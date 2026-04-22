Video Un vehicul special a fost văzut în coloana oficială a lui Vladimir Putin ce se deplasa pe străzile Moscovei

Coloana oficială a liderului de la Kremlin, Vladimir Putin, ar fi fost dotată cu un sistem mobil de război electronic, pentru protecția împotriva dronelor, potrivit unor informații apărute în mediul online. În plus, în dispozitivul de securitate ar fi incluși și membri ai unității speciale „Alpha”, pregătiți să intervină în situații de urgență.

Un videoclip publicat pe 21 aprilie 2026 de platforma Cheka-OGPU arată deplasarea coloanei prezidențiale în centrul Moscovei. În imagini apare un vehicul suplimentar, descris drept o unitate mobilă de război electronic, integrată în dispozitivul de securitate.

Potrivit sursei citate, circulația pe bulevardul Kutuzovsky ar fi fost restricționată temporar pentru public, pe fondul deplasărilor frecvente ale liderului rus. În zonă ar fi fost mobilizate forțe semnificative de securitate, inclusiv poliție rutieră, membri ai Gărzii Naționale și agenți în civil.

Rolul vehiculului ar fi acela de a neutraliza eventuale amenințări venite din aer, în special drone. De asemenea, aceeași sursă susține că sisteme similare ar fi integrate și în alte mașini din coloană.

„Iar într-un microbuz care se află în spatele coloanei oficiale se află luptători ai forțelor speciale Alpha, care, în caz de nevoie, trebuie să intre în luptă”, a declarat Ceka-OGPU.

Informațiile nu au fost confirmate oficial de autoritățile ruse, iar detaliile provin din surse neoficiale. Totuși, ele vin pe fondul intensificării măsurilor de securitate în jurul liderului de la Kremlin, în contextul riscurilor tot mai mari legate de utilizarea dronelor în conflictele moderne.