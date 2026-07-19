SUA emit o avertizare globală de călătorie pe fondul escaladării conflictului cu Iranul

Departamentul de Stat al SUA a emis sâmbătă o avertizare globală de călătorie pentru cetățenii americani aflați în străinătate, invocând deteriorarea situației de securitate din Orientul Mijlociu și riscul unor atacuri asupra intereselor americane.

Avertizarea de tip „Worldwide Caution” vine în contextul intensificării confruntărilor dintre Statele Unite și Iran.

Într-un comunicat, Departamentul de Stat a precizat că tensiunile în creștere din regiune pot conduce la o escaladare imprevizibilă a situației de securitate.

„Din cauza tensiunilor sporite din Orientul Mijlociu, mediul de securitate rămâne complex, existând posibilitatea unei escaladări neprevăzute”, se arată în avertizare.

Autoritățile americane le recomandă cetățenilor, în special celor aflați în Orientul Mijlociu, să manifeste o prudență sporită și să urmărească permanent informațiile și recomandările transmise de ambasadele și consulatele SUA.

Posibile perturbări ale transportului aerian

Departamentul de Stat nu a dispus evacuarea cetățenilor americani dintr-o anumită țară și nici nu a impus noi restricții privind călătoriile internaționale.

Totuși, autoritățile avertizează că evoluția conflictului ar putea afecta transportul aerian în regiune.

Anularea unor curse comerciale și închiderea temporară a spațiului aerian în anumite zone sunt considerate scenarii probabile pe măsură ce operațiunile militare continuă, ceea ce ar putea crea dificultăți atât pentru companiile aeriene, cât și pentru pasageri.

Atacul din Iordania amplifică tensiunile

Avertizarea a fost emisă după un atac atribuit Iranului asupra unei baze americane din Iordania.

Potrivit armatei americane, două cadre militare americane au fost ucise într-un atac cu rachete și drone, iar un alt militar este dat dispărut.

Alți patru militari au fost răniți, însă au primit îngrijiri medicale și au fost externați, potrivit oficialilor americani.

Conform datelor furnizate de autorități, bilanțul victimelor americane de la începutul confruntărilor a ajuns la 16 militari uciși și peste 420 răniți.

Secretarul american de Război, Pete Hegseth, a transmis un mesaj de omagiu pe platforma X.

„Dumnezeu să-i însoțească pe eroii noștri. Sacrificiul lor nu face decât să ne întărească hotărârea”, a scris acesta.

Iranul avertizează asupra unor „consecințe grave”

La rândul său, liderul suprem al Iranului, ayatollahul Mojtaba Khamenei, a transmis un mesaj în care avertizează Statele Unite împotriva continuării escaladării conflictului.

Potrivit agențiilor de presă iraniene, Khamenei a afirmat că Washingtonul va suporta „costuri și mai mari” dacă va continua operațiunile militare.

„Dacă inamicul american dorește să intensifice conflictul și să suporte costuri și umilințe și mai mari, trebuie să știe că națiunea iraniană și Frontul Rezistenței îi pregătesc lecții pe care nu le va uita”, a declarat liderul iranian.

Conflictul riscă să se extindă în regiune

Avertizarea emisă de Washington reflectă îngrijorările privind extinderea confruntărilor dincolo de granițele Iranului.

Potrivit relatărilor Reuters, recentele operațiuni militare iraniene au vizat sau au afectat inclusiv Arabia Saudită, Kuweitul, Bahrainul și Iordania.

Autoritățile din Kuweit au anunțat că au interceptat rachete și drone lansate de Iran, în timp ce sistemele de avertizare din Arabia Saudită au emis alerte prin care populația din unele regiuni a fost îndemnată să se adăpostească.

Departamentul de Stat a mai precizat că unele reprezentanțe diplomatice americane, inclusiv din afara Orientului Mijlociu, au fost vizate de amenințări.

Escaladarea actuală survine după prăbușirea unui acord de încetare temporară a ostilităților dintre Washington și Teheran, care urmărea deschiderea unor negocieri privind programul nuclear iranian, ridicarea sancțiunilor și securitatea regională.

Atât Statele Unite, cât și Iranul se acuză reciproc că au încălcat înțelegerea, ceea ce a dus la reluarea operațiunilor militare și la intensificarea atacurilor, inclusiv asupra rutelor comerciale maritime.