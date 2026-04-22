Miercuri, 22 Aprilie 2026
Adevărul
Șeful comuniștilor ruși, avertisment pentru Parlamentul de la Moscova: „Ne așteaptă o repetare a ceea ce s-a întâmplat în 1917”

Ghennadi Ziuganov, liderul veteran al Partidului Comunist din Rusia, a avertizat Parlamentul de la Moscova că deteriorarea economică a țării riscă să declanșeze o revoluție similară celei din 1917.

Ghennadi Ziuganov FOTO: EPA EFE
El a cerut guvernului să ia urgent măsuri pentru remedierea situației, relatează miercuri Agerpres, care citează Reuters.

Ziuganov, în vârstă de 81 de ani, a lansat avertismentul în cadrul unei sesiuni plenare a Dumei de Stat, în perspectiva alegerilor parlamentare programate pentru luna septembrie în Federația Rusă.

"Facem tot ce putem pentru a-l susține pe (președintele) Vladimir Putin, precum și strategia și politicile sale, dar voi (guvernul) nu ne ascultați", a declarat el, marți, potrivit unei înregistrări a discursului său publicat pe site-ul oficial al Dumei, scrie Agerpres.

"Dacă guvernul nu adoptă de urgență măsuri financiare, economice și de altă natură, până în toamnă ne așteaptă o repetare a ceea ce s-a întâmplat în 1917. Nu avem dreptul să repetăm asta. Haideți să luăm niște decizii!", a făcut el apel el la executivul condus de premierul Mihail Mișustin.

Liderul comunist a comentat a declarat că o ședință recentă a guvernului rus, convocată de președinte, a fost "cea mai sumbră" din ultima vreme.

Discursul lui Ziuganov a fost întâmpinat cu aplauze și ascultat cu atenție de Viaceslav Volodin, președintele Camerei inferioare a Parlamentului federal și un aliat apropiat al lui Putin.

Partidul Comunist rus îl susține pe Putin, chiar dacă-i critică guvernul

În pofida avertismentului formulat de liderul comunist, nu există în prezent semne de tulburări sociale grave în Rusia, remarcă presa internațională.

Este adevărat însă că aceste semne pot fi detectate mai greu, pe fondul unei cenzuri stricte de război, al interzicerii protestelor, al pedepselor lungi cu închisoarea pentru disidenți și al intensificării activității Serviciului Federal de Securitate (FSB), principalul serviciu secret care a preluat atribuțiile KGB-ului din perioada sovietică.

Partidul lui Ghennadi Ziuganov, al doilea ca mărime din Duma de Stat, este principalul succesor al Partidului Comunist din perioada sovietică.

Ziuganov îl susține de multă vreme pe Putin și își calibrează atent criticile la adresa partidului guvernamental "Rusia Unită", în condițiile unui sistem politic strict controlat.

Conform Reuters, comentariile sale par mai degrabă destinate să atragă voturile rușilor care resimt dificultățile traiului, să-l distanțeze pe Putin de problemele economice și să demonstreze că sistemul rus politic este conștient că există urgențe care trebuie rezolvate.

Ziuganov a avut grijă să nu-l acuze personal pe Putin, vizând, în schimb, Guvernul de la Moscova, Banca Centrală și partidul la putere, ale căror cote de popularitate sunt sub presiune, conform sondajelor de opinie realizate de stat.

Ce s-a întâmplat în Rusia în 1917

Revoluția din 1917 a răsturnat monarhia rusă și guvernul provizoriu, aducând bolșevicii la putere și deschizând calea către crearea Uniunii Sovietice, care s-a destrămat în 1991.

Putin, aflat la conducerea statului fie în calitate de președinte, fie de prim-ministru încă de la sfârșitul anului 1999, a promis în repetate rânduri stabilitate și a vorbit despre caracterul distructiv al revoluțiilor. 

Săptămâna trecută, el și-a criticat miniștrii după ce economia s-a contractat cu 1,8% în primele două luni ale anului și le-a cerut să vină cu noi măsuri pentru stimularea creșterii PIB.

Economia Rusiei, evaluată la 3,1 trilioane de dolari, s-a contractat în 2022, dar a crescut în 2023, 2024 și 2025, reușind să evite prăbușirea, în pofida sancțiunilor impuse de Occident în urma războiului din Ucraina.

Totuși, presiunea războiului și ratele de două cifre ale dobânzilor au încetinit creșterea la 1% anul trecut.

Războiul declanșat de SUA și Israel împotriva Iranului a dus la o creștere a prețului la petrol, evoluție care ar putea stimula economia rusă, dacă se menține. 

Fondul Monetar Internațional (FMI) și-a revizuit în creștere prognoza privind creșterea economică a Rusiei pentru acest an, de la 0,8% la 1,1%.

