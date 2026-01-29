search
SUA, tot mai aproape de un atac asupra Iranului. Trump vizează liderii regimului, avertizează surse apropiate de Casa Albă

Publicat:

Președintele SUA, Donald Trump, analizează mai multe opțiuni împotriva Iranului, inclusiv lovituri militare țintite asupra forțelor de securitate și a liderilor regimului, într-un efort de a încuraja protestele interne și de a crea condiții pentru o posibilă schimbare politică la Teheran, potrivit unor surse citate de Reuters.

FOTO: Profimedia
FOTO: Profimedia

Două surse americane familiarizate cu discuțiile de la Casa Albă au declarat pentru Reuters că Trump își propune să creeze premisele unei „schimbări de regim”, după ce protestele naționale izbucnite la începutul lunii au fost reprimate violent de autoritățile iraniene. Represiunea s-a soldat cu mii de morți, potrivit organizațiilor pentru drepturile omului.

În paralel, CNN relatează, citând surse informate, că liderul de la Washington ia în calcul un nou atac major asupra Iranului, în contextul în care negocierile preliminare dintre SUA și Teheran privind limitarea programului nuclear și a producției de rachete balistice nu au înregistrat progrese.

Potrivit Reuters, printre opțiunile analizate se numără atacuri asupra comandanților și instituțiilor considerate responsabile de violențele împotriva protestatarilor, cu scopul de a le da acestora încrederea că pot ocupa clădiri guvernamentale și de securitate. Una dintre sursele americane a precizat că este luată în calcul și o operațiune militară de amploare, cu impact de durată, care ar putea viza rachetele balistice capabile să lovească aliați ai SUA din Orientul Mijlociu sau instalații ale programului de îmbogățire nucleară.

O altă sursă citată de Reuters a subliniat că Trump nu a luat încă o decizie finală și că nu este clar dacă va opta pentru o intervenție militară. Aceeași idee este susținută și de CNN, care notează că, deși nu există o hotărâre definitivă, opțiunile militare ale președintelui american s-au extins după sosirea în regiune a grupului de atac al portavionului Abraham Lincoln.

Prezența portavionului american și a navelor de sprijin în Orientul Mijlociu a sporit capacitatea SUA de a lansa eventuale operațiuni militare, în contextul în care Trump a amenințat în repetate rânduri Iranul cu o intervenție, invocând represiunea brutală a protestelor.

Îndoieli privind eficiența unei intervenții armate

Potrivit Reuters, patru oficiali arabi, trei diplomați occidentali și o sursă occidentală de rang înalt au avertizat că astfel de atacuri ar putea avea efectul opus celui dorit, slăbind și mai mult o mișcare de protest deja afectată de cea mai sângeroasă represiune de la Revoluția Islamică din 1979.

Alex Vatanka, directorul Programului Iran al Institutului pentru Orientul Mijlociu, a declarat că, în lipsa unor dezertări militare masive, protestele rămân „eroice, dar depășite numeric”.

Un oficial iranian de rang înalt a afirmat, pentru Reuters, că Iranul „se pregătește pentru o confruntare militară, utilizând în același timp canalele diplomatice”, acuzând Washingtonul de lipsă de deschidere față de dialog.

Citește și: „Războiul e mai probabil decât negocierea”: Iranul respinge ultimatumul lui Trump. SUA au trimis o flotă mai mare decât cea din Venezuela

Miercuri, Donald Trump a îndemnat Iranul să revină la masa negocierilor și să accepte un acord privind armele nucleare, avertizând că orice viitor atac american va fi „mai sever” decât bombardamentele din iunie anul trecut asupra a trei situri nucleare iraniene. El a descris navele militare americane din regiune drept o „armadă” care se îndreaptă spre Iran.

De cealaltă parte, misiunea Iranului la ONU a transmis pe platforma X că Teheranul este dispus la un dialog „bazat pe respect și interese reciproce”, dar va riposta „ca niciodată” dacă va fi provocat.

Potrivit CNN, un consilier de rang înalt al liderului suprem, ayatollahul Ali Khamenei, a amenințat că Iranul va ataca Israelul în cazul unei intervenții militare americane.

„Modelul Venezuela” și limitele schimbării de regim

Un oficial israelian de rang înalt a declarat pentru Reuters că Israelul nu consideră că atacurile aeriene pot răsturna singure regimul de la Teheran. „Dacă vrei să răstorni regimul, trebuie să trimiți trupe pe teren”, a spus acesta, subliniind că eliminarea lui Khamenei nu ar garanta prăbușirea sistemului.

Surse occidentale au arătat că obiectivul real al administrației Trump ar putea fi o schimbare de conducere similară celei din Venezuela, unde intervenția SUA a dus la înlocuirea președintelui, fără o transformare profundă a regimului.

Ali Khamenei a recunoscut public existența a „câteva mii de morți” în timpul protestelor, acuzând SUA, Israelul și „răsculații” pentru declanșarea violențelor. Organizația HRANA a estimat numărul victimelor la 5.937, în timp ce cifrele oficiale vorbesc despre 3.117 morți.

Riscuri regionale majore

Oficiali din statele din Golf au avertizat că un atac asupra Iranului ar putea declanșa represalii, inclusiv atacuri cu rachete sau drone. Arabia Saudită, Qatar, Oman și Egipt au făcut presiuni asupra Washingtonului pentru a evita o escaladare. Prințul moștenitor saudit Mohammed bin Salman i-a transmis președintelui iranian că Riadul nu va permite folosirea teritoriului său pentru atacuri asupra Iranului.

„Statele Unite ar putea apăsa pe trăgaci, dar nu vor suporta consecințele. Noi le vom suporta”, a declarat una dintre sursele arabe.

Între timp, armata americană a consolidat apărarea în regiune, mutând sisteme Patriot și pregătind desfășurarea unor baterii THAAD, potrivit CNN. Forțele Aeriene ale SUA urmează să desfășoare un exercițiu aerian de amploare, menit să demonstreze capacitatea de operare în condiții dificile.

Secretarul de stat Marco Rubio a declarat în Congres că regimul iranian „este probabil mai slab ca niciodată”, dar a recunoscut că „nimeni nu știe” cine ar prelua puterea în cazul îndepărtării lui Khamenei.

Potrivit CNN, toate opțiunile rămân pe masa președintelui, iar Donald Trump își dorește, în mod ideal, un atac „puternic și decisiv”, care să forțeze Teheranul să accepte condițiile SUA și să permită Washingtonului să declare rapid victoria.

SUA

