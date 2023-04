Recuperarea incredibilă a unei femei cu zero șanse de supraviețuire. Soțul ei a refuzat s-o deconecteze de la aparate VIDEO

În august 2021, Autumn Carver a primit ceea ce avea să devină, în cele din urmă, cea mai urâtă veste din viața ei. A fost testată pozitiv cu coronavirus, în timp ce era însărcinată cu fiul ei. Timp de două luni a fost în comă, iar medicii nu i-au dat nicio șansă de supraviețuire.

Femeia a ales să nu se vaccineze, de teama de a nu suferi un avort spontan, problemă cu care se mai confruntase în trecut. Infecția cu COVID-19 a fost însă mult mai severă decât ar fi anticipat.

Odată ce a fost internată în spital, medicii i-au făcut, de urgență, operația de cezariană. Astfel, băiețelul ei, pe nume Huxley, a venit pe lume după doar 33 de săptămâni de sarcină. Din fericire, micuțul s-a născut sănătos. Din păcate, au trecut luni până să fie ținut în brațe de mama lui, deoarece femeia încă se lupta cu coronavirusul.

I s-au dat zero șanse de supraviețuire

Autumn Carver a ajuns la Terapie Intensivă și doar aparatele o mai țineau în viață. Mai exact, la scurt timp după ce s-a născut băiețelul, Carver a fost pusă pe un aparat ECMO (extracorporeal membrane oxygenation). Acesta avea rolul de a eliminare a dioxidului de carbon din celulele roșii din sânge și permiterea oxigenării artificiale, potrivit msn.com.

Încă din 2020, aparatul ECMO a devenit frecvent utilizat în tratarea pacienților cu forme severe de coronavirus, reducând rata mortalității de la 59-71% la 49%. Lucrurile arătau îngrozitor pentru proaspăta mămică, la vremea când lupta pentru viața ei, la ATI.

Soțul ei, Zach Carver, i-a fost mereu alături.

„Mi s-a spus că are zero la sută șanse de supraviețuire. A fost cea mai proastă zi din viața mea”, a spus el, în timpul unui interviu pentru The Christian Broadcasting Network.

Bărbatul nu și-a pierdut nicio clipă speranța. El a apelat inclusiv la prietenii lui virtuali, de pe Facebook, pe care i-a îndemnat, în mod frecvent, să se roage pentru viața soției sale.

După 2 luni petrecute pe aparate, Autumn urma să primească un transplant pulmonar, în luna octombrie. Ea a fost transferată de la IU Health Methodist Hospital din Indianapolis la Northwestern Memorial Hospital din Chicago. Acolo, dr. Ankit Bharat, șeful de secție al chirurgiei toracice, a vorbit cu jurnaliștii de la PEOPLE despre sănătatea femeii.

„Când am întâlnit-o cu Autumn, probabilitatea ca starea ei de sănătate să se îmbunătățească era destul de mică, deoarece a fost pe ventilator și ECMO pentru o perioadă lungă de timp. Pentru pacienții care au nevoie de ECMO pentru mai mult de o lună, probabilitatea de a-și reveni fără un transplant de plămâni este mai mică de 5%”, a spus el.

Cu toate acestea, Autumn făcea progrese, după mai mult timp de recuperare, așa că doctorii au decis să amâne transplantul, pentru a vedea dacă își poate reveni și fără acesta. Lucru care s-a și întâmplat.

Și-a ținut bebelușul în brațe pentru prima dată, după două luni

Pe 19 octombrie 2021, Autumn Carver și-a ținut copilul în brațe Huxley pentru prima dată. Reuniunea de familie, la care a luat parte, bineînțeles, și soțul său, a fost una de-a dreptul emoționantă.

Pe 3 noiembrie 2021, Autumn a ieșit de la ATI, potrivit unei postări a soțului său, de pe pagina lui de Facebook. Femeia a rămas însă internată în spital, pentru a continua să se recupereze.

A început să meargă la kinetoterapie și logopedie, iar pe 1 decembrie 2021, după 99 de zile de recuperare, a reușit să meargă acasă cu soțul și bebelușul ei, pentru a-și vedea cele două fiice de Crăciun.

Medicii au numit recuperarea ei un „miracol”, spunând că a reușit să recupereze până la 40% din capacitatea pulmonară în momentul externării. Cu toate că plămânii ei nu își vor reveni complet niciodată, Autumn este acum capabilă să trăiască o viață absolut normală.