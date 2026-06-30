Patru cuburi de gheață, vândute cu cinci dolari, oferta virală a unui supermarket: „Nu sunt cuburi obișnuite. Sunt înghețate!”

O imagine cu patru cuburi de gheață vândute cu aproape cinci dolari într-un supermarket a devenit virală pe internet, adunând sute de comentarii ironice. Mulți internauți s-au arătat uimiți de prețul cerut pentru „apă înghețată”, în timp ce alții au explicat că produsul este special.

„Aldi vinde patru cuburi de gheață cu cinci dolari”, a fost mesajul publicat pe Reddit care, alăturat unei imagini cu oferta din supermarket, a stârnit un val de reacții și controverse în rândul internauților din Statele Unite.

Mulți s-au amuzat de prețul cerut pentru ceea ce părea, la prima vedere, doar „apă înghețată”, în timp ce alții au explicat că este vorba despre gheață transparentă, pregătită special pentru cocktailuri. În câteva ore de la publicare, mesajul a devenit viral, strângând peste 1.400 de comentarii pe un grup al platformei. O altă postare asemănătoare a adunat și ea mii de reacții în câteva zile.

„Nu sunt niște cuburi de gheață obișnuite. Sunt înghețate!”, a scris unul dintre utilizatori, într-un comentariu apreciat de mii de oameni.

„Eu le cumpăr dezghețate și apoi le îngheț acasă. E mult mai ieftin”, a scris un alt internaut.

Altcineva a continuat gluma.

„Mi-am instalat în bucătărie un dozator de gheață dezghețată”, a adăugat acesta.

Unii americani au privit oferta ca pe o formă de opulență dusă la absurd.

„Nu există realitate în care să fiu suficient de bogat încât să-mi pese cât de transparentă este gheața și să fac cumpărături la Aldi. Servitorii mei ar aduce-o direct din Antarctica”, a comentat un alt internaut.

Explicații pentru oferta de cuburi înghețate

Unii americani au încercat însă să explice că prețul nu este chiar atât de absurd, deoarece cuburile sunt mari, perfect transparente și sunt destinate băuturilor servite în pahare de whisky sau cocktailurilor speciale. Obținerea lor presupune o înghețare lentă și direcționată, astfel încât aerul și impuritățile să nu rămână captive în interiorul gheții.

„Gheața transparentă este un tip aparte de gheață. Eu nu aș plăti pentru ea, dar există”, a arătat un utilizator.

Altcineva a explicat că produsul are clienți.

„Dacă îți plac whisky-ul sau cocktailurile și ai încercat să faci acasă asemenea cuburi mari și clare, înțelegi de ce costă cinci dolari și de ce, de fapt, este destul de ieftin”, adaugă acesta.

Un internaut a relatat că a lucrat în industria barurilor din New York, iar prepararea gheții perfect transparente este migăloasă: apa trebuie înghețată controlat, într-un recipient izolat, iar blocul rezultat este apoi tăiat manual în cuburi.

Gheața din supermarket, mai bună decât cea din congelator

Alți internauți au susținut că gheața produsă acasă nu este întotdeauna de calitate. Un utilizator a spus că frigiderul său face bile de gheață ușor mirositoare, iar alții au povestit despre cuburi cu miros de mucegai, usturoi sau chiar miros corporal.

Efectele uimitoare ale luminii soarelui, arătate de un om de știință. Momentul când trebuie privit astrul

„Avertizez pe toată lumea despre gheața mea cu aromă de usturoi. Cred că a preluat mirosul de la niște pâine cu usturoi și nu și-a mai revenit niciodată”, a scris unul dintre ei.

Un alt american a întrebat ce s-ar întâmpla dacă pachetul s-ar topi pe drumul spre casă. Cineva i-a răspuns că gheața se poate păstra între două pungi obișnuite cu cuburi.

„Trebuie să cumpăr o pungă de gheață ca să țin înghețate pungile cu gheață?”, a întrebat un alt internaut.

„Da, mai cumpără încă două pungi de gheață”, i-a comentat altcineva.

Cum poate fi obținută gheața perfectă

Altcineva a explicat că gheața transparentă se poate obține acasă destul de ușor, dacă apa este înghețată controlat, de sus în jos, pentru ca aerul dizolvat să nu rămână prins în cuburi.

„Este ușor să obții gheață transparentă, iar cheia este, în mare parte, eliminarea aerului dizolvat din apă și înghețarea ei de sus în jos. Dacă pui apă într-un termos izolat sau într-o ladă frigorifică mică, fără capac, și o introduci în congelator, partea de sus va îngheța, în timp ce apa de la bază va rămâne lichidă. Poți ridica apoi stratul înghețat, care va fi foarte clar. De aceea, gheața de pe lacuri este adesea destul de transparentă”, a explicat acesta.

El a adăugat că o altă variantă este să fierbi apa și să o lași să se răcească, astfel încât să rămână mai puține bule de aer atunci când îngheață.

Cuburile de gheață care se topesc lent

Potrivit paginii oficiale de vânzare a retailerului, produsul este listat simplu drept „ALDI Ice Cubes 4ct”, la prețul de 4,99 dolari pentru o cutie de 11,6 uncii (329 de grame), disponibilă începând din 1 iulie în magazinele din Statele Unite. Oferta face parte din categoria „ALDI Finds”, dedicată produselor introduse temporar în supermarketuri, adesea în cantități limitate.

Pe ambalaj, cuburile sunt prezentate ca „Crystal Clear Frozen Ice Cubes”, adică gheață perfect transparentă, cu dimensiunea de circa 1,8 inch (4,5 centimetri). Eticheta le descrie drept „ultra pure” și „slow melting”, adică gheață foarte pură, concepută să se topească lent. Potrivit informațiilor publicate despre produs, cuburile sunt realizate din apă purificată prin osmoză inversă, un procedeu de filtrare folosit pentru îndepărtarea mineralelor și a altor impurități din apă.

Producătorul arată că aceste cuburi nu sunt destinate umplerii unui pahar cu suc, ci băuturilor servite individual, ca whisky-ul, Old Fashioned-ul (cocktail clasic pe bază de whisky, zahăr și bitter) sau alte cocktailuri. Cuburile mari se topesc mai încet decât gheața mărunțită, reducând diluarea băuturii, iar transparența lor are mai ales un rol estetic.