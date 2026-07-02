Proiectul MKUltra. Noi mărturii în Congresul SUA despre programul secret al CIA de control al minții

Un program secret al CIA din perioada Războiului Rece, în cadrul căruia s-au efectuat experimente pe cetățeni americani fără acordul acestora, a revenit în atenția publică. În cadrul unei audieri în Congresul SUA, aleșii americani au ascultat mărturii despre acuzații grave de tortură psihologică, administrare de substanțe psihoactive și experimente umane cu deznodământ fatal.

Membri ai Comisiei pentru Supraveghere din Camera Reprezentanților s-au reunit la Washington pentru a audia experți cu privire la Proiectul MKUltra. Programul, desfășurat în timpul Războiului Rece, avea ca scop dezvoltarea unor tehnici avansate de interogare, spălare a creierului și control al comportamentului uman, scrie Daily Mail.

Martorii audiați au afirmat că agenția de spionaj a utilizat substanțe halucinogene pe subiecți naivi, a administrat LSD unor deținuți timp de săptămâni întregi și a testat metode de ștergere a memoriei. Conform acestora, numărul exact al victimelor care și-au pierdut viața rămâne necunoscut.

„MKUltra a reprezentat cele mai extreme experimente asupra ființelor umane desfășurate vreodată de o agenție guvernamentală a SUA”, a declarat sub jurământ istoricul Stephen Kinzer. „După orice standarde, acestea pot fi calificate drept tortură medicală.”

Proiectul MKUltra a fost inițiat de CIA în anul 1953, pe fondul temerilor Washingtonului că Uniunea Sovietică și China dezvoltaseră tehnici eficiente de spălare a creierului.

Extinderea programului și distrugerea arhivelor

Conform datelor prezentate în Congres, proiectul a cuprins cel puțin 149 de subproiecte, s-a desfășurat în peste 80 de instituții – inclusiv spitale și centre de cercetare finanțate clandestin – și a implicat 185 de cercetători privați. Subiecții proveneau din medii vulnerabile, fiind selectați deținuți, pacienți ai spitalelor psihiatrice sau persoane dependente de droguri, dar și militari și cetățeni obișnuiți.

Printre cele mai controversate operațiuni menționate s-a numărat Operation Midnight Climax, în cadrul căreia CIA a înființat case conspirative unde subiecții erau aduși de colaboratori ai agenției, drogați cu substanțe halucinogene și monitorizați prin oglinzi spion.

Jurnalistul de investigație Tom O’Neill a prezentat documente din arhiva psihiatrului Louis Jolyon West, un colaborator apropiat al coordonatorului programului, Sidney Gottlieb. Documentele indicau planuri de utilizare a hipnozei și a LSD-ului pentru a induce stări de transă, amnezie sau tulburări mentale specifice. Scopul final era modificarea loialității subiecților și înlocuirea amintirilor reale cu unele fictive.

Cercetările oficiale privind MKUltra sunt îngreunate de faptul că, în 1973, directorul de atunci al CIA, Richard Helms, a ordonat distrugerea majorității documentelor legate de acest program.

Moartea doctorului Frank Olson, sinucidere sau asasinat?

Comisia a reanalizat și cazurile unor decese suspecte asociate programului. Printre acestea se numără moartea din 1953 a doctorului Frank Olson, biochimist militar implicat în cercetările CIA privind armele biologice și participant la MKUltra. Olson a murit după ce a căzut de la fereastra unui hotel din New York, decesul fiind înregistrat oficial ca sinucidere.

Totuși, atât Kinzer, cât și O’Neill au susținut în fața parlamentarilor că Olson ar fi fost eliminat pentru a fi împiedicat să devină avertizor de integritate publică cu privire la utilizarea armelor biologice în Războiul din Coreea și la experimentele letale ale MKUltra.

Speculații politice și avertismente privind tehnologia modernă

Audierile au inclus și momente tensionate, unii congresmeni lansând teorii controversate. Reprezentantul republican Tim Burchett a întrebat martorii dacă tehnici moderne derivate din MKUltra – bazate pe algoritmi informatici sau unde radio – ar fi putut fi folosite pentru a influența atacatori precum Thomas Crooks, cel care a încercat să îl asasineze pe Donald Trump în Pennsylvania.

Jurnalistul Tom O’Neill a refuzat să speculeze pe marginea acestui subiect, precizând că nu deține dovezi, deși a recunoscut că tehnologia a evoluat semnificativ. Congresmanul Burchett nu a prezentat dovezi în sprijinul afirmațiilor sale privind implicarea unui așa-numit „stat paralel” (deep state) în manipularea atacatorului.

Pe de altă parte, specialiștii au avertizat că progresele tehnologice actuale ridică noi riscuri de securitate.

„Au existat progrese enorme în tehnologia cibernetică, neuroștiințe și inteligență artificială”, a subliniat Stephen Kinzer. „Agențiile clandestine ar putea avea astăzi acces la instrumente de control al minții pe care Sidney Gottlieb nici nu și le-ar fi putut imagina. Dacă un astfel de control total rămâne imposibil, este încă o chestiune certă.”