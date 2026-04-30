Joi, 30 Aprilie 2026
Adevărul
SUA retrag din Orientul Mijlociu cel mai mare portavion, USS Gerald R. Ford, după o desfășurare record

Război în Orientul Mijlociu
Portavionul american USS Gerald R. Ford urmează să părăsească în zilele următoare Orientul Mijlociu, au dezvăluit mai mulți oficiali americani, citați de  Washington Post. 

Portavionul USS Gerald R. Ford FOTO ARHIVĂ

Nava urmează să fie supusă unor ample reparaţii şi lucrări de întreţinere odată ce se va întoarce în SUA, după o desfășurare de trei luni care și-a pus amprenta asupra portavionului.

Această decizie va reduce capacitatea de atac a forţelor armate americane în războiul cu Iranul, într-un moment în care o soluţionare negociată a conflictului nu pare iminentă, notează ziarul american.

USS Gerald R. Ford este unul dintre cele trei portavioane americane desfășurate în regiune, alături de USS George H.W. Bush și USS Abraham Lincoln. În timp ce Ford operează în Marea Roșie, celelalte două nave sunt active în Marea Arabiei, unde participă la implementarea blocadei americane asupra navelor care transportă petrol sau alte bunuri provenite din porturi iraniene.

Unul dintre oficialii americani citați a precizat că Gerald R. Ford ar putea reveni în portul de origine din Virginia undeva la mijlocul lunii mai.

Miercuri, USS Gerald R. Ford se afla de 309 zile pe mare, stabilind recordul pentru cea mai lungă desfășurare a unui portavion american modern. Această perioadă extinsă a pus presiune asupra navei, care a necesitat reparații după un incendiu izbucnit într-o spălătorie, incident în urma căruia mai mulți marinari au fost răniți. De asemenea, nava s-a confruntat în mod repetat cu probleme la sistemele sanitare.

Desfășurarea prelungită a portavionului, interogată în Congres

Subiectul desfășurării prelungite a fost abordat recent în Congresul SUA. În cadrul unei audieri desfășurate miercuri, mai mulți legislatori au pus întrebări cu privire la costurile umane și tehnice ale acestei desfășurări, cerând explicații secretarului Apărării, Pete Hegseth.

„Sunt îngrijorat în legătură cu USS Ford”, a declarat congresmanul Gil Cisneros (democrat de California). „Ce compromisuri facem?”

Hegseth a răspuns că „un proces dificil de luare a deciziilor a dus la prelungirea misiunii”, precizând că aceasta a fost luată „în consultare cu Marina”.

De regulă, desfășurările portavioanelor durează între șase și șapte luni, pentru a permite respectarea calendarului de întreținere.

USS Gerald R. Ford, cel mai nou portavion al Marinei SUA, a plecat de la baza navală Norfolk pe 24 iunie, cu destinația Europa. Ulterior, administrația Trump a dispus întoarcerea navei înapoi peste Atlantic, în Caraibe, unde a sprijinit blocada americană asupra exporturilor de petrol ale Venezuelei și capturarea, în ianuarie, a președintelui Nicolás Maduro.

Misiunea a fost ulterior prelungită, iar portavionul a fost trimis în Orientul Mijlociu pentru a susține operațiunile militare americane împotriva Iranului.

Marina SUA a avut un rol major atât în operațiunile din Venezuela, cât și în cele din Iran, desfășurând peste o duzină de nave de război în aceste teatre. În Marea Arabiei, forțele navale americane au oprit 39 de nave - în unele cazuri urcând la bord și confiscându-le - pentru a împiedica transportul de petrol sau mărfuri în beneficiul Iranului. Marți, forțele americane au inspectat o altă navă, M/V Blue Star, pe care au eliberat-o ulterior.

Blocada reprezintă în prezent principala formă de presiune militară exercitată de SUA asupra Iranului, în condițiile în care administrația Trump încearcă să determine Teheranul să redeschidă Strâmtoarea Ormuz și să renunțe la programul său nuclear.

