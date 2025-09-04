Primul stat american care renunță la vaccinarea obligatorie a copiilor. Avertismentul specialiștilor

Florida plănuiește să devină primul stat american care elimină obligativitatea vaccinării, o piatră de temelie de lungă durată a politicilor de sănătate publică menite să protejeze copiii și adulții de bolile infecțioase.

Chirurgul general al statului, dr. Joseph Ladapo, care a anunțat decizia miercuri, a descris actualele cerințe din școli și din alte domenii drept „imorale” și o intruziune în drepturile oamenilor, limitând capacitatea părinților de a lua decizii medicale pentru copiii lor, relatează AFP.

„Oamenii au dreptul să ia propriile decizii, decizii informate”, a declarat Ladapo, care s-a aflat frecvent în conflict cu comunitatea medicală, în cadrul unei conferințe de presă la Valrico. „Ei nu au dreptul să vă spună ce să introduceți în corpul dumneavoastră. Luați-le acest drept.”

Decizia Floridei, o ruptură majoră de la decenii de politici publice și cercetări care au demonstrat că vaccinurile sunt sigure și cea mai eficientă modalitate de a opri răspândirea bolilor contagioase, în special în rândul copiilor, reprezintă o alinere vizibilă la agenda administrației Trump, condusă de secretarul pentru Sănătate Robert F. Kennedy Jr., un cunoscut activist anti-vaccin.

Dr. Rana Alissa, președinta filialei din Florida a Academiei Americane de Pediatrie, a avertizat că eliminarea vaccinurilor îi expune pe elevi și pe personalul școlar unor riscuri mai mari.

„Atunci când toți dintr-o școală sunt vaccinați, bolile se răspândesc mai greu și este mai ușor pentru copii să continue să învețe și să se bucure de copilărie”, a spus Alissa într-un e-mail. „Când copiii se îmbolnăvesc și lipsesc de la școală, și părinții lipsesc de la muncă, ceea ce afectează nu doar familiile, ci și economia locală.”

Reprezentanta democrată Anna Eskamani, candidată la funcția de primar al orașului Orlando, a scris pe rețelele sociale că renunțarea la vaccinuri „este nechibzuită și periculoasă” și ar putea provoca epidemii de boli prevenibile.

„Aceasta este o catastrofă de sănătate publică în devenire pentru statul Florida,” a spus Eskamani pe platforma X.

Pe fondul haosului de la Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) din SUA, cauzat de restructurarea și reducerea masivă implementată de Kennedy, guvernatorii democrați din Washington, Oregon și California au anunțat miercuri formarea unei alianțe pentru a proteja politicile de sănătate, acuzând administrația că politizează deciziile medicale. Parteneriatul are ca scop alinierea planurilor de imunizare pe baza recomandărilor organizațiilor medicale naționale de prestigiu, potrivit unei declarații comune.

Organizația Mondială a Sănătății a raportat în 2024 că vaccinurile au salvat cel puțin 154 de milioane de vieți la nivel global în ultimele cinci decenii. Majoritatea acestora au fost copii și sugari.

„Vaccinurile se numără printre cele mai puternice invenții din istorie, transformând boli altădată temute în afecțiuni prevenibile”, a declarat dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul general al OMS.

În Florida, vaccinurile obligatorii pentru creșe și școlile publice includ imunizările împotriva rujeolei, varicelei, hepatitei B, difteriei-tetanos-pertussis acelular, poliomielitei și altor boli, conform site-ului Departamentului de Sănătate al statului.

Ladapo nu a oferit un calendar pentru schimbări, dar a spus că departamentul poate anula prin propriile reguli unele dintre aceste cerințe, deși altele vor necesita intervenția legislativului statului Florida. Nu a precizat niciun vaccin anume, dar a repetat de mai multe ori că obiectivul este eliminarea „tuturor. Fiecare dintre ele.”

Asociația Medicală Americană (AMA) a emis o declarație în care avertizează că planul Floridei de a renunța la obligativitatea vaccinării „ar submina decenii de progrese în sănătatea publică.”

„Cât timp mai este posibil, îndemnăm Florida să reconsidere această schimbare pentru a preveni reapariția epidemiilor de boli infecțioase care pun în pericol sănătatea și viețile oamenilor”, a spus dr. Sandra Adamson Fryhofer, membru al consiliului AMA.