sute de kilometri distanță, iar avioane de luptă precum F-16 sunt trimise pentru interceptare. Acestea pot folosi rachete APKWS II pentru a distruge țintele de la aproximativ 10 kilometri.

Deși eficiente din punct de vedere al costurilor, aceste misiuni nu au fost întotdeauna posibile din cauza extinderii conflictului. Mai mult, Iranul a vizat inclusiv avioanele de avertizare timpurie, folosite tocmai pentru a detecta aceste drone de la distanță.

O altă opțiune pentru doborârea dronelor sunt sistemele terestre care însă au limitări importante în ceea ce privește detectarea dronelor care zboară la altitudine joasă.

Sisteme de apărare anti-drone

Sistemul Coyote, proiectat special pentru combaterea dronelor la distanțe mici, poate intercepta ținte la aproximativ 14 kilometri. Este considerat relativ ieftin și eficient, însă armata americană a achiziționat un număr relativ redus de unități în ultimii ani.

În timpul atacurilor milițiilor susținute de Iran în 2023 și 2024, numărul redus de sisteme a obligat trupele americane să le mute constant între mai multe baze pentru a face față amenințărilor, potrivit unui raport al think tank-ului Center for a New American Security.

Sisteme de apărare anti-rachetă de pe distrugătoare

Sistemele navale, precum cele de pe distrugătoarele americane, proiectate pentru a doborî avioane și intercepta rachete balistice, au capacitatea de a detecta drone de la circa 50 de kilometri și le pot doborî folosind rachete SM-2. Protocolul militar prevede lansarea a cel puțin două rachete pentru fiecare țintă, ceea ce crește semnificativ costurile.

Ucraina construiește un „dom anti-dronă” pentru a face față noilor valuri de atacuri rusești asupra infrastructurii energetice

Aceste sisteme au fost concepute pentru amenințări mai complexe, precum rachete balistice sau avioane, nu pentru valuri de drone ieftine. Iranul exploatează acest dezechilibru lansând simultan mai multe drone Shahed-136, capabile să parcurgă până la 2.400 de kilometri.

„Această categorie de lovituri de precizie cu costuri reduse pur și simplu nu exista în perioada în care au fost dezvoltate majoritatea sistemelor americane de apărare aeriană”, a explicat Michael C. Horowitz, fost oficial la Pentagon în administrația Biden.

Sisteme de apărare terestre

Sistemul Patriot, pilonul apărării aeriene terestre americane, poate intercepta drone de la aproximativ 43 de kilometri. Și în acest caz, protocolul impune lansarea a două interceptoare per țintă.

Deși costisitoare, aceste sisteme sunt esențiale pentru protejarea unor obiective strategice, precum radare de sute de milioane de dolari sau baze militare critice.

Spre exemplu, ținte dificil de reparat sau de înlocuit ar fi radarul în valoare de aproape 1,1 miliarde de dolari de la o bază militară din Qatar sau senzorul de apărare aeriană în valoare de 500 de milioane de dolari de la o bază din Iordania, care au fost avariate la începutul conflictului.

Artilerie

Ca o ultimă soluție, armata SUA ar putea recurge la sisteme precum Centurion C-RAM, care pot distruge drone aflate la mai puțin de un kilometru de țintă. Acestea trag până la 75 de gloanțe pe secundă, iar câteva secunde de utilizare pot costa aproximativ 30.000 de dolari.

Deși relativ eficiente din punct de vedere al costurilor, raza lor foarte scurtă le limitează utilitatea.

Drone interceptoare

Viitorul apărării anti-drone ar putea fi reprezentat de dronele interceptoare controlate de inteligență artificială. Sistemele precum Merops Surveyor sunt proiectate pentru a vâna și neutraliza dronele inamice la mică distanță.

Asul din mâneca Iranului. Pot SUA să distrugă capacitatea Gardienilor Revoluției de a lansa drone Shahed?

Statele Unite au trimis mii de astfel de unități în Orientul Mijlociu, însă nu este clar dacă au fost deja utilizate în luptă.

Armata SUA a organizat cursuri de instruire privind acest sistem în plin război, potrivit Business Insider.

Alte soluții inovatoare, precum armele cu energie dirijată (lasere), rămân în faza de testare, în ciuda investițiilor de peste un miliard de dolari

Acestea ar costa doar 3 dolari pe lansare și ar avea o rază de acțiune de circa 19 km. Aceste sisteme nu au fost încă utilizate pe teren.

O problemă strategică majoră

Dincolo de costuri, cea mai mare temere a experților este epuizarea stocurilor de muniție. Ritmul rapid de consum ar putea depăși capacitatea de producție, ceea ce ar crea vulnerabilități serioase în eventualitatea unui conflict prelungit.

„Ceea ce mă îngrijorează este că vom rămâne fără aceste echipamente”, a declarat Tom Karako, directorul Proiectului de Apărare Antirachetă din cadrul Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale din Washington. „Nu că nu ne-am permite să le achiziționăm, ci că le vom epuiza înainte de a le putea înlocui.”

Partenerii noștri

image
Rusia amenință țările europene cu războiul, în cazul în care va fi pusă în practică „umbrela nucleară” la inițiativa Franței
digi24.ro
image
O pisică din România e cea mai frumoasă din Europa. Cum arată „ursoaica din Bucovina”
stirileprotv.ro
image
Stenograme incendiare din interiorul ședinței PNL! Boc propune ca PNL să înlocuiască PSD în ministerele vacante
gandul.ro
image
Liderii Coaliției, chemați la consultări de Nicușor Dan
mediafax.ro
image
Profesorul acuzat că l-a lovit pe fiul Marei Bănică susține că el e, de fapt, victima bullyingului. Declarațiile minorului sunt însă șocante
fanatik.ro
image
Decizia luată de PNL la o zi după ce PSD i-a retras sprijinul lui Ilie Bolojan: „Respingem ultimatumul PSD și rupem coaliția dacă își retrag miniștrii”
libertatea.ro
image
Răspunsul Poloniei după ce premierul Fico a cerut autorizarea de survol pentru a participa la Moscova la ceremoniile de Ziua Victoriei
digi24.ro
image
Cornel Dinu se opune ca noul stadion Dinamo să poarte numele lui Mircea Lucescu: ce variantă propune „Procurorul”
gsp.ro
image
”Domnule, două ajung!”. Ion Țiriac i-a ”tăiat aripile” lui Donald Trump: ”Cred că visează”
digisport.ro
image
Alertă globală: Rusia ar pregăti o armă nucleară în spațiu – scenariu complicat pentru sateliți și infrastructura mondială. Temeri majore în interiorul armatei americane
stiripesurse.ro
image
O altă companie aeriană își suspendă activitatea pe timpul verii și anulează toate zborurile
antena3.ro
image
Analist, despre cine ar putea ieşi câştigător din războiul PSD-PNL: "O să vedem cine va clipi primul"
observatornews.ro
image
Marele absent de la cununia civilă a Andreei Bălan. Puțini se așteptau ca tocmai el să nu fie prezent
cancan.ro
image
Expert: Pensionarii ar putea pierde sute de lei la pensie. Vești proaste și la Pilonul 2. „Totul e pe roșu”
newsweek.ro
image
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
prosport.ro
image
Cazul Arafat, explicat pe înțelesul tuturor. Ce taxe ar fi trebuit plătite pentru elicopter: diferența dintre donație și import
playtech.ro
image
Surpriză! Cine vine antrenor la FCSB? MM Stoica: “L-am sunat deja!” Ce spune de Șumudică și Reghecampf
fanatik.ro
image
De ce nu mai poate fi repus Bolojan premier în cazul în care pierde conducerea guvernului. Precedentul constituțional care îl scoate din schemă pe actualul prim-ministru
ziare.com
image
A murit în aprilie 2025, dar soția sa tocmai a anunțat că e însărcinată cu copilul lui: ”Mi-a spus înainte să plece”
digisport.ro
image
Criza constituțională perfectă - Ce se întâmplă dacă premierul Bolojan se agață de funcție după retragerea PSD și perioada de interimat
stiripesurse.ro
image
Ce vrea UDMR: negocieri de la zero, nu anticipate, fără AUR. Bolojan, pe dinafară
cotidianul.ro
image
Şi-a anunţat DEMISIA. Surpriză mare, nimeni nu se aştepta
romaniatv.net
image
Raed Arafat, pus sub acuzare într-un dosar al Parchetului Militar! Ce acuzații i se aduc șefului DSU
mediaflux.ro
image
Cornel Dinu se opune ca noul stadion Dinamo să poarte numele lui Mircea Lucescu: ce variantă propune „Procurorul”
gsp.ro
image
În ce stare a putut găsi echipa Visuri la cheie locuința unei familii ajutate. Cum arăta casa după șase ani VIDEO
actualitate.net
image
În ce lux trăiește Marcel Ciolacu cu Sorina Docuz în Capitală. Priviți duplexurile de 10 milioane de euro în care se lăfăie. Sunt dotate cu folie antidronă
actualitate.net
image
Ce a învățat Ioana Ginghină din ultimul mariaj eșuat cu Alexandru Papadopol? Ce a putut să zică despre actualul soț, Cristi Pitulice?! „Bărbatul meu își face treaba bine”
click.ro
image
Moment emoționant pentru „Visuri la cheie”: ce a descoperit echipa după 6 ani
click.ro
image
Mesajul sfâșietor al Mihaelei Rădulescu de ziua lui Felix Baumgartner: „Prima acolo sus și prima pentru mine… fără el”
click.ro
Sydney Sweeney, Euphoria, Profimedia (3) jpg
Sydney Sweeney, între ”orgasm autentic”, sexualitate debordantă și goliciune ademenitoare. Blonda explozivă nu mai are limite
okmagazine.ro
Vechiul Hollywood foto profimedia 0200128084 jpg
„Văduva neagră” a României a ucis cu sânge rece 35 de bărbați! Victimele s-au lăsat seduse de femeia ireal de frumoasă
okmagazine.ro
3505490 jpg
Ce film de animație te reprezintă, în funcție de luna în care te-ai născut
clickpentrufemei.ro
Cetatea Colț Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (10) JPG
Cetatea Colț - Misterele „Castelului din Carpați”, părăsit de secole la poalele Retezatului
historia.ro
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ținuta Andreei Bălan de la cununia civilă a stârnit controverse. „Doamne ferește! Vulgaritatea vestimentară apare din dorința de a ieși în evidență”
image
Ce a învățat Ioana Ginghină din ultimul mariaj eșuat cu Alexandru Papadopol? Ce a putut să zică despre actualul soț, Cristi Pitulice?! „Bărbatul meu își face treaba bine”

OK! Magazine

image
Cine a fost Prințesa Marițica, aristocrata frumoasă și „fatală” care l-a făcut pe domnitorul țării să-și trimită soția la nebuni

Click! Pentru femei

image
A fost desemnată cea mai frumoasă femeie din lume. Câștigătoarea, acuzată că și-a făcut operații estetice!

Click! Sănătate

image
Respiri cu greutate la efort? Iată despre ce poate fi vorba!