Cum a evitat recesiunea o mare putere mondială. Aportul adus de populație a fost semnificativ

Economia unei mari puteri mondiale a evitat recesiunea tehnică în ultimul moment, dar revenirea nu a atins așteptările economiștilor, statisticile indicând o creștere infimă de numai 0,1% față de trimestrul precedent.

Economia Japoniei a crescut cu 0,1% în trimestrul al patrulea al anului 2025, comparativ cu cele trei luni anterioare, evitând la limită o recesiune tehnică, potrivit CNBC. Deși a fost o inversare a contracției de 0,7% din trimestrul al treilea, Produsul Intern Brut nu a depășit așteptările economiștilor chestionați de Reuters privind o creștere de 0,4%. O recesiune tehnică este definită în mod obișnuit ca două trimestre consecutive de contracție.

Pe bază anualizată, producția a crescut cu 0,2%, față de previziunile de 1,6%, după o scădere de 2,3% în trimestrul precedent. Comparativ cu anul precedent, PIB-ul din trimestrul al patrulea a crescut cu 0,1%, încetinind de la 0,6% în trimestrul al treilea.

Consumul privat a determinat această creștere modestă, compensând slăbiciunea exporturilor și a cheltuielilor publice, potrivit datelor furnizate de Biroul Cabinetului Japoniei.

În urma publicării datelor, Nikkei 225 a deschis în creștere cu 0,12%, dar yenul s-a slăbit cu 0,25%, ajungând la 153,06 față de dolar.

Banca Japoniei și-a majorat în ianuarie previziunile de creștere economică pentru anul fiscal care se încheie în martie 2026 la 0,9% de la 0,7%. De asemenea, și-a majorat perspectivele pentru anul fiscal 2026 la 1% de la 0,7%.

Banca centrală a declarat că se așteaptă la o expansiune moderată, pe măsură ce alte țări revin la creștere. BOJ a mai spus că vede un ciclu virtuos de creștere a prețurilor și a salariilor, susținut de măsurile economice ale guvernului și de condițiile financiare acomodative.

Japonia colaborează cu SUA privind investiții de 550 de miliarde de dolari

Datele vin și în contextul în care Japonia colaborează cu SUA, al doilea cel mai mare partener comercial al său, la o promisiune de investiții de 550 de miliarde de dolari în cadrul acordului comercial cu Washingtonul.

Postul public de televiziune NHK a relatat vinerea trecută că Tokyo și Washingtonul nu au ajuns încă la un acord asupra primelor proiecte legate de angajament.

Ministrul japonez al Economiei, Ryosei Akazawa, a fost citat declarând că speră ca proiectele inițiale să fie finalizate înainte ca prim-ministrul Sanae Takaichi să se întâlnească cu președintele american Donald Trump.

Trump anunțase întâlnirea cu Takaichi chiar înainte de alegerile pentru Camera Inferioară din 8 februarie, în cadrul cărora Takaichi a condus Partidul Liberal Democrat, aflat la guvernare, spre o victorie covârșitoare .

După victoria sa, Takaichi a declarat luni trecută că va sprijini creșterea economică prin stimularea investițiilor printr-o politică fiscală „proactivă”, deși nu a oferit detalii.

Anterior, ea promisese că va suspenda taxele pe alimente timp de doi ani și că va majora cheltuielile pentru apărare la 2% din PIB-ul țării.

Domeniul apărării va impulsiona creșterea acțiunilor japoneze

Apărarea va fi următorul catalizator major care va impulsiona creșterea acțiunilor japoneze, a declarat Bruce Kirk, director de strategie pentru acțiuni japoneze și director general la Goldman Sachs.

Într-o declarație acordată emisiunii „ Squawk Box Asia ” de la CNBC , Kirk a menționat viitoarea întâlnire a lui Takaichi cu Trump, spunând că se așteaptă la o „avalanșă de anunțuri” care implică companii japoneze și americane în domenii precum industrializarea, automatizarea fabricilor și construcțiile navale.

Kirk a evidențiat, de asemenea, un document publicat de administrația Trump în weekend, care solicita restabilirea dominației maritime a SUA și a lăudat cooperarea cu Japonia și Coreea de Sud în revitalizarea construcțiilor navale.

Înainte de alegeri, Takaichi anunțase un buget record de 122 de trilioane de yeni pentru anul fiscal care începe la 1 aprilie, marcând al doilea an consecutiv de cheltuieli record și promițând să sprijine gospodăriile care se confruntă cu presiuni legate de costul vieții.

Inflația din Japonia a încetinit brusc la 2,1% în ianuarie, cel mai scăzut nivel din martie 2022. Cu toate acestea, prețurile au rămas peste ținta de 2% a Băncii Japoniei timp de 45 de luni consecutive.