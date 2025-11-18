Republicanii din Congres cer anchetă asupra influenței politice a Bisericii Ortodoxe Ruse în SUA

Un grup de republicani din Camera Reprezentanților solicită procurorului general al SUA, Pam Bondi, să investigheze dacă serviciile secrete ruse au încercat să utilizeze bisericile ortodoxe din Statele Unite cu legături directe la Moscova. Informația este menționată într-o scrisoare inițiată de congresmanul republican Joe Wilson.

„Mi s-a adus la cunoștință că ROCOR (Biserica Ortodoxă Rusă din Afara Rusiei) încearcă în mod activ să-și extindă influența politică în Statele Unite, inclusiv prin intermediul unui eveniment programat pentru 18 noiembrie 2025, care are ca scop lobby-ul asupra membrilor Congresului și a personalului acestora”, se arată în scrisoarea adresată procurorului general al SUA, potrivit publicației The Hill.

Republicanii avertizează că, în cadrul acestui eveniment pro-rus, lobbyiști și clerici afiliați Bisericii Ortodoxe Ruse desfășoară o campanie la Capitol Hill și se întâlnesc cu administrația Trump. Astfel de evoluții ridică „îngrijorări legitime” că ROCOR sau alte jurisdicții ortodoxe ruse „ar putea servi ca vehicule pentru colectarea de informații sau operațiuni de influență străină îndreptate împotriva factorilor de decizie din SUA”.

Biserica Ortodoxă Rusă, instrument al Kremlinului în războiul din Ucraina

Potrivit oficialilor ucraineni, analiștilor și membrilor pro-Ucraina din Congres, președintele Vladimir Putin folosește Biserica Ortodoxă Rusă ca un instrument cheie în efortul său de război împotriva Ucrainei.

În paralel, un fenomen tot mai vizibil în SUA este interesul crescând al tinerilor pentru creștinismul ortodox. Biserica Ortodoxă din America (OCA) a realizat un studiu care arată că majoritatea noilor convertiți sunt bărbați, mulți dintre ei fiind determinați de experiența pandemiei să caute o nouă credință. Aceștia nu se alătură oricărei biserici răsăritene, ci în special Bisericii Ortodoxe Ruse, care are numeroase lăcașuri pe teritoriul Statelor Unite, potrivit unui reportaj BBC.