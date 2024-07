Summitul NATO la Washington, șansa lui Biden de a-i convinge pe aliați că încă poate fi la cârma SUA

Președintele SUA, Joe Biden, îi primește marți, 9 iulie, la Washington pe liderii statelor membre NATO cu ocazia summitului aniversar al Alianței. Liderul de la Casa Albă are șansa de a-i convinge pe aliații din țară, dar și din străinătate că încă poate fi la cârma SUA, conform Reuters.

În pofida preocupărilor exprimate de democrați după prestația dezastruoasă la dezbaterea electorală, președintele american a anunțat că nu se retrage din cursa pentru prezidențiale și că îl va înfrunta pe contracandidatul său republican, Donald Trump.

După sfidarea aliaților de către Trump prin abordarea „America First", Biden a pus în centrul politicii sale externe reclădirea alianțelor tradiționale ale SUA în străinătate pentru a neutraliza amenințarea autocrațiilor. Cel care va câștiga alegerile din noiembrie ar putea influența semnificativ viitorul NATO și al Europei.

Zelenski va participa la summitul NATO

Fostul președinte american Donald Trump a insinuat că, în cazul în care ar câștiga un al doilea mandat, nu ar sări în apărarea statelor membre NATO care nu ating obiectivul privind cheltuielile de apărare de 2% din PIB, dacă ar fi vizați de un atac militar. În plus, el a pus la îndoială valoarea sprijinului oferit Ucrainei.

Prezent la summitul NATO va fi și Volodimir Zelenski, care a ajuns marți la Washington. Președintele ucrainean a susținut că va „lupta" pentru a obține hotărâri ferme în vederea consolidării apărării aeriene a țării sale și pentru a obține mai multe aeronave F-16.

„Luptăm pentru garanții de securitate suplimentare pentru Ucraina - și acestea sunt arme și finanțe, sprijin politic", a susținut liderul de la Kiev într-un videoclip publicat pe aplicația de mesagerie Telegram.

Zelenski se va întâlni cu Joe Biden la Washington și va susține un discurs marți seara la Institutul Ronald Reagan din Washington.

Potrivit consilierilor, în cadrul discursului de deschidere al lui Biden, programat să înceapă la ora 00.00 ( n.red. ora României), se va pune accentul pe ceea ce administrația sa numește a fi o realizare-cheie: un NATO mai puternic și mai unit, sub conducerea Washingtonului, cu mai mulți membri și hotărât să răspundă nevoilor de securitate colectivă.

În opinia lor, rezultatele sunt evidente pentru votanții americani: o țară mai sigură, cu o poziție economică internațională puternică, cu mai multe alianțe și mai multă putere în străinătate și cu un risc mai mic de a intra în conflicte cu adversarii săi.

„NATO trebuie să facă mai mult"

Donald Trump și mulți dintre aliații săi republicani resping astfel de argumente.

„Republicanii, desigur, sărbătoresc pacea și prosperitatea pe care NATO le-a asigurat și vor continua să fie alături de partenerii noștri în timp ce prevenim războaiele inutile", a susținut luni președintele Camerei Reprezentanților a SUA, Mike Johnson, un republican de top și aliat al fostului președinte american. „Dar credem, de asemenea, că NATO trebuie să facă mai mult".

NATO împlinește 75 de ani de la înființare. De asemenea, războiul Ucraina-Rusia va acapara conversațiile private dintre liderii celor 32 de țări membre ale NATO, care au o agendă orientată pe ajutorul militar și financiar pentru Ucraina și pe găsirea unei căi pentru eventuala aderare a Kievului la NATO.

Însă acești lideri, deja preocupați de posibilitatea ca Trump să revină la Casa Albă, se prezintă la Washington cu preocupări față de rezistența lui Biden, potrivit diplomaților din țările lor.

Unul dintre aceștia a declarat că Joe Biden este afectat după o perioadă politică dificilă și a declarat că guvernul lor caută semne care să indice dacă acesta va ieși cu bine.

Liderii NATO se confruntă cu incertitudini politice în Europa, cu o paralizie iminentă în Franța după victoriile partidelor de stânga și de extremă dreapta, iar coaliția cancelarului german Olaf Scholz a fost fragilizată după un rezultat slab în alegerile pentru Parlamentul European.

În cursul săptămânii, evenimentele de la Washington îi vor oferi președintelui american ocazia de a răspunde preocupărilor, ținând cont de discursul important de marți și de o rară conferință de presă solo de joi.

Ucraina și aderarea la NATO

Biden va atrage atenția asupra noului ajutor oferit Ucrainei. În cadrul summitului, liderii NATO sunt așteptați să susțină un demers prin care Alianța Nord-Atlantică va asigura coordonarea livrărilor de arme și a instruirii forțelor ucrainene. Totodată, Ucraina ar putea beneficia de mai mult sprijin în ceea ce privește apărarea aeriană.

Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a declarat înaintea unei întâlniri cu omologul său ucrainean, Dmitro Kuleba, că summitul va „consolida și mai mult" legăturile Ucrainei cu NATO și drumul acesteia către aderare. El a susținut că se așteaptă să se ajungă la „un pachet foarte puternic" pentru Ucraina.

Un oficial de rang înalt al NATO a transmis marți reporterilor că Rusia nu are munițiile și militarii necesari pentru a declanșa o ofensivă majoră în Ucraina și că are nevoie să obțină provizii importante de muniții din alte țări, în plus față de ceea ce are deja.

Cu toate acestea, el a apreciat că Rusia va fi capabilă să își mențină economia de război pentru încă trei-patru ani și a mai spus că „va mai trece ceva timp" până când Ucraina va aduna munițiile și personalul de care are nevoie pentru a organiza propriile sale operațiuni ofensive pe scară largă.

Potrivit oficialilor americani, summitul îi va oferi Ucrainei o „punte către aderare", care ar urma să includă noul efort al NATO de a coordona livrările de arme și instruirea.

Unii membri vor ca Alianța să precizeze că Ucraina se îndreaptă către NATO „în mod ireversibil" și sunt dornici ca declarația de la summit să nu se limiteze la promisiunea făcută în urmă cu un an, potrivit căreia „viitorul Ucrainei este în NATO".