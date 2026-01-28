Video Vicepremierul celui mai bogat stat din India a murit într-un accident aviatic. Alte patru persoane și-au pierdut viața

Ajit Pawar, vicepremierul celui mai bogat stat indian, Maharashtra, a murit, miercuri, împreună cu alte patru persoane aflate la bordul avionului său charter, care s-a prăbuşit, a anunţat autoritatea de reglementare a aviaţiei, potrivit Reuters.

Pawar, care provenea dintr-o familie cu tradiţie în politică, se îndrepta spre regiunea sa natală pentru a face campanie în cadrul alegerilor locale, au relatat mass-media.

Doi membri ai personalului său şi doi membri ai echipajului se aflau, de asemenea, la bordul avionului, a declarat Direcţia generală a aviaţiei civile, scrie News.

”Nicio persoană de la bord nu a supravieţuit”, a adăugat aceasta într-o declaraţie iniţială.

Pawar a susţinut Partidul Bharatiya Janata al prim-ministrului Narendra Modi în guvernul statului, conducând o facţiune care s-a separat în 2023 de Partidul Naţionalist din Congres, aflat în opoziţie.

Imaginile video au arătat valuri de fum ridicându-se din unele dintre resturile în flăcări ale avionului, împrăştiate pe un câmp deschis.

Mass-media a informat că avionul lui Pawar, care zbura din capitala financiară Mumbai, a încercat să efectueze o aterizare de urgenţă în bastionul familiei din Baramati, la 250 km distanţă, unde urma să facă campanie electorală.