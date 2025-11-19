Cum ascund ucrainenii avioanele F-16 de dronele rusești

Ucrainenii reușesc să-și protejeze flota modestă de avioane F-16 folosind tactici menite să le asigure o supraviețuire îndelungată: operează noaptea de pe piste de aterizare mici, în grabă, dar cu eficiența dată de experiență. Un atac rusesc poate veni oricând, planând ca o umbră întunecată asupra fiecărei misiuni, relatează euromaidan press.

Pentru a-și proteja flota valoroasă de avioane de vânătoare F-16 de fabricație americană, forțele aeriene ucrainene se dispersează, atacă noaptea și se miscă cu rapiditate,.

Pericolul rachetelor și dronele rusești planează în aer, în timp ce echipajele terestre ale forțelor aeriene alimentează și armează avioanele supersonice F-16 -.

Echipajele se grăbesc să decoleze înainte ca muniția rusească să intre în acțiune, a declarat un membru al unei echipe de mentenanță într-un videoclip oficial recent. „Pregătiți avionul, vârâți pilotul în el și puneți-vă în adăpost”, așa și-a descris el munca nocturnă.

O altă problemă e că există mult prea puține echipe de la sol, piese de schimb și arme pentru agilele avioane F-16, pe care Belgia, Danemarca, Olanda și Norvegia le-au oferit Ucrainei din propriile stocuri.

„Munca este dificilă și intensivă, deoarece există lipsuri”, a declarat un al doilea responsabil cu mentenanța în același videoclip.

Pe de altă parte, există și un aspect pozitiv: echipele terestre au acumulat multă experiență, una valoroasă în aceste condiții dificile, de la sosirea primelor avioane F-16 operaționale în Ucraina în august 2024. Dovada: forțele aeriene au pierdut doar patru dintre avioanele greu de înlocuit în primele 10 luni de operațiuni.

Nu a mai pierdut niciunul din iunie, pe măsură ce sosesc mai multe avioane F-16 - al 50-lea s-ar putea afla deja în Ucraina - iar ritmul misiunilor se întețește.

F-16 este pe cale să devină cel mai numeros model de avion aflat în serviciul forțelor aeriene ucrainene, depășind numeric fostele avioane sovietice Mikoyan MiG-29 și Sukhoi Su-27.

În conformitate cu ultimele evoluții, F-16 pare a fi doar o soluție temporară pentru forțele aeriene sub presiune. Ucraina a semnat recent un acord cu Suedia în urma căruia forțele aeriene și-ar completa flota cu avioane Saab JAS-39 sau Gripen.

Misiuni cu grad mare de risc

Există motive întemeiate pentru care Kievul dorește să aibă în flota ta avioane Gripen suedeze. Pentru a evita atacurile rusești ce ar putea distruge modesta sa flotă de i aproximativ 125 de avioane de vânătoare forțele aeriene ucrainene își împart brigăzile în echipe mici ce călătoresc cu camioane către piste de aterizare și chiar pe secțiuni de autostradă în centrul și vestul Ucrainei.

„Adesea trebuie să folosim aerodromuri operaționale”, a explicat primul responsabil de întreținere. „Lucrăm mai ales noaptea.”

Saab a proiectat Gripen pentru operațiuni de pe piste scurte și pline de reziduuri. F-16 nu rezistă la fel de bine în aceleași condiții dure de mediu.

Operațiunile de zbor dispersate sunt haotice și hazardate. Câțiva specialiști în mentenanță pregătesc câteva avioane, le lansează cât mai repede posibil, apoi se grăbesc să se ascundă în cazul în care rușii observă lansările și atacă cu drone sau rachete.

„Au fost situații în care, chiar după ce am lansat avionul, o muniție rusească zbura deasupra noastră și am avut timp literalmente doar să fugim să ne adăpostim, că la 100 de metri distanță se producea deja o explozie”, și-a amintit primul membru al echipajului de la sol.

Nu este clar câte avioane poate lansa o singură echipă simultan dintr-o singură locație. Este semnificativ, însă, faptul că un echipaj dispersat al forțelor aeriene de la sol a lansat suficiente avioane F-16 pentru a trage 45 de rachete într-o singură noapte, potrivit celui de-al doilea responsabil de mentenanță. Un F-16 ucrainean efectuează de obicei misiuni de apărare aeriană, apărând împotriva dronelor și rachetelor de croazieră rusești, cu o încărcătură de doar șase rachete aer-aer.

Asta implică faptul că o singură locație ar fi putut lansa cel puțin nouă avioane F-16 - sau ar fi recuperat, rearmat și relansat un număr mai mic de avioane F-16, toate în aceeași noapte.

Este o realizare impresionantă pentru o forță aeriană depășită numeric și în materie de armă.