Cel mai mare portavion din lume, USS Gerald R. Ford, revine în luptă după incendiul din Marea Roșie și își reia misiunile împotriva Iranului

Portavionul american USS Gerald R. Ford, cel mai mare din lume, este din nou apt de luptă după incendiul produs la bord în Marea Roșie și reparațiile efectuate în Creta.

Anunțul a fost făcut de Flota a 6-a a SUA, la scurt timp după plecarea navei din portul Split, Croația. „Gerald R. Ford rămâne pregătit pentru îndeplinirea tuturor sarcinilor de misiune în sprijinul obiectivelor naționale în orice zonă de operațiuni”, se arată în comunicatul oficial, potrivit CNN.

Incendiul s-a produs pe 12 martie, în zona spălătoriilor navei, în timp ce portavionul opera în Marea Roșie, în cadrul Operațiunii Epic Fury, desfășurată împotriva Iranului.

În cadrul unui forum de apărare organizat marți la Washington, șeful operațiunilor navale americane, amiralul Daryl Caudle, a lăudat reacția rapidă a echipajului.

„Au luptat cu incendiul, l-au stins și au reluat misiunile aeriene la doar două zile după incident. Sunt foarte mândru de acel echipaj”, a declarat oficialul american.

Cu toate acestea, la puțin peste o săptămână după incendiu, nava a fost retrasă temporar din operațiunile împotriva Iranului și trimisă în Grecia, unde au fost reparate spațiile de acostare afectate de flăcări.

Lucrările au fost efectuate la baza militară americană din Golful Souda, pe insula Creta, după care portavionul a făcut o escală de cinci zile în Croația, pentru odihna echipajului.