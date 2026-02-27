Revoltă a jucătoarelor după pedeapsa primită de arbitrul care le filma dezbrăcate în vestiar

7 luni de închisoare cu suspendare, amendă de 1.200 de euro și o despăgubire de 625 de euro pentru fiecare victimă - aceasta este pedeapsa pe care a primit-o arbitrul care le-a filmat pe ascuns pe fotbaliste în vestiar.

„Fluierașul”, care era și oficial al clubului feminin SCR Altach, din Austria, a fost găsit vinovat că a filmat și fotografiat în secret jucătoarele dezbrăcate în vestiar. Însă sentința este prea blândă în opinia victimelor sale, care s-au arătat revoltate de decizia judecătorilor.

Aproximativ 30 de jucătoare au fost identificate în înregistrări și fotografii. Una dintre ele a fost citată în instanță: „Suntem femei tinere, unele dintre noi încă copii. Ceea ce s-a întâmplat ne-a tras preșul de sub picioare. Ani de zile ne-a spus că vestiarul este casa noastră, dar această casă a fost apoi distrusă de cineva pe care îl consideram parte din familie”. Oficialul și-a recunoscut vina, dar afirmația avocatului său, cum că fotografiile și videoclipurile nu au fost transferate către alte persoane, i-a înduplecat pe judecătorii tribunalul regional din Feldkirch, Austria, să-i ofere o pedeapsă blândă.

Oficialul și-a recunoscut vina

La finalul procesului, bărbatul s-a adresat victimelor din sala de judecată și a spus: „Sunt de acord cu declarațiile făcute de avocatul meu, dar aș dori totuși să-mi exprim compasiunea față de toate persoanele afectate și să-mi cer scuze pentru faptele mele”.

”Mă lasă fără cuvinte. El nu era doar un arbitru de top în Austria, ci și oficial la echipă. Acolo a filmat jucătoare, inclusiv pe unele care erau minore. Acum mă întreb dacă aceasta este o pedeapsă adecvată. Mă mai întreb și dacă o astfel de pedeapsă are un efect de descurajare pentru alții. Ne simțeam în siguranță în vestiar, iar acest lucru ne-a încălcat intimitatea atât de grav încât unele dintre noi nu ne mai simțim în siguranță nici măcar acum, în dușurile publice”, s-a arătat revoltată Eleni Rittmann, fostă jucătoare la Altach.