Donald Trump: Zelenski este un tip isteț, îmi place de el

Președintele SUA, Donald Trump, a vorbit din nou despre omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, pe care l-a descris drept „un tip isteț” și pentru care spune că are o apreciere personală, în ciuda unor tensiuni punctuale din trecut.

Declarațiile au fost făcute în cadrul unui interviu acordat postului Salem News, unde liderul de la Casa Albă a subliniat că, în general, relația dintre cei doi a fost una bună. Trump a amintit însă de un episod petrecut la Washington, pe care l-a caracterizat drept „mai agresiv” din partea lui Zelenski.

„Zelenski este un tip isteț și vrem să ajungem la o înțelegere. Ei pierd teritoriu, dar acest lucru costă scump atât Rusia, cât și Ucraina. Îmi place Zelenski. M-am înțeles întotdeauna bine cu el, cu excepția unui moment de la Casa Albă, care mi s-a părut puțin agresiv din partea lui”, a declarat Trump.

În același context, liderul american a lăsat să se înțeleagă că prioritățile Washingtonului nu sunt, în prezent, concentrate asupra Ucrainei. Potrivit unor informații apărute în presa internațională, oficiali americani au avertizat deja aliații europeni că anumite livrări de armament ar putea fi întârziate.

Motivul ar fi legat de eforturile militare ale SUA în contextul conflictului din Orientul Mijlociu, care pun presiune pe stocurile de armament. Situația ar putea afecta inclusiv state din regiunea baltică și din Scandinavia.

De altfel, publicații americane au relatat anterior că Pentagonul ia în calcul redirecționarea către Orientul Mijlociu a unor echipamente militare inițial destinate Ucrainei, într-un moment în care Kievul continuă să facă apel la sprijin extern pentru a face față invaziei ruse.