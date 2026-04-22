Miercuri, 22 Aprilie 2026
Adevărul
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
Ultimele știri

Medicamentele banale care ar putea prelungi viața celor diagnosticați cu SLA, boala cruntă de care suferea actorul Eric Dane

O analiză amplă a cercetătorilor de la Universitatea Stanford arată că medicamente folosite pentru scăderea colesterolului ar putea prelungi durata de viață a pacienților cu scleroză laterală amiotrofică (SLA). Boala neurologică rară, pentru în care în momentul de față nu există tratamente curative, a fost adusă recent în atenția publicului larg de regretatul actor Eric Dane. Am discutat despre afecțiune, dar și despre impactul studiului cu medicul neurolog Ovidiu Tudor. 

Eric Dane FOTO Jamie Schwaberow/Getty Images
Ce este scleroza laterală amiotrofică și de ce nu are (deocamdată) leac

„Scleroza laterală amiotrofică (SLA), cunoscută și ca boala Lou Gehrig, este o afecțiune neurodegenerativă progresivă în care neuronii motori — celulele nervoase din creier și măduva spinării care controlează mișcarea voluntară — degenerează treptat și mor. Pe măsură ce boala avansează, pacienții își pierd capacitatea de a merge, de a vorbi, de a înghiți și, în cele din urmă, de a respira. Supraviețuirea mediană după diagnostic este de 3–5 ani, deși aproximativ 10–20% dintre pacienți trăiesc peste un deceniu", spune dr. Ovidiu Tudor, medic neurolog. 

Motivul pentru care nu există încă un leac ține de complexitatea uriașă a bolii, explică medicul.

,,SLA nu are o singură cauză, ci implică o rețea de mecanisme patologice care acționează simultan: acumularea de proteine toxice, excitotoxicitate glutamatergică, stres oxidativ, disfuncție mitocondrială, neuroinflamație și defecte de transport axonal. Această eterogenitate face ca un singur medicament să nu poată opri toate aceste procese deodată. Cercetătorii consideră că, în viitor, tratamentul eficient va trebui să fie personalizat și multi-țintit, asemănător abordării din oncologie.”

Rezultatele studiului de la Stanford, speranță pentru mai mulți ani de viață

Cercetătorii de la Universitatea Stanford au analizat dosarele medicale electronice a peste 11.000 de  veterani americani diagnosticați cu SLA între 2009 și 2019. Obiectivul a fost să identifice medicamente deja existente care ar putea influența supraviețuirea pacienților.

Rezultatele au arătat că 18 medicamente folosite pentru alte afecțiuni au fost asociate cu o reducere a riscului de deces, ceea ce sugerează o posibilă prelungire a supraviețuirii. Printre acestea se numără:

  • Statine  – utilizate pentru scăderea colesterolului
  • Alfa-blocante – folosite pentru a ameliora fluxul urinar la bărbații cu prostată mărită

Neurologul Ovidiu Tudor evidențiază importanța acestui tip de studiu:

„Faptul că mai multe medicamente din aceeași clasă terapeutică au arătat același efect pozitiv conferă o încredere mai mare în aceste asocieri. Importanța studiului constă în amploarea datelor analizate, în metodologia inovatoare și în potențialul de a accelera accesul pacienților la tratamente — medicamentele identificate fiind deja aprobate, cu profil de siguranță bine cunoscut, ceea ce le-ar putea permite să ajungă mai repede în studii clinice decât o moleculă nouă. Autorii subliniază însă cu prudență că rezultatele reprezintă asocieri, nu dovezi definitive de eficacitate, și că sunt necesare studii clinice controlate pentru confirmare.”

VIDEO Inginerii de la universitatea Stanford au creat un exoschelet care îţi poate îmbunătăţi viteza de alergare

Pot avea deja acces pacienții cu SLA la acest tip de medicamente?

L-am întrebat pe medic ce se întâmplă mai departe, dacă pacienților cu scleroză laterală amiotrifică li se vor putea prescrie medicamentele indicate în studiu. 

„Trecerea de la un studiu observațional la prescrierea off-label de rutină nu este atât de simplă. Ghidurile de bună practică cer ca prescrierea off-label să fie justificată de dovezi științifice suficiente și să nu existe o alternativă autorizată. Or, în cazul statinelor și al celorlalte medicamente identificate de echipa Stanford, dovezile provin deocamdată exclusiv din date observaționale, nu din studii clinice randomizate", spune dr. Ovidiu Tudor.

Cu toate acestea, medicii vor putea prescrie medicamentele. 

,,Practic, un medic poate prescrie off-label o statină unui pacient cu SLA, dar este esențial ca pacientul să fie informat că beneficiul nu este demonstrat definitiv și că decizia se bazează pe asocieri din fișe medicale, nu pe un trial clinic". 

Impactul mediatizării și speranțele pentru viitor

Scleroza laterală amiotrofică a fost readusă în atenția publicului larg de Eric Dane, îndrăgitul actor din Anatomia lui Grey. Diagnosticat cu această afecțiune în 2025, a făcut publică lupta cu boala și  s-a implicat în campanii și evenimente de strângere de fonduri pentru cercetare. De asemenea, a susținut  organizații și inițiative care caută tratamente noi.

Din păcate, Dane s-a stins la doar zece luni după diagnostic. Dar a lăsat în urmă o poveste despre curaj, luptă și determinare în fața bolii. Precum și speranță pentru alți pacienți.

„Istoria recentă demonstrează clar că mediatizarea poate transforma lupta împotriva SLA. Există speranțe reale: terapii genice precum tofersen funcționează deja pentru formele genetice ale bolii, se testează terapii cu celule stem, iar abordarea de reutilizare a medicamentelor existente — ca cea din studiul Stanford — ar putea scurta drumul de la laborator la patul pacientului,” explică dr. Ovidiu Tudor.

Top articole

„Nu a condus în viața ei nici măcar un coteț de curci” Oana Gheorghiu îi răspunde Olguței Vasilescu: „Nivelul discursului e foarte jos”
digi24.ro
image
Ce spune neamțul de 86 de ani suspectat că și-a ucis iubita de 30 de ani, în București. Tânăra era pasionată de kickboxing
stirileprotv.ro
image
SCANDALUL politic din România se mută la Bruxelles: șefa socialiștilor europeni îl atacă dur pe Manfred Weber, care îl susține pe Bolojan
gandul.ro
image
O decizie misterioasă, veche de 5.000 de ani, a dus direct la modul în care numărăm timpul astăzi
mediafax.ro
image
Cine a fost marele absent de la cununia Andreei Bălan cu Victor Cornea. ”I-am refuzat invitația”
fanatik.ro
image
Compania de stat aflată în insolvență de 17 ani care a adunat datorii de 597.000.000 de lei: „Iazuri de decantare cu potențial de metale rare”
libertatea.ro
image
Stenograme din ședința PSD. Grindeanu: „Nu am învățat politică la școala de maici”. Care e strategia social-democraților
digi24.ro
image
Cornel Dinu se opune ca noul stadion Dinamo să poarte numele lui Mircea Lucescu: ce variantă propune „Procurorul”
gsp.ro
image
Italienii au văzut ce i-a spus Cristi Chivu în direct Monicăi și au exclamat: ”Gafă senzațională! A confirmat relația”
digisport.ro
image
Alertă globală: Rusia ar pregăti o armă nucleară în spațiu – scenariu complicat pentru sateliți și infrastructura mondială. Temeri majore în interiorul armatei americane
stiripesurse.ro
image
Doua avioane de luptă s-au ciocnit în zbor pentru că piloții își făceau fotografii
antena3.ro
image
Mai mulţi bucureşteni riscă să rămână fără case din cauza unui şantier la o conductă de termoficare
observatornews.ro
image
'L-am văzut pe Valentin la...' Solcanu intervine în divorțul Codruței de Sanfira
cancan.ro
image
650 parlamentari iau pensie specială de 6.200 lei, deși au contribuit pentru doar 700 lei. Urmează primarii
newsweek.ro
image
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
prosport.ro
image
Românii au luat cu asalt piaţa joburilor. Aplică în masă, dar sunt mai puţine locuri de muncă. Ce domenii mai angajează
playtech.ro
image
Replica genială a lui Cristi Chivu pentru prezentatoarea TV care s-ar iubi cu șeful Interului: ”Dacă spun, mă dau afară!”
fanatik.ro
image
Misterul Arcei lui Noe se adâncește: structuri subterane descoperite într-un munte din Turcia par să corespundă descrierii biblice
ziare.com
image
Florin Prunea: ”Tu îți dai seama că ăsta trebuia să fie antrenorul echipei naționale și n-a vrut Burleanu?”
digisport.ro
image
Criza constituțională perfectă - Ce se întâmplă dacă premierul Bolojan se agață de funcție după retragerea PSD și perioada de interimat
stiripesurse.ro
image
Marea dilemă a lui Bolojan – ce face cu Justiția. Predoiu, vulnerabilitate. Cine s-ar mai califica
cotidianul.ro
image
Cum a slăbit Gabriela Cristea 30 de kilograme de la începutul anului. Vedeta arată BESTIAL! Ce a făcut pentru a fi trasă prin inel / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Cele mai frumoase urări, mesaje și felicitări de Sf. Gheorghe 2026. Cui îi spunem la mulți ani în 23 aprilie
mediaflux.ro
image
Ion Țiriac s-a întors din China și dezvăluie cadoul exorbitant pe care i-l face Nadiei, la 50 de ani de la Montreal: „Pe 18 iulie îi dau cheile”
gsp.ro
image
În ce stare a putut găsi echipa Visuri la cheie locuința unei familii ajutate. Cum arăta casa după șase ani VIDEO
actualitate.net
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM
actualitate.net
image
Valentin Sanfira, ia notițe! Lupu Rednic îi învață pe bărbați cum să nu rămână fără neveste: „Se duce căsnicia de râpă, dacă nu...!”
click.ro
image
Drama unui cunoscut solist: „În certificatul de naștere, în dreptul tatălui, e trasă o linie”. Mama lui a luat secretul în mormânt
click.ro
image
Ce trebuie să faci de Sfântul Gheorghe ca să ai noroc tot anul. Tradițiile pe care mulți români le respectă și azi
click.ro
Morante de la Puebla, Profimedia (1) jpg
”Regele matadorilor” cu rectul sfârtecat! N-a mai putut controla taurul furibund, într-o luptă șocantă
okmagazine.ro
Miss România randare AI concurs din anul 1929 png
Destinul tragic al primei Miss România, mondena scandaloasă care a sfârșit otrăvită cu cianură și care s-a iubit cu Liviu Ciulei
okmagazine.ro
3505490 jpg
Ce film de animație te reprezintă, în funcție de luna în care te-ai născut
clickpentrufemei.ro
Cetatea Colț Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (10) JPG
Cetatea Colț - Misterele „Castelului din Carpați”, părăsit de secole la poalele Retezatului
historia.ro
Andreea Popescu, declarații sincere despre divorț: „Până la moarte vom fi împreună”. De ce s-a ajuns, de fapt, la separare: „Vă zic cu mâna pe inimă”
Valentin Sanfira, ia notițe! Lupu Rednic îi învață pe bărbați cum să nu rămână fără neveste: „Se duce căsnicia de râpă, dacă nu...!”

Destinul tragic al primei Miss România, mondena scandaloasă care a sfârșit otrăvită cu cianură și care s-a iubit cu Liviu Ciulei

Planeta Uranus tranzitează semnul zodiacal Gemeni. Începe revoluția minții, care ține 7 ani!

Alzheimer: Această trăsătură de personalitate favorizează progresia rapidă a bolii