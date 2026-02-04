Premieră în SUA. O tânără care a regretat o operație de schimbare de sex a primit 2 milioane de dolari: acuzațiile aduse medicilor

Un psiholog și un chirurg au fost acuzați de malpraxis, după ce aceștia au susținut și efectuat o operație de îndepărtare a sânilor în cazul unei fete de 16 ani, care la acel moment se identifica drept transgender. Este prima dată în SUA când un proces al unei persoane care a trecut prin detranziționare ajunge la juriu și se încheie cu o victorie clară.

Fox Varian, acum în vârstă de 22 de ani și care nu se mai identifică drept transgender, a primit 2 milioane de dolari despăgubiri, din care 1,6 milioane pentru durere și suferință trecută și viitoare și 400.000 pentru cheltuieli medicale viitoare, scrie The Epoch Times.

Tânăra a decis să-i dea în judecată pe psihologul Dr. Kenneth Einhorn, chirurgul Dr. Simon Chin și angajatorii lor după ce a început să regrete operația din 2019.

Juriul, format din șase membri, nu a fost întrebat dacă procedurile chirurgicale legate de gen sunt potrivite pentru minori. Întrebarea a fost dacă terapeutul și chirurgul au urmat pașii corespunzători înainte ca operația să fie efectuată.

Avocatul lui Varian, Adam Deutsch, a susținut că medicii nu au diagnosticat și tratat corect disforia de gen, în timp ce apărarea a argumentat că Varian nu și-a exprimat regretul decât ani mai târziu și că inițial era mulțumită de rezultat.

În plus, scrisoarea de recomandare trimisă de psihologul Einhorn chirurgului conținea omisiuni, astfel încât niciunul dintre medici nu avea o imagine completă asupra istoricului psihologic al pacientei.

Înainte de operație, Varian se simțea presată să decidă asupra identității de gen „din partea familiei, prietenilor și a culturii”.

Medicul Einhorn și chirurgul Chin au declarat că nu ar fi procedat la operație dacă ar fi știut acest lucru.

Avocatul lui Varian a susținut că Einhorn ar fi trebuit să obțină mai multe informații și să comunice cu Chin, acuzându-l că a influențat deciziile pacientei. Apărarea a argumentat că toate deciziile, inclusiv schimbarea pronumelor, a numelui și operația, au fost inițiativa lui Varian.

Mama tinerei, Claire Deacon, a declarat că a fost împotriva operației, dar a consimțit de teamă că fiica ei s-ar sinucide dacă nu ar fi făcut procedura.

Einhorn ar fi amplificat această teamă, a spus ea. Avocații apărării au replicat că Varian făcuse amenințări similare de mai multe ori și că ideile de auto-vătămare nu proveneau de la terapeut.

În timpul pledoariilor finale, avocatul lui Varian ceruse 8 milioane de dolari, citând mărturii anterioare în care Varian descria reacția sa după ce și-a văzut pieptul după operație.

„Imediat am simțit că este greșit și că nu poate fi adevărat”. De asemenea, ea a spus că operația i-a provocat dureri intense și senzații de arsură „care trec prin piept”, adăugând: „Rușine. Am simțit rușine. E greu să accepți că ești deformată pentru tot restul vieții”.

Procesul, desfășurat la Curtea Supremă de Stat din Westchester County, a durat trei săptămâni.