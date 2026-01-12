search
Luni, 12 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Procurorii federali deschid o anchetă asupra șefului Rezervei Federale americane. Investigația semnalează o escaladare a conflictului dintre președintele Trump și Jerome Powell

0
0
Publicat:

Procurorii federali din Statele Unite au deschis o anchetă penală care îl vizează pe Jerome Powell, președintele Rezervei Federale (Fed), în legătură cu lucrările de renovare ale sediului instituției din Washington și cu posibile declarații inexacte făcute în fața Congresului.

Jerome Powell,șeful FED/FOTO:EPA/EFE
Jerome Powell,șeful FED/FOTO:EPA/EFE

Potrivit unor oficiali familiarizați cu situația, biroul procurorului SUA din Districtul Columbia investighează amploarea proiectului de renovare și dacă domnul Powell ar fi indus în eroare parlamentarii cu privire la costuri și dotări. Ancheta a fost aprobată în luna noiembrie de Jeanine Pirro, o aliată de lungă durată a președintelui Donald Trump, numită anul trecut în fruntea acestui birou, scrie The New York Times.

Investigația include analiza declarațiilor publice ale lui Jerome Powell și examinarea documentelor financiare legate de proiect. Ea marchează o escaladare a conflictului prelungit dintre președintele Trump și șeful băncii centrale, pe care liderul de la Casa Albă l-a criticat în repetate rânduri pentru refuzul de a reduce semnificativ ratele dobânzilor.

Președintele Trump a amenințat în mai multe rânduri că îl va demite pe Jerome Powell — deși tot el l-a nominalizat în funcție în 2017 — și a sugerat posibilitatea unui proces legat de renovarea în valoare de aproximativ 2,5 miliarde de dolari, invocând „incompetența”.

Într-un interviu recent acordat publicației The New York Times, Donald Trump a declarat că a decis deja cine ar urma să îl înlocuiască pe Powell la conducerea Fed, un anunț fiind așteptat în curând. Kevin Hassett, principalul consilier economic al președintelui, este considerat unul dintre favoriți. Mandatul lui Powell ca președinte al Fed expiră în luna mai, însă el poate rămâne membru al Consiliului Guvernatorilor până în ianuarie 2028. Acesta nu a precizat dacă intenționează să își continue activitatea după acest an.

Într-un mesaj video rar publicat de Rezerva Federală, Jerome Powell a confirmat duminică faptul că Departamentul Justiției s-a adresat unui mare juriu în legătură cu această anchetă. El a descris situația drept „fără precedent” și a pus sub semnul întrebării motivația investigației, subliniind totodată că și-a îndeplinit atribuțiile „fără teamă sau favor politic”.

Powell a avertizat că ancheta ar putea reprezenta o amenințare mai amplă la adresa independenței Rezervei Federale

În opinia sa, presiunea penală ar fi o consecință a stabilirii politicii monetare pe baza datelor economice și nu a preferințelor politice ale președintelui.

Un purtător de cuvânt al procurorului general Pam Bondi a refuzat să comenteze direct ancheta, menționând însă că aceasta a cerut procurorilor federali să acorde prioritate investigării posibilelor abuzuri ale fondurilor publice. Experți juridici subliniază că deschiderea unei anchete nu garantează obținerea unei inculpări sau a unei condamnări.

În trecut, mai multe investigații care au vizat figuri importante critice la adresa președintelui Trump, inclusiv fostul director FBI James Comey și procurorul general al statului New York, Letitia James, au fost respinse de instanțe. O anchetă separată privind senatorul democrat Adam Schiff nu a produs până în prezent suficiente probe pentru a fi prezentată unui mare juriu.

Congresul SUA a stabilit că Rezerva Federală trebuie să funcționeze independent de influența politică, având ca obiective principale menținerea unei inflații scăzute și a unei piețe a muncii solide.

Potrivit unei surse apropiate anchetei, procurorii au solicitat în mai multe rânduri documente legate de proiectul de renovare. Întrebat despre investigație, președintele Trump a declarat pentru NBC News că nu are cunoștință de aceasta, reiterând criticile la adresa lui Powell atât în privința politicii monetare, cât și a gestionării proiectului imobiliar.

Ancheta a stârnit reacții critice din partea unor congresmeni din ambele partide

Senatorul republican Thom Tillis a avertizat că va bloca confirmarea oricărui viitor candidat la conducerea Fed, afirmând că independența instituției este în pericol. De asemenea, senatoarea democrată Elizabeth Warren a acuzat administrația Trump că încearcă să preia controlul politic asupra băncii centrale.

Lucrările de renovare aflate în centrul investigației au început în 2022 și ar urma să fie finalizate în 2027. Costurile sunt estimate cu aproximativ 700 de milioane de dolari peste bugetul inițial. Proiectul vizează modernizarea a două clădiri istorice ale Fed, construite în anii 1930, și include eliminarea azbestului și a plumbului, precum și adaptarea spațiilor pentru accesul persoanelor cu dizabilități.

O versiune mai veche a planului, publicată în 2021, menționa dotări precum lifturi private, săli de mese pentru oficiali de rang înalt și o terasă pe acoperiș. În cadrul unei audieri parlamentare din luna iunie, Jerome Powell a negat că aceste facilități ar face parte din proiectul actual, precizând că planurile au fost modificate pe parcurs.

După audiere, Rezerva Federală a publicat un document de tip „Întrebări frecvente” în care a susținut declarațiile președintelui său, explicând depășirea costurilor prin creșterea prețurilor la materiale și forță de muncă, precum și prin descoperirea unor probleme neprevăzute, inclusiv contaminarea solului.

SUA

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Donald Trump s-a autoproclamat „președinte interimar al Venezuelei”. Imaginea postată de liderul american pe platforma sa socială
digi24.ro
image
Sofia Vicoveanca a suferit un infarct. Vești de la spital despre celebra artistă
stirileprotv.ro
image
Ce s-a întâmplat, de fapt, cu gardienii de la școala de corecție acuzați că îi obligau pe minori să le satisfacă fanteziile
gandul.ro
image
Mii de turiști au rămas blocați în Laponia. Temperaturi de aproape minus 40 de grade
mediafax.ro
image
El este singurul transfer pe care FCSB îl mai face în această iarnă. MM Stoica a dat toate detaliile
fanatik.ro
image
Marian Godină merge la Survivor România 2026. Anunțul făcut după ce a semnat cu Antena 1
libertatea.ro
image
Reacția dură a preşedintelui Cubei, după ce Trump l-a amenințat să încheie un acord cu SUA „înainte să fie prea târziu”
digi24.ro
image
Cum explică Guvernul României noile impozite auto » De ce taxele pentru autoturismele hibrid sunt și de zece ori mai mari
gsp.ro
image
"Vai, săraca de tine!" Celebrul miliardar român a ajuns la Milano și a început să plângă pe străzi
digisport.ro
image
Fuge ayatollahul din Iran? Zvonurile momentului care întrețin protestele / Informații despre un posibil transfer al lingourilor de aur din Iran în Rusia
stiripesurse.ro
image
Cerul a devenit roz aprins în timpul furtunii de zăpadă de joi seară, în Birmingham
antena3.ro
image
Doi români din Spania, de 13 şi 20 de ani, au sărit în gol de la etajul 9 după ce familiile s-au opus relației
observatornews.ro
image
Fenomene meteo foarte periculoase în Capitală. Bucureștenii, sfătuiți să evite deplasările în aceste zile, potrivit meteorologilor Accuweather
cancan.ro
image
Cuplul momentului în România. Cunoscuta cântăreață se iubește cu fostul fotbalist FCSB
prosport.ro
image
ITP în 2026: ce verificări te pot pica imediat și ce se vede la un control în trafic
playtech.ro
image
Bombă în SuperLiga: Rapid ar putea rămâne fără Alex Dobre! Echipa care îl vrea cu orice preț: „Ofertă serioasă”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
A venit cea mai dură reacție pentru Loți Boloni, după declarațiile făcute la adresa regretatului Ilie Balaci
digisport.ro
image
Toate armele pe masă: începe lupta pentru controlul dosarelor și al puterii politice
stiripesurse.ro
image
Când se opresc ninsorile în România! Directorul ANM a anunțat cum va fi vremea, începând de luni, 12 ianuarie
kanald.ro
image
Gigantul american care a vizat România și gazul din Marea Neagră îi spune lui Trump că...
playtech.ro
image
Imagini care frâng inima, la peste 7 luni de la moartea Teodorei Marcu. Cum apare fiica ei în primul story postat de Alex după tragedie
wowbiz.ro
image
Haos climatologic, vortexul aduce ger de crapă pietrele. Cât va ninge în Bucureşti
romaniatv.net
image
Anunț pentru toți românii! Ce prețuri se vor impune pentru gaze, din aprilie 2026
mediaflux.ro
image
Cum explică Guvernul României noile impozite auto » De ce taxele pentru autoturismele hibrid sunt și de zece ori mai mari
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Un cuplu a întreținut relații sexuale într-un aparat RMN pentru a arăta ce se întâmplă în interiorul corpului
actualitate.net
image
Horoscop luni, 12 ianuarie. Pierderi pentru Tauri, șanse de avansare pentru Fecioare
click.ro
image
Bijuteria regală, veche de 1.100 de ani, care are gravat mesajul: „Alfred a poruncit să fiu făcută”
click.ro
image
Mesajul Universului pentru 2026. Ce lecție ai de învățat în acest an, în funcție de zodie
click.ro
Regele Charles si Zara Tindall la Royal Windsor Horse Show profimedia 0870758326 jpg
Nepoata Regelui Charles a trecut de la rigiditatea regală la rochii mini. Apariție uimitoare a blondinei
okmagazine.ro
front view young modern woman colorful coat orange t shirt with black earphones sunglasses posing jpg
8 obiceiuri de zi cu zi din anii ’80 care ți-ar face viața mai ușoară și azi
clickpentrufemei.ro
Tumulul Karaağaç se află în vârful unui deal natural și la peste 30 de metri deasupra câmpiei înconjurătoare (© Hüseyin Erpehlivan)
Mormânt monumental frigian, descoperit de arheologi, la mare distanță de capitala legendarului rege Midas
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum a fost distrusă una dintre cele mai mari fabrici de lactate din România. A fost un simbol al industriei alimentare românești
image
Horoscop luni, 12 ianuarie. Pierderi pentru Tauri, șanse de avansare pentru Fecioare

OK! Magazine

image
Certurile neașteptate pe care Regina Elisabeta le avea cu Prințul Philip. A aruncat cu pantofii în el, de nervi!

Click! Pentru femei

image
Atenție, acest comportament te pot face greu de suportat! Nu lăsa vârsta să te facă răutăcioasă

Click! Sănătate

image
Aşa îţi măsori corect tensiunea acasă!