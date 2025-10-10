search
Vineri, 10 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Procuroarea generală a orașului New York, inculpată. Aceasta ar fi făcut declarații false

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Procuroarea generală a New Yorkului, Letitia James, care a obţinut în 2024 condamnarea președintelui american Donald Trump într-o vastă anchetă de fraudă, a fost inculpată joi de către un juriu federal din Virginia, relatează AFP.

letitia james procuror new york

Faptele de care este acuzată magistrata, aleasă a Partidului Democrat, privesc o proprietate din Norfolk, în Virginia, pe care ar fi declarat-o în mod fals drept reşedinţa sa principală în documente bancare, ceea ce i-a permis să obţină condiţii mai favorabile de împrumut.

James este anchetată din luna mai pentru o ipotecă din 2023 pentru achiziția unei proprietăți în Norfolk, Virginia. Rechizitoriul de joi s-a concentrat însă pe o ipotecă din 2020 pentru o altă proprietate din Norfolk, relatează CNN.

Conform rechizitoriului, James a obținut o rată a dobânzii ipotecare mai mică pentru această proprietate, ca ipotecă secundară, decât dacă aceasta ar fi fost declarată ca o proprietate de ce va închiriată. Procurorii susțin că James a obținut câștiguri necuvenite de 18.933 de dolari.

Marele juriu a adus două acuzații: fraudă bancară și declarații false către o instituție financiară. James va compărea în instanță pe 24 octombrie.

James a denunţat „represalii politice”. „Luptăm viguros împotriva acestor acuzaţii fără fundament”, „voi continua să îmi fac munca”, a scris ea.

„Iată cum arată tirania”, a reacţionat senatorul democrat în Senat Chuck Schumer.

„Ceea ce vedem astăzi nu este nimic altceva decât instrumentalizarea Departamentului Justiţiei în vederea pedepsirii celor care îi trag pe cei puternici la răspundere”, a comentat, la rândul său, guvernatoarea statului New York, Kathy Hochul, o democrată.

Procuroarea care a obținut condamnarea lui Donald Trump

Letitia James se află la originea cazurilor împotriva lui Donald Trump şi a doi dintre fiii acestuia, Donald și Eric Jr, cu privire la acuzații de fraudă.

Aceștia au fost găsiţi vinovaţi de umflarea, în anii 2010, a valorii activelor Trump Organization - zgârie-nori, hoteluri de lux și terenuri de golf - cu scopul de a beneficia de împrumuturi mai favorabile, precum şi condiţii mai bune de asigurare.

În urma unui proces extrem de mediatizat, în 2024, Donald Trump a fost condamnat la plata unei amenzi faraonice, în valoare de 464 de milioane de dolari.

În august, o Curte de Apel din statul New York a anulat această amendă, invocând o sumă „excesivă, care încalcă al Optulea Amendament al Constituţiei Statelor Unite”, ce interzice condamnările disproporţionate.

Preşedintele american a declarat în mod repetat că Letitia James ar trebui urmărită în justiție şi a catalogat-o drept „coruptă” şi „rasistă”.

Această acuzare survine după cea a fostului director FBI James Comey, un alt adversar personal al lui Donald Trump.

La sfârşitul lui septembrie, procurorul federal din Virginia, Erik Siebert, a demisonat după ce a refuzat să deschidă un caz împotriva lui Letitia James. Donald Trump a numit-o atunci pe una dintre apropiatele sale, Lindsey Halligan, în locul acesteia, pe motiv că ar fi necesară numirea unui „procuror dur”, care s-o secundeze pe secretara sa a Justiţiei.

Donald Trump neagă că are o listă de ţinte politice.

Însă el a denunțat public o serie de personalităţi, aleşi, foşti consilieri sau magistraţi, care se fac vinovaţi, în opinia sa, de tot felul de fapte, dar mai ales de faptul că s-au opus politicilor sale.

Preşedintele american l-a ameninţat pe miliardarul filantrop George Soros. El a cerut de asemenea în mod public să fie urmărit și senatorul democrat Adam Schiff.

SUA

Top articole

Partenerii noștri

image
Investitorul american care l-a promovat pe Călin Georgescu susține că e implicat în construcția unui aeroport cu Primăria Sectorului 4
digi24.ro
image
Anunțul Hidroelectrica, despre noile tarife la energie. Cât ar putea crește facturile la un consum de 100 kWh/lună
stirileprotv.ro
image
În sfârșit, România e „verde” și au dispărut codurile. ANM, noi precizări pentru Gândul: „Un front rece traversează rapid țara”
gandul.ro
image
Cutremur de magnitudinea 7,4 lovește Mindanao, Filipine. A fost emis avertisment de tsunami
mediafax.ro
image
Nu s-au ferit de cuvinte! Ce spun israelienii după bannerul afișat de români la adresa lui Lisav Eissat. „Patria sa nu l-a cruțat”
fanatik.ro
image
Șeful Armatei a răspuns cât rezistă România în fața unui atac rusesc
libertatea.ro
image
VIDEO Donald Trump amenință Spania cu excluderea din NATO. Ce-i reproșează guvernului Sanchez
digi24.ro
image
Cum l-a jignit Becali pe George Simion: „Ce, am dat vreun nume? Bine, atunci nu este”
gsp.ro
image
Istvan Kovacs, trimis în "infern". Albanezii au transmis un mesaj tranșant, după ce au aflat că îi va arbitra
digisport.ro
image
'Este profund dezamăgit – De ce a dispărut Nicolae Ciucă din spațiul public și unde activează acum (surse)
stiripesurse.ro
image
China a montat 27.000 de oglinzi în deșert ca să capteze lumina soarelui și să aibă energie pentru un an întreg, în 500.000 de case
antena3.ro
image
Bucureştenii susţin taxa de 20 de lei pe zi pentru şoferii din alte judeţe. "Nu avem loc de ei"
observatornews.ro
image
Toto Dumitrescu, din nou la Tribunal! A făcut un gest bizar, total nepotrivit, în timp ce detalia fapta săvârșită
cancan.ro
image
FOTO. La 24 de ani e iubita unui milionar de 73 de ani și e criticată pentru comportamentul ei
prosport.ro
image
Amendă de 1.600 de lei pentru șoferii care nu cunosc regulile din sensul giratoriu. Greșeala banală care te costă scump
playtech.ro
image
Drama care i-a marcat viața lui Walter Zenga. Cunoscutul antrenor italian a dezvăluit totul abia acum
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
”Profesore, ce mașină ai?”. Radu Paraschivescu l-a lăsat ”mască” pe Ilie Dumitrescu și și-a explicat alegerea: ”M-am obișnuit”
digisport.ro
image
Adevărul despre etajul perfect: unde e cel mai bine să locuiești în funcție de siguranță și confort
stiripesurse.ro
image
Vacanța de schi 2026. Când sunt programate cele 9 zile de vacanță pentru elevii din fiecare județ
kanald.ro
image
Cum să îți încălzești locuința fără să crești temperatura de pe termostat. Adaugi până la 3°C în plus fără să pornești centrala
playtech.ro
image
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
wowbiz.ro
image
Cutremur pentru bugetari. Cumulul pensie-salariu va fi interzis din cauza „decreţeilor”
romaniatv.net
image
Război între Rusia și România! Adevărul despre țara noastră
mediaflux.ro
image
Cum l-a jignit Becali pe George Simion: „Ce, am dat vreun nume? Bine, atunci nu este”
gsp.ro
image
Eduard, un copil de 10 ani, crescut de bunici și abandonat de părinți, luptă pentru viață! A vomitat sânge și are nevoie de o operație urgentă la inimă. AJUTĂ ȘI TU!
actualitate.net
image
Val de ură după nunta lui Dorian Popa din Maldive. Artistul, făcut praf după ce a publicat acest video cu mireasa
actualitate.net
image
Românii care au vizitat una dintre cele mai izolate și ieftine țări din lume. Ce i-a impresionat cel mai mult: „Un gest simplu, dar cu o semnificație profundă”
click.ro
image
„Am rămas în chiloți!” Momentul terifiant trăit de un român celebru pe cel mai înspăimântător aeroport din Europa
click.ro
image
Drama Cameliei Mitoșeru, la 74 de ani: „Am suferit o nouă operație pe creier”. Fiul Mihai Mitoșeru n-o scapă din ochi: „Mă răsfață, e sufletul meu”
click.ro
Regine și Prințese jpg
Cu ce se delectează în mod frecvent Prințesa Charlene, Prințesa Kate sau Regina Letizia. Mâncărurile preferate ale nobililor
okmagazine.ro
Selena Gomez foto Profimedia, Instagram jpg
I-a donat propriul rinichi, dar n-a fost invitată la nunta Selenei Gomez. Cum explică donatoarea trădarea
clickpentrufemei.ro
Săpături arheologice la Turda (© Muzeul de Istorie Turda)
Un obiect unic pe teritoriul fostei provincii romane Dacia, descoperit la Turda
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cauza morții bateristului Marius Keseri de la Direcția 5. Prietenii rup tăcerea. „Boala cumplită îl schimbase, nu-l mai recunoșteai. Venea la biserică să se roage”. Ultimele fotografii
image
Românii care au vizitat una dintre cele mai izolate și ieftine țări din lume. Ce i-a impresionat cel mai mult: „Un gest simplu, dar cu o semnificație profundă”

OK! Magazine

image
Cu ce se delectează în mod frecvent Prințesa Charlene, Prințesa Kate sau Regina Letizia. Mâncărurile preferate ale nobililor

Click! Pentru femei

image
I-a donat propriul rinichi, dar n-a fost invitată la nunta Selenei Gomez. Cum explică donatoarea trădarea

Click! Sănătate

image
Vitamina care încetineşte îmbătrânirea după 50 de ani