A supraviețuit miraculos după ce a fost târât doi kilometri de viitură în Turcia: „Nu sunt supărat pe cel care nu mi-a întins mâna“ VIDEO

Reșat Ayva, care a fost luat de ape după dezastrul provocat de inundațiile din Șanlıurfa, și-a povestit experiența prin care a trecut.

Din cauza ploii torențiale din Șanlıurfa, spitale, case, locuri de muncă, străzi, străduțe și poduri s-au prăpădit în fața inundațiilor. Inundațiile din cartierele Haliliye, Karaköprü și Eyyübiye din centrul orașului au provocat pierderi de vieți omenești și materiale, potrivit milliyet.com.tr.

În timp ce 14 persoane și-au pierdut viața în Șanlıurfa din cauza inundațiilor, 71 de persoane au fost rănite și duse la spitale.

Reșat Ayva, în vârstă de 63 de ani, a fost rănit în urma inundațiilor și a fost tratat la Spitalul de Stat Balıklıgöl. El are probleme la degetele de la picioare în urma inundațiilor.

Reșat Ayva a vorbit cu ziariștii de la CNN Türk și a descris astfel momentele de teamă pe care le-a trăit: ”Am plutit în derivă în potop timp de 10 minute, până la sfârșitul cartierului. Erau 4 tineri. Ei m-au salvat. M-au luat de braț și m-au dus la spital. M-au dus cu o ambulanță. Mi-au făcut o radiografie a pieptului, nu am nicio fractură, dar se pare că am fost lovit. Am crezut că o să mor în timp ce eram târât. Nu am fost supărat pe cel care nu a dat o mână de ajutor, de ce să fiu supărat? Dacă ar fi intervenit, ar fi fost luat de ape și el. E prima dată când văd un asemenea dezastru, nu am mai văzut așa ceva. Eram în fața casei, am alunecat și am fost prins în apă și m-a luat apa. M-am lovit ici și colo, am pierdut mult sânge, a fost soarta noastră”.

Zehra Ayva, soția lui Reșat Ayva, a declarat următoarele: ”Am văzut din întâmplare înregistrarea video a soțului meu. Am aflat din înregistrare că a fost târât în potop. El a ridicat mâna către ceilalți, dar aceștia nu au îndrăznit. Dumnezeu să-i ajute și pe ei, nu pot fi supărată pe ei pentru că nu au avut curaj. Fiicele și fiii mei mă sună, plâng”

Salvat după doi kilometri

Reșat Ayva, în vârstă de 63 de ani, a fost târât timp de 2 kilometri, fiind apoi salvat de 4 tineri: "Mă duceam să leg mașina noastră de un stâlp cu o frânghie pentru a nu fi prinsă în apele inundațiilor. Mi-a alunecat piciorul și am intrat în apă. Am fost târât timp de doi kilometri. Am întins mâna, apa crescuse un metru, cei care m-au văzut nu au putut veni să mă ajute din cauza asta. Atunci au venit patru tineri și m-au salvat. Au chemat o ambulanță și m-au dus la spital. Apoi m-au înfășurat într-o pătură. Am pierdut mult sânge din corp, îmi era foarte frig, frigul continuă. Mâinile, picioarele, brațele, tot corpul meu a fost rănit, am pierdut mult sânge. Acum îmi este foarte greu să stau și să tușesc. Ei m-au salvat. Dumnezeu să-i binecuvânteze pe toți. A venit de la Dumnezeu. Tocmai când credeam că totul s-a terminat, că am dispărut sută la sută, au venit patru tineri și m-au salvat. Dumnezeu să fie mulțumit de ei toți".