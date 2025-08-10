Video Oamenii de știință au descoperit că un meteorit care a căzut în luna iunie peste o casă e mai „bătrân” decât Planeta Pământ

Un meteorit s-a prăbușit în luna iunie peste o casă din SUA. În urma cercetărilor, oamenii de știință au ajuns la concluzia că meteoritul este mai vechi decât planeta Pământ.

Cercetătorii de la Universitatea din Georgia au examinat un fragment din roca care a străpuns acoperișul unei case din orașul McDonough din statul american Georgia. Aceștia au estimat că meteoritul s-a format acum 4,56 miliarde de ani, fiind cu aproximativ 20 de milioane de ani mai vechi decât Pământul, scrie Mediafax.

Piatra și-a redus rapid dimensiunea și viteza și a trecut cu viteză prin acoperișul casei.

În videoclipurile apărute în mediul online, se observă cum meteoritul a intrat în atmosferă în plină zi. În urma impactului, proprietarul casei încă mai găsește bucăți de praf spațial în jur.

