Iranul amenință cu reacții după ce SUA au preluat controlul unei nave în Golful Oman

Comandamentul militar iranian „Hazrat Khatam al-Anbiya” a confirmat capturarea unei nave comerciale iraniene de către Statele Unite, într-un incident petrecut în Golful Oman, potrivit unui comunicat difuzat de agenția Tasnim și citat de Al Jazeera.

Autoritățile de la Teheran acuză Washingtonul că a încălcat armistițiul și a recurs la „acte de piraterie maritimă”. Potrivit comunicatului, forțele americane ar fi deschis focul asupra navei și i-ar fi dezactivat sistemul de navigație, după ce militari ar fi urcat la bord.

„America agresivă [...] a atacat una dintre navele comerciale ale Iranului [...] trăgând asupra acesteia și dezactivându-i sistemul de navigație”, se arată în mesajul transmis de comandamentul iranian.

Oficialii iranieni avertizează că vor reacționa: „Forțele Armate ale Republicii Islamice Iran vor răspunde în curând și vor răzbuna acest act de piraterie armată comis de armata SUA”.

De cealaltă parte, președintele american Donald Trump a declarat duminică seară că pușcașii marini americani au interceptat nava cargo sub pavilion iranian și au preluat „custodia deplină” a acesteia, în aceeași zonă din Golful Oman.