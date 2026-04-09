Donald Trump pregătește o mutare majoră: SUA ar putea retrage o parte a trupelor din Europa, pe fondul tensiunilor cu NATO. Ce state sunt vizate

Donald Trump analizează posibilitatea reducerii prezenței militare americane din Europa, pe fondul tensiunilor tot mai mari cu aliații din NATO, în timp ce la Washington sunt discutate mai multe scenarii, fără a fi luată încă o decizie finală.

Donald Trump discută, din nou, cu consilierii săi posibilitatea retragerii unei părți din trupele americane staționate în Europa, pe fondul nemulțumirilor față de aliații din NATO și al deteriorării relațiilor transatlantice din ultimele luni, a declarat pentru Reuters, joi, 9 aprilie, un oficial de rang înalt al Casei Albe.

Potrivit acestuia, discuțiile sunt încă la nivel intern, în acest moment nu a fost luată nicio decizie, iar Pentagonul nu a primit solicitări pentru a elabora planuri concrete privind reducerea efectivelor militare din Europa. Oficialul a subliniat însă că simpla analiză a unor astfel de scenarii reflectă tensiunile crescânde dintre Washington și aliații săi europeni.

În prezent, Statele Unite au peste 80.000 de militari desfășurați în Europa, componentă esențială a arhitecturii de securitate a continentului încă de la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial. Aproximativ 30.000 dintre aceștia sunt staționați în Germania, iar contingente importante se află și în Italia, Regatul Unit și Spania, potrivit Agerpres.

Surse citate de oficiali americani arată că președintele este nemulțumit de modul în care aliații NATO au răspuns la mai multe solicitări recente ale Washingtonului, inclusiv în contextul conflictului din Orientul Mijlociu, precum și de lipsa de sprijin pentru inițiativele americane privind rutele strategice maritime. De asemenea, tensiunile au fost amplificate de dispute mai vechi privind cheltuielile de apărare și de pozițiile divergente în probleme geopolitice majore, printre care dorinţa SUA de a prelua Groenlanda.

Informațiile apar într-un context în care relația SUA–NATO a cunoscut o deteriorare vizibilă, inclusiv după vizita recentă a secretarului general al Alianței, Mark Rutte, la Casa Albă, care nu a reușit să detensioneze semnificativ situația transatlantică, considerată de unii diplomați drept una dintre cele mai tensionate perioade de la înființarea NATO în 1949.

Care ar putea fi statele vizate

Potrivit unei relatări publicate de Wall Street Journal, Donald Trump analizează scenarii privind retragerea trupelor din state europene ai căror lideri au criticat acțiunile militare recente ale SUA și Israelului în Iran, cu posibilitatea redistribuirii acestora în alte țări considerate mai favorabile politicii Washingtonului.

Alte variante discutate intern includ chiar revenirea unei părți a militarilor în Statele Unite, mai degrabă decât relocarea lor pe teritoriul altor state aliate.

Deocamdată, oficialii americani nu au precizat ce țări ar putea fi afectate de eventuale schimbări și nici amploarea unei posibile reduceri a efectivelor, însă discuțiile reflectă o reevaluare mai amplă a prezenței militare americane în Europa în actualul context geopolitic.