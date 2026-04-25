Directorul general al OpenAI își cere scuze după masacrul din Canada: „Nimeni nu ar trebui să treacă printr-o tragedie ca aceasta”

Sam Altman, directorul general al OpenAI, a transmis scuze publice locuitorilor din Tumbler Ridge, Canada, oraș marcat în februarie de un atac soldat cu mai multe victime, comis de o tânără care anterior publicase mesaje alarmante în conversații cu ChatGPT.

Scrisoarea, publicată vineri de publicația locală Tumbler RidgeLines, subliniază că „nimeni nu ar trebui să treacă printr-o tragedie ca aceasta”, potrivit News.ro

Altman se declară „profund îndurerat” că firma nu a alertat autoritățile în legătură cu discuțiile avute de autoarea atacului pe platformă.

Contul lui Jesse Van Rootselaar (18 ani) fusese suspendat cu opt luni înaintea masacrului, după ce activitatea sa ridicase suspiciuni privind intenții violente. OpenAI a subliniat însă că, la acel moment, nu existau indicii privind un pericol iminent, motiv pentru care nu a fost notificată poliția, potrivit informațiilor citate de AFP.

„Nicio explicație nu poate repara pierderile suferite”

În luna februarie a acestui an,o femeie transgender și-a ucis mama și fratele vitreg, apoi a deschis focul într-o fostă școală, rănind grav cinci copii și o educatoare, înainte de a se sinucide.

În scrisoarea adresată comunității din Tumbler Ridge, Altman afirmă că, deși „nicio explicație nu poate repara pierderile suferite”, consideră necesar să își asume responsabilitatea morală pentru faptul că discuțiile nu au fost semnalate autorităților.

OpenAI se confruntă cu critici intense în Canada, iar oficialii companiei au fost chemați la Ottawa pentru a detalia protocoalele de siguranță și procedurile de intervenție în situații de risc.

Familia uneia dintre victimele rănite a depus în luna martie o plângere împotriva companiei, acuzând lipsa unor măsuri adecvate de prevenție.

Amintim că OpenAI a recunoscut din februarie că adolescenta transgender de 18 ani care și-a ucis familia și mai multe persoane într-o școală din Canada discutase cu ChatGPT în anul anterior atacului și dovedise o predispoziție pentru comportamente violente. Deși compania a luat în calcul notificarea autorităților, a decis în cele din urmă să nu anunțe poliția, pe motiv că nu existau indicii privind un atac iminent.

Potrivit unui comunicat oficial, citat the The Guardian, OpenAI a analizat, în iunie 2025, activitatea contului lui Jesse Van Rootselaar, cu câteva luni înainte ca aceasta să comită unul dintre cele mai grave atacuri armate din istoria recentă a Canadei.

Contul a fost identificat prin sistemele interne de detectare a abuzurilor și a fost marcat pentru „susținerea sau facilitarea unor activități violente”.