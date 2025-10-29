search
Miercuri, 29 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Video Primul zbor de testare a avionului supersonic silenţios X-59, un succes pentru NASA

0
0
Publicat:

Primul zbor de testare al X-59, un avion experimental al NASA proiectat să depăşească bariera sunetului făcând în acelaşi timp mai puţin zgomot, a avut loc marţi deasupra deşertului din sudul Californiei, ceea ce deschide calea pentru călătorii aeriene comerciale mai rapide.

Supersonic X-59 FOTO: X
Supersonic X-59 FOTO: X

Aeronava elegantă, construită pentru NASA de Lockheed Martin, a decolat la circa o oră după răsăritul soarelui de pe pista de la Plant 42 a facilităţii Skunk Works din Palmdale, la aproximativ 100 km nord de Los Angeles.

După o ascensiune abruptă deasupra câmpurilor cu gazon situate la est de pistă, avionul a fost văzut virând spre nord pe o traiectorie către baza aeriană Edwards, unde a aterizat în siguranţă aproximativ o oră mai târziu, în apropierea Centrului de Cercetare Aeronautică Armstrong al NASA. Acesta a fost însoţit de un avion de urmărire al NASA, scrie News.

Forma unică a avionului este concepută pentru a reduce considerabil zgomotul sonic exploziv produs în mod normal atunci când un avion depăşeşte bariera sunetului, reducând volumul la un „zgomot sonic” înăbuşit, nu mai puternic decât trântirea unei uşi de maşină.

Perfecţionarea unei astfel de tehnologii de zbor cu un nivel redus de decibeli are ca scop depăşirea unuia dintre principalele obstacole în calea zborurilor comerciale supersonice, restricţionate de mult timp deasupra zonelor populate de pe uscat din cauza problemelor legate de zgomot, potrivit Lockheed.

Cât a costat

Trecerea avionului de la stadiul de proiect la cel de zbor nu a fost ieftină. NASA a plătit companiei Lockheed peste 518 milioane de dolari din 2018 pentru dezvoltarea şi testarea modelului X-59, potrivit datelor contractuale ale agenţiei.

Avionul cu un singur motor - cu o lungime de puţin sub 30 de metri de la bot la coadă - a zburat la viteze subsonice în primul său zbor, conform aşteptărilor, atingând 370 km/h, potrivit Lockheed Martin. Altitudinea maximă atinsă în timpul zborului a fost de 3.660 metri.

Aproximativ 200 de lucrători din industria aerospaţială şi familiile lor au urmărit decolarea de la o distanţă sigură, staţionând de-a lungul unei autostrăzi din apropiere.

„X-59 a finalizat cu succes primul său zbor în această dimineaţă”, a declarat purtătorul de cuvânt al Lockheed Martin, Candis Roussel, pentru Reuters, salutând acest eveniment ca fiind „o etapă importantă în aviaţie”.

Pilotul principal de testare al NASA pentru X-59, Nils Larson, a fost la comandă în cabina de pilotaj cu un singur membru al echipajului pentru acest zbor inaugural, a spus Roussel.

Un avion unic ce poate revoluționa zborurile comerciale

X-59, un avion experimental unic în felul său, este construit pentru a atinge o viteză de croazieră de 1.490 km/h, la o altitudine de 16.764 metri, mai mult decât dublul altitudinii şi aproape dublul vitezei la care zboară avioanele convenţionale, a declarat compania.

Datele obţinute din cercetările asupra X-59 vor sta la baza dezvoltării de noi praguri sonore pentru zborul supersonic deasupra uscatului, a declarat compania.

Avionul supersonic Concorde a început zborurile transatlantice regulate cu British Airways şi Air France în 1976. Dar avionul a fost retras din serviciu în 2003 din cauza costurilor de operare ridicate, a numărului limitat de locuri şi a numărului redus de pasageri, în urma unui accident mortal în iulie 2000 şi a atacurilor din 11 septembrie 2001.

În materialele de presă publicate online luna trecută, NASA a declarat că primul zbor al X-59 va fi o „buclă la o altitudine mai mică, la viteza de aproximativ 240 mph (386 km/h), pentru a verifica integrarea sistemului, marcând începutul unei faze de testare a zborului axată pe verificarea navigabilităţii şi siguranţei aeronavei”.

În timpul zborurilor de testare ulterioare, X-59 va zbura mai sus şi mai repede, depăşind în cele din urmă viteza sunetului - cu aproximativ 1.225 km/h.

La începutul acestei luni, California Manufacturers & Technology Association a numit X-59 „cel mai cool lucru fabricat în California” în 2025, în cadrul concursului anual de tehnologie la nivel de stat.

„Această realizare menţine poziţia Americii ca lider în aviaţie şi are potenţialul de a schimba modul în care publicul zboară”, a declarat într-un comunicat secretarul american al Transporturilor, Sean Duffy, care este şi administratorul interimar al NASA.

SUA

Top articole

Partenerii noștri

image
Colegii doctoriței care a murit în camera de gardă: „Plângea și o simțeam că nu mai poate, a spus că vrea să își dea demisia”
digi24.ro
image
Cine este Ștefania Szabo, medicul decedat la Spitalul Județean din Buzău. A fost atacată de un coleg înainte de pandemie
stirileprotv.ro
image
În ce țară poate câștiga un român 30.000 de euro într-un an. Destinația de lux în care se plătește pe măsură
gandul.ro
image
Prefectul Capitalei anunță revenirea etapizată a locatarilor în blocurile din Rahova
mediafax.ro
image
Căutat prin Europol, Emil Gânj a contestat mandatul de arestare. Cum a ajuns criminalul din Mureș să lupte cu legea, din ascunzătoare
fanatik.ro
image
PSD i-a dat ultimatum lui Ilie Bolojan cu pensiile magistraților. Olguța Vasilescu anunță moțiune de cenzură dacă legea pică iar la CCR
libertatea.ro
image
Cum a fost găsită Ștefania Szabo, doctorița care a murit în camera de gardă a spitalului din Buzău. Ipotezele anchetatorilor
digi24.ro
image
VIDEO. Ultrașii din Podgorica au ieșit să „vâneze” cetățeni turci: „Vom apăra noi surorile și mamele”. Vor răzbunare
gsp.ro
image
Până aici! Barcelona a decis să "schimbe foaia" cu Lamine Yamal
digisport.ro
image
EXCLUSIV Scrisoarea anonimă primită de procurorii DNA în dosarul lui Piedone: Anchetatorii s-au dus la punct ochit, punct lovit | DOCUMENT
stiripesurse.ro
image
Apar detalii revoltătoare în cazul profesoarei din Iași care făcea videochat. Este acuzată că a racolat o fostă elevă să i se alăture
antena3.ro
image
Secretul întunecat al doctoriţei Ştefania Szabo: şi-ar fi injectat des sedative puternice
observatornews.ro
image
Ce și-ar fi administrat Ștefania Szabo, cu câteva ore înainte să moară. Este substanța injectabilă care l-a ucis pe Michael Jackson!
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, irezistibilă în noua reclamă! S-a încins atmosfera când a apărut în costum de baie
prosport.ro
image
Cât primește un medic de gardă pe lună în 2025: exemple pentru rezidenți, specialiști și primari
playtech.ro
image
Fotbalistul care l-a invitat pe Gigi Becali la nunta sa, dar s-a trezit cu ochii în soare. Motivul pentru care patronul FCSB nu a mai ajuns la eveniment
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Lui Gigi Becali nu i-a venit să creadă ce a văzut la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului: ”Ce, sunt nebun? Nu stau!”
digisport.ro
image
VIDEO UPDATE Posibilă ilegalitate a Guvernului cu pensiile magistraților, dezvăluită chiar de un lider al coaliției
stiripesurse.ro
image
Colegii doctoriței care și-a pierdut viața în camera de gardă fac mărturii sfâșietoare: „Plângea și o simțeam că nu mai poate, a spus că vrea să își dea demisia”
kanald.ro
image
Venitul minim garantat de la stat, cu plăți lunare. Acopă chiria unui apartament cu două camere și...
playtech.ro
image
BREAKING NEWS! Sedativul pe care Ștefania Szabo și l-ar fi injectat înainte să moară ar fi cel care i-a adus sfârșitul și lui Michael Jackson. Ies la iveală NOI detalii absolut ȘOCANTE: „Într-o lună câte 32 de...”
wowbiz.ro
image
ULTIMĂ ORĂ! Directoarea de la Spitalul din Buzău, BĂUTĂ și DROGATĂ la volan. În 2020, Ștefania Szabo ar fi fost mutată disciplinar de la Floreasca la Buzău
romaniatv.net
image
Urmează o schimbare bruscă de vreme. ANM face anunțul neașteptat
mediaflux.ro
image
VIDEO. Ultrașii din Podgorica au ieșit să „vâneze” cetățeni turci: „Vom apăra noi surorile și mamele”. Vor răzbunare
gsp.ro
image
Ziua în care Biserica a deschis porțile doar pentru personalități. De ce oamenii de rând n-au avut acces în interior la slujba de sfințire a picturii Catedralei Neamului VIDEO
actualitate.net
image
Ce tranzacții suspecte a descoperit Libra Bank în conturile AUR. Ce plăți s-au făcut către patronul Realitatea PLUS, unde Simion și Georgescu sunt lăudați excesiv
actualitate.net
image
Alimentul de care Fuego nu se atinge: „Cel mai nociv pentru ființa umană”. Îi îndeamnă pe toți să-l evite
click.ro
image
O contabilă din Kenya a ajuns femeie de serviciu în România și trăiește cu frică. „Mi-e teamă în fiecare zi să nu fiu...”
click.ro
image
33 de ani fără Anda Călugăreanu. Saveta Bogdan: „Ioana a rămas a nimănui, după decesul mamei. Dan Tufaru o internase la o casă de copii”. Cum arată mormântul artistei?
click.ro
Ludovic al XV lea (1710 1774), rege al Franței tablou de Jean Baptiste Van Loo (1684 1745), expus la Muzeul Versailles, profimedia 0067886769 jpg
Cine este regele care avea cel mai bizar fetiș în dormitor. Nu ”ierta” nicio parteneră
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Comoara veche de 2.000 de ani a fost descoperită în 2017 (© Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege)
Un tezaur roman, ascuns timp de 8 ani, după ce a fost descoperit cu un detector de metale
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Păreri pro și contra despre Catedrala Mântuirii Neamului. Mihai Găinușă: „Bolnavii care nu plătesc CASS vor merge la Catedrală, nu la camera de gardă”. Ce spune Dan Negru?
image
Alimentul de care Fuego nu se atinge: „Cel mai nociv pentru ființa umană”. Îi îndeamnă pe toți să-l evite

OK! Magazine

image
Regele britanic care se purta mai bine cu amantele, decât cu soția! Pe iubite le răsfăța cu bijuterii și palate, nevasta era complet ignorată

Click! Pentru femei

image
La șase luni de la naștere, Jennifer Lawrence a luat o decizie radicală: „Sânii mei...”

Click! Sănătate

image
Ai grijă la simptomele ascunse ale cancerului de colon!