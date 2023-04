Pentagonul trage semnale de alarmă asupra extinderii proiectelor lui Biden privind turbinele eoliene

Pentagonul trage un semnal de alarmă cu privire la planurile administrației Biden de a extinde proiectele eoliene offshore de-a lungul coastei centrale a Atlanticului, avertizând că aproape toate noile terenuri vizate pentru dezvoltare intră în conflict cu operațiunile militare.

Hărțile împărtășite cu părțile interesate din industrie și văzute de Bloomberg News arată zone vaste marcate cu roșu pe care Marina și Forțele Aeriene le-au considerat „extrem de problematice”, deoarece includ terenuri de primă mână pe care Departamentul de Interne le-a alocat anul trecut pentru închiriere în largul coastelor din Carolina de Nord, Virginia, Maryland și Delaware.

Preocupările Departamentului Apărării, care se adaugă altor conflicte identificate de Paza de Coastă a SUA, au speriat dezvoltatorii de energie regenerabilă, dar și statele de pe coasta de est a SUA care se bazează pe parcurile eoliene din mijlocul Atlanticului pentru a-și îndeplini obiectivele privind energia ecologică și clima.

Amploarea opoziției Pentagonului ar putea pune în pericol promisiunea președintelui Joe Biden de a instala 30 de gigawați de energie eoliană în largul mării - echivalentul a 30 de reactoare nucleare - până la sfârșitul deceniului, noile obiective ale SUA în ceea ce privește dezvoltarea și instalațiile de producție planificate în legătură cu această industrie în curs de dezvoltare.

Această ciocnire reprezintă cea mai recentă amenințare la adresa unei industrii tinere, care se confruntă deja cu provocări legate de lanțul de aprovizionare, cu prețuri umflate de inflație și cu opoziția din partea comunităților de coastă.

Biroul de gestionare a energiei oceanice din cadrul Ministerului de Interne a subliniat, într-o declarație trimisă prin e-mail, că SUA "este bine poziționată pentru a satisface obiectivele eoliene offshore la nivel statal și federal, pe măsură ce dezvoltăm economia energiei curate".

Problemele semnalate de Pentagon

Un oficial de rang înalt al Departamentului Apărării a subliniat că hărțile reprezintă o etapă preliminară a discuțiilor cu biroul pentru energie oceanică și că Pentagonul se angajează să găsească modalități de a rezolva problema leasing-ului în regiune.

Pentagonul a identificat provocări în ceea ce privește operarea în apropierea turbinelor eoliene care ar fi instalate în apele Atlanticului, în apropierea multor operațiuni și facilități ale sale, între care poligonul din Dare County, Carolina de Nord, folosit pentru antrenarea echipajelor avioanelor de luptă, și o stație de armament din Yorktown, Virginia. Acestea sunt documentate pe o hartă reprezentând zonele de preocupare ale Marinei Militare și Forțelor Aeriene; datată 6 octombrie 2022, aceasta a fost distribuită părților interesate din industrie și statale în această lună.

Patru dintre cele șase potențiale zone de închiriere descrise de biroul de energie oceanică în noiembrie anul trecut sunt aproape complet marcate cu roșu, inclusiv două porțiuni de apă adâncă care ar putea necesita platforme plutitoare. Restul de două, marcate cu galben, sunt identificate ca necesitând studii suplimentare. Zonele considerate de Pentagon ca fiind de cea mai mare prioritate acoperă o mare parte din potențialele zone de închiriere în largul coastelor din Maryland și Carolina de Nord.

Oficialul Departamentului Apărării a declarat că marcajele au scopul de a indica zonele care prezintă cele mai multe provocări - în general, acele zone în care Pentagonul nu ar putea să-și continue misiunea așa cum o face în prezent. În continuare, accentul se va pune pe găsirea unor modalități de a ține cont de dezvoltarea turbinelor, inclusiv prin ajustarea operațiunilor pentru a permite această activitate, a spus oficialul. Acest lucru ar putea lua forma schimbării locației exercițiilor militare și a altor măsuri - cum ar fi optimizarea sistemelor de procesare a radarelor - pentru a minimiza interferențele cauzate de turbine.

Cele două suprafețe marcate cu galben sunt cele mai puțin problematice, cu preocupări pe care Pentagonul le consideră rezolvabile, a declarat oficialul Departamentului Apărării.

În 2019, după ce Pentagonul a avertizat Departamentul de Interne împotriva leasingului eolian offshore în apropierea coastei Californiei a fost nevoie de aproximativ trei ani pentru a rezolva problema.

Departamentul de Interne fusese pe cale să vândă noi drepturi eoliene offshore în zona de mijloc a Atlanticului la începutul anului viitor - iar eventuale întârzieri ar putea îngreuna solicitarea de către dezvoltatori a creditelor fiscale recent extinse pentru proiectele de miliarde de dolari care ar putea ani de zile să se materializeze.

Apărare versus industrie și obiective climatice

Biroul pentru energie oceanică și-a exprimat încrederea că disputa este rezolvabilă. Agenția "are o relație de lucru îndelungată" cu Departamentul Apărării "și împreună am detensionat cu succes și am identificat zone care au avut ca rezultat 27 de contracte de închiriere de-a lungul coastei atlantice, acoperind peste 2,1 milioane de acri", a transmis aceasta. "Vom continua această colaborare pentru că vom încerca să identificăm noi zone de închiriere în zona centrală a Atlanticului".

Solicitat să comenteze, JC Sandberg, directorul de advocacy al Asociației americane pentru energie curată, a declarat că industria este "pe deplin angajată în ceea ce privește securitatea națională" și coexistența cu alți utilizatori ai oceanelor.

„Închirierea în Atlanticul central este esențială pentru dezvoltarea industriei eoliene offshore în vederea îndeplinirii obiectivelor statale și federale privind energia curată" și pentru a susține investițiile în lanțul de aprovizionare din regiune, a subliniat Sandberg. „Hărțile personalului Departamentului Apărării au scopul să reamintească faptul că mai este mult de lucru. Avem nevoie de o abordare coordonată, la nivelul întregului guvern, în ceea ce privește energia eoliană offshore, pentru a ne asigura că industria se poate dezvolta, protejând în același timp interesele de securitate națională."

Apariția hărților a stârnit o agitație de apeluri și întâlniri, în timp ce susținătorii alarmați ai energiei eoliene offshore cer oficialilor de top ai administrației să arbitreze disputa și să medieze un compromis. Chiar săptămâna trecută, statul Maryland a adoptat o lege care stabilește la nivel de stat obiectivul de a obține 8,5 gigawați de energie din vântul marin până în 2031 - dar, conform viziunii Pentagonului, statul s-ar putea strădui din greu să extragă aproximativ jumătate din această cantitate.

Delegația Congresului din Maryland a făcut deja un apel disperat la Departamentul Apărării, Paza de Coastă și alte agenții guvernamentale să "maximizeze suprafața disponibilă pentru dezvoltarea eoliană offshore în Atlanticul central" și să lucreze pentru a extinde zonele pentru închiriere.

Susținătorii susțin că această activitate este, de asemenea, esențială pentru atingerea obiectivelor climatice ale națiunii. Datorită scalei sale și capacității mari de generare, energia eoliană offshore este considerată o sursă deosebit de importantă de energie regenerabilă.

Iar acum susținătorii turbinelor eolienelor offshore întorc Pentagonului propriile avertismente. Potrivit acestora, trecerea la sursele de energie regenerabilă contribuie la reducerea dependenței SUA de produse volatile de energie, consolidând astfel securitatea națională. De asemenea, Departamentul Apărării și agențiile de informații americane au prezentat în mod repetat schimbările climatice ca fiind o amenințare la adresa resurselor militare americane și a securității globale.

„Energia eoliană offshore poate consolida securitatea națională", a declarat Sandberg, "oferind o sursă de energie curată și accesibilă, protejată de capriciile prețurilor globale ale materiilor prime".