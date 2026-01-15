Republicanii din Senatul SUA au oprit la limită tentativa de a restrânge puterile militare ale lui Trump în Venezuela

Republicanii din Senatul SUA au blocat miercuri o rezoluție care l-ar fi împiedicat pe președintele Donald Trump să întreprindă noi acțiuni militare în Venezuela fără autorizarea Congresului, după ce liderul republican a pus presiune pe membrii partidului care susținuseră inițiativa.

Votul a fost de 51–50 în favoarea unui punct de procedură republican care a respins rezoluția privind puterile de război, după ce doar trei senatori republicani au votat alături de toți democrații pentru continuarea dezbaterii, iar vicepreședintele JD Vance s-a deplasat la Capitoliu pentru a tranșa egalitatea, scrie Reuters.

Oponenții au susținut că rezoluția nu ar trebui să avanseze deoarece SUA nu au în prezent trupe desfășurate pe teritoriul Venezuelei, după ce forțele americane au intrat în Caracas la 3 ianuarie și l-au capturat pe președintele venezuelean Nicolas Maduro.

„În acest moment nu desfășurăm operațiuni militare acolo”, a declarat liderul majorității republicane din Senat, John Thune, din Dakota de Sud, la deschiderea ședinței de miercuri. „Democrații promovează acest proiect de lege pentru că isteria lor anti-Trump nu cunoaște limite.”

Administrația Trump susține că prinderea lui Maduro a fost o operațiune judiciară, menită să-l aducă în fața justiției în SUA pentru acuzații legate de trafic de droguri, și nu o operațiune militară.

Susținătorii rezoluției privind puterile de război contestă această interpretare, arătând că o flotă importantă de nave americane blochează Venezuela și că, de luni de zile, acestea trag asupra unor ambarcațiuni din sudul Mării Caraibilor și din Pacific. Trump a amenințat, de asemenea, cu noi acțiuni militare.

„A susține că operațiunea din Venezuela nu reprezintă ostilități iminente în sensul rezoluției privind puterile de război este o încălcare a oricărei interpretări rezonabile a acestui termen”, a declarat senatorul democrat Tim Kaine din Virginia, principal inițiator al rezoluției, într-un discurs susținut înainte de vot.

Trump, contrazis inclusiv de republicani

Voturile strânse reflectă îngrijorările existente în Congres, inclusiv în rândul unor republicani, cu privire la politica externă a lui Trump și sprijinul tot mai mare pentru ideea că doar Congresul, nu președintele, ar trebui să aibă puterea de a trimite trupele americane la război, așa cum prevede Constituția SUA.

Trump a declarat recent că Statele Unite vor administra Venezuela timp de mai mulți ani, le-a transmis iranienilor care protestează împotriva guvernului lor că „ajutorul este pe drum” și a amenințat cu acțiuni militare pentru a prelua Groenlanda, teritoriu care aparține Danemarcei, aliat NATO.

Votul de miercuri a demonstrat influența pe care Trump o exercită asupra partidului său. Acesta a avut loc la mai puțin de o săptămână după ce Senatul votase, pe 8 ianuarie, pentru avansarea rezoluției. Atunci, cinci republicani s-au alăturat tuturor democraților, într-un gest rar de sfidare a liderului partidului într-o Cameră controlată de republicani.

Trump a reacționat furios, afirmând că cei cinci republicani nu ar mai trebui aleși vreodată în funcții publice. El, secretarul de stat Marco Rubio și alți oficiali ai administrației au lansat o campanie intensă pentru a-i convinge pe republicani să-și schimbe poziția și să se opună rezoluției, contactându-i în mod repetat.

Chiar dacă ar fi fost adoptată de Senat, pentru a deveni lege, măsura ar fi trebuit să fie aprobată și de Camera Reprezentanților, controlată de republicani, și să obțină majorități de două treimi în ambele camere pentru a putea trece de un veto prezidențial anticipat din partea lui Trump.

După capturarea lui Maduro, unii parlamentari – inclusiv democrați, în mod public, și anumiți republicani, în culise – au acuzat administrația că a indus Congresul în eroare, după ce susținuse anterior că nu intenționează să forțeze schimbarea guvernului din Venezuela.