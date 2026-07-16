SUA finanțează o inițiativă similară mișcării MAGA în Europa

Departamentul de Stat al SUA a anunțat lansarea unui program de granturi menit să sprijine organizațiile europene care promovează politici similare mișcării MAGA (Make America Great Again), militând împotriva cenzurii și pentru consolidarea suveranității naționale.

Conform documentelor publicate recent și analizate de Financial Times, programul prevede alocarea unor granturi cu valori cuprinse între 1 și 3 milioane de dolari.

Fondurile sunt destinate organizațiilor neguvernamentale, instituțiilor de învățământ și entităților comerciale din Europa care activează în domenii precum controlul migrației, combaterea cenzurii și contracararea fenomenului de lawfare (utilizarea sistemului judiciar ca instrument politic).

O nouă direcție în politica externă americană

Această inițiativă reprezintă unul dintre primele demersuri concrete ale administrației Trump din cel de-al doilea mandat de a transpune retorica sa politică în măsuri administrative directe pe continentul european.

Oficialii americani au criticat în repetate rânduri Uniunea Europeană și Regatul Unit pentru reglementările privind discursurile de ură în mediul online, susținând că acestea limitează libertatea de exprimare și suveranitatea statelor.

„Instituțiile supranaționale și guvernele folosesc puterea de stat pentru a submina principiile fundamentale ale autoguvernării democratice prin legi vagi privind discursul de ură și reglementarea conținutului online, controlând și pedepsind exprimarea liberă”, se arată în comunicatul Departamentului de Stat.

Detaliile programului de finanțare

Bugetul total: Aproximativ 5 milioane de dolari, destinați pentru două sau trei organizații selectate.

Beneficiari eligibili: Think-tank-uri, organizații caritabile și asociații civice europene care împărtășesc viziunea politică a mișcării MAGA.

Departamentul de Stat a precizat că programul nu finanțează și nu va finanța direct partide politice din Europa sau din alte regiuni.

Impactul sprijinului american asupra dreptei europene

Deși Washingtonul și-a exprimat deschis susținerea pentru lideri populiști și suveraniști din Europa, cum ar fi fostul premier maghiar Viktor Orbán sau membri ai partidului Alternativa pentru Germania (AfD), rezultatele politice ale acestei strategii rămân mixte.

Strategia de securitate națională a administrației Trump avertiza anterior asupra riscului unui „declin civilizațional” în Europa, pus pe seama migrației în masă, a scăderii natalității și a transferului de suveranitate către Bruxelles.

Totuși, evoluțiile geopolitice recente au nuanțat această dinamică. Instabilitatea economică globală din ultima perioadă a determinat anumiți lideri naționaliști europeni să își reevalueze relația cu Washingtonul.

În ciuda susținerii active din partea președintelui Donald Trump și a vicepreședintelui JD Vance, aliați cheie din Europa, precum Viktor Orbán în Ungaria, au pierdut sprijinul electoral majoritar și au fost îndepărtați de la guvernare.

În prezent, analiștii observă o tendință de distanțare a unor forțe politice de dreapta din Europa față de linia oficială a Casei Albe, asocierea cu retorica Washingtonului fiind considerată în unele cercuri politice drept un factor de risc electoral.