Procurorii federali deschid o anchetă asupra șefului Rezervei Federale americane. Investigația semnalează o escaladare a conflictului dintre președintele Trump și Jerome Powell

Procurorii federali din Statele Unite au deschis o anchetă penală care îl vizează pe Jerome Powell, președintele Rezervei Federale (Fed), în legătură cu lucrările de renovare ale sediului instituției din Washington și cu posibile declarații inexacte făcute în fața Congresului.

Potrivit unor oficiali familiarizați cu situația, biroul procurorului SUA din Districtul Columbia investighează amploarea proiectului de renovare și dacă domnul Powell ar fi indus în eroare parlamentarii cu privire la costuri și dotări. Ancheta a fost aprobată în luna noiembrie de Jeanine Pirro, o aliată de lungă durată a președintelui Donald Trump, numită anul trecut în fruntea acestui birou, scrie The New York Times.

Investigația include analiza declarațiilor publice ale lui Jerome Powell și examinarea documentelor financiare legate de proiect. Ea marchează o escaladare a conflictului prelungit dintre președintele Trump și șeful băncii centrale, pe care liderul de la Casa Albă l-a criticat în repetate rânduri pentru refuzul de a reduce semnificativ ratele dobânzilor.

Președintele Trump a amenințat în mai multe rânduri că îl va demite pe Jerome Powell — deși tot el l-a nominalizat în funcție în 2017 — și a sugerat posibilitatea unui proces legat de renovarea în valoare de aproximativ 2,5 miliarde de dolari, invocând „incompetența”.

Într-un interviu recent acordat publicației The New York Times, Donald Trump a declarat că a decis deja cine ar urma să îl înlocuiască pe Powell la conducerea Fed, un anunț fiind așteptat în curând. Kevin Hassett, principalul consilier economic al președintelui, este considerat unul dintre favoriți. Mandatul lui Powell ca președinte al Fed expiră în luna mai, însă el poate rămâne membru al Consiliului Guvernatorilor până în ianuarie 2028. Acesta nu a precizat dacă intenționează să își continue activitatea după acest an.

Într-un mesaj video rar publicat de Rezerva Federală, Jerome Powell a confirmat duminică faptul că Departamentul Justiției s-a adresat unui mare juriu în legătură cu această anchetă. El a descris situația drept „fără precedent” și a pus sub semnul întrebării motivația investigației, subliniind totodată că și-a îndeplinit atribuțiile „fără teamă sau favor politic”.

Powell a avertizat că ancheta ar putea reprezenta o amenințare mai amplă la adresa independenței Rezervei Federale

În opinia sa, presiunea penală ar fi o consecință a stabilirii politicii monetare pe baza datelor economice și nu a preferințelor politice ale președintelui.

Un purtător de cuvânt al procurorului general Pam Bondi a refuzat să comenteze direct ancheta, menționând însă că aceasta a cerut procurorilor federali să acorde prioritate investigării posibilelor abuzuri ale fondurilor publice. Experți juridici subliniază că deschiderea unei anchete nu garantează obținerea unei inculpări sau a unei condamnări.

În trecut, mai multe investigații care au vizat figuri importante critice la adresa președintelui Trump, inclusiv fostul director FBI James Comey și procurorul general al statului New York, Letitia James, au fost respinse de instanțe. O anchetă separată privind senatorul democrat Adam Schiff nu a produs până în prezent suficiente probe pentru a fi prezentată unui mare juriu.

Congresul SUA a stabilit că Rezerva Federală trebuie să funcționeze independent de influența politică, având ca obiective principale menținerea unei inflații scăzute și a unei piețe a muncii solide.

Potrivit unei surse apropiate anchetei, procurorii au solicitat în mai multe rânduri documente legate de proiectul de renovare. Întrebat despre investigație, președintele Trump a declarat pentru NBC News că nu are cunoștință de aceasta, reiterând criticile la adresa lui Powell atât în privința politicii monetare, cât și a gestionării proiectului imobiliar.

Ancheta a stârnit reacții critice din partea unor congresmeni din ambele partide

Senatorul republican Thom Tillis a avertizat că va bloca confirmarea oricărui viitor candidat la conducerea Fed, afirmând că independența instituției este în pericol. De asemenea, senatoarea democrată Elizabeth Warren a acuzat administrația Trump că încearcă să preia controlul politic asupra băncii centrale.

Lucrările de renovare aflate în centrul investigației au început în 2022 și ar urma să fie finalizate în 2027. Costurile sunt estimate cu aproximativ 700 de milioane de dolari peste bugetul inițial. Proiectul vizează modernizarea a două clădiri istorice ale Fed, construite în anii 1930, și include eliminarea azbestului și a plumbului, precum și adaptarea spațiilor pentru accesul persoanelor cu dizabilități.

O versiune mai veche a planului, publicată în 2021, menționa dotări precum lifturi private, săli de mese pentru oficiali de rang înalt și o terasă pe acoperiș. În cadrul unei audieri parlamentare din luna iunie, Jerome Powell a negat că aceste facilități ar face parte din proiectul actual, precizând că planurile au fost modificate pe parcurs.

După audiere, Rezerva Federală a publicat un document de tip „Întrebări frecvente” în care a susținut declarațiile președintelui său, explicând depășirea costurilor prin creșterea prețurilor la materiale și forță de muncă, precum și prin descoperirea unor probleme neprevăzute, inclusiv contaminarea solului.