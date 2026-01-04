Zelenski dă sfaturi după intervenția SUA în Venezuela: „Trump ar trebui să procedeze la fel cu Putin”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a comentat sâmbătă intervenția militară a Statelor Unite în Venezuela și capturarea președintelui Nicolas Maduro, sugerând într-o declarație ironic-umoristică că Donald Trump ar putea aplica aceeași strategie în cazul Rusiei.

Întrebat de jurnaliști despre eveniment, Zelenski a izbucnit în râs și a declarat: „Dacă este posibil să fie tratați astfel dictatorii, atunci Statele Unite ale Americii știu ce au de făcut în continuare”.

Acest comentariu vine după ce, sâmbătă dimineața, forțe speciale americane Delta Force au intervenit în Venezuela, cu explozii raportate în capitala Caracas și în alte trei state. În cadrul operațiunii, Nicolas Maduro și soția sa, Cilia Flores, au fost capturați și ulterior aduși în Statele Unite.

Procurorul general Pam Bondi a anunțat că cei doi sunt acuzați în districtul de sud al New York-ului pentru conspirație pentru narcoterorism, conspirație pentru import de cocaină, posesie de mitraliere și dispozitive distructive, precum și conspirație pentru folosirea acestora împotriva Statelor Unite.

Donald Trump, prezent la o conferință de presă, a afirmat că SUA vor „conduce” Venezuela până la realizarea unei tranziții „sigure”, asigurându-se că poporul venezuelean este protejat și beneficiarul unei guvernări corespunzătoare.

După capturare, Nicolas Maduro a fost transportat la New York, unde a fost escortat de agenți FBI în Manhattan, purtând haine gri și cătușe, urmând să fie prezentat în fața unui judecător pentru acuzațiile care i se aduc.