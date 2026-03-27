Trump interzice firmelor cu contracte federale să aibă politici antidiscriminare, pe care le numește „rasism inversat”

Președintele SUA, Donald Trump, a emis joi un ordin executiv care interzice companiilor care lucrează cu administrația federală să adopte politici interne pentru combaterea rasismului sau sexismului.

Acest ordin, care va intra în vigoare în 30 de zile, vine pe fondul atacurilor repetate ale lui Trump asupra programelor de diversitate, echitate și incluziune (DEI), un set de măsuri adesea în vigoare de decenii pentru a combate discriminarea, scrie Agerpres.

Președintele republican şi mulți dintre susținătorii săi consideră că aceste măsuri împiedică accesul persoanelor calificate la locuri de muncă, susținând că ele reprezintă „rasism inversat”.

„Administrația mea a făcut progrese semnificative în direcția eliminării discriminării rasiale în societatea americană, inclusiv așa-numitele activități de «diversitate, echitate şi incluziune» (DEI)”, a scris Trump în ordin.

El susține că politicile DEI ar creşte costurile pentru angajatori, ceea ce ar afecta contractele lor cu administraţia federală.

Pentru a obține contracte guvernamentale, companiile vor trebui acum să includă o clauză de șapte paragrafe în angajamentele lor, asigurându-se că „antreprenorul nu se va angaja în nicio activitate DEI de discriminare rasială”.

De la revenirea la putere, Donald Trump a luat măsuri drastice împotriva programelor DEI din cadrul administrației federale, al universităților şi școlilor, precum şi în sport.

În special, el a trimis în șomaj tehnic funcționari federali care lucrează în serviciile de diversitate după ce a ordonat închiderea acestor programe.

În august, administrația sa a anunțat că va „reexamina” anumite exponate de la muzeele Smithsonian din Washington, pentru a elimina „discursul partizan sau care divide”, ca parte a cruciadei sale împotriva a ceea ce consideră a fi o retorică „woke”, adică excesiv de progresistă.