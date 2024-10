Catastrofa planetară căreia toate speciile de pe Terra îi datorează viața. Noua teorie surprinzătoare despre evoluția vieții pe Pământ

Oamenii de știință au descoperit că evoluția către forme evoluate de viață, pe Terra, a avut loc datorită unui eveniment aparent catastrofal. Un meteorit gigant a lovit Pământul cu efecte devastatoare. Efectele impactului au avut un efect uimitor, ducând la lumea pe care o cunoaștem astăzi.

Atunci când ne gândim la un corp ceresc ceva mai mare decât un munte lovind Pământul ne gândim automat la o catastrofă incompatibilă cu orice formă de viață. Cu toate acestea, ceea ce ar fi trebuit să însemne doar distrugere și moarte, a contribuit decisiv la evoluția vieții pe Pământ,inclusiv specia umană datoritându-i existența. Specialiștii spun că un meteorit uriaș care a lovit Pământul acum mai bine de 3.6 miliarde de ani în urmă, a creat o reacție în lanț vitală pentru formarea organismelor evoluate pe Terra. Până la acest eveniment,singurele forme de viață de pe Pământ erau niște organisme unicelulare care trăiau în oceanul planetar.

Un meteorit de trei ori mai mare decât Everestul și o catastrofă unică în istoria Pământului

În zona Barbeston Greenstone Belt, din Africa de Sud, o fâșie lungă de roci este dovada unui impact catastrofal între un corp ceresc și suprafața Terrei acum mult timp în urmă. Mai precis un meteorit, numit S2, de patru ori mai mare decât Muntele Everest, spun specialiștii într-un studiu publicat în ”Proceedings of the National Academy of Sciences” din Statele Unite, a lovit Pământul în zona Africii de Sud, de astăzi. Evenimentul a avut loc acum 3.26 miliarde de ani în urmă iar impactul a fost devastator. În lucrarea menționată anterior, geologul Nadja Drabon de la Universitatea Harvard estimează că meteoritul a lovit Pământul cu o forță de 200 de ori mai mare decât asteroidul care a ucis dinozaurii acum 66 de milioane de ani în urmă.

În aceea perioadă, zona de impact se afla sub oceanul planetar. Forța de lovire a meteoritului a generat cel mai mare tsunami înregistrat vreodată în istoria planetei, amestecând și aruncând la suprafață apele din zonele cel mai adânci. În tot acest timp suprafața oceanului efectiv fierbea din cauza căldurii generate de impact. Întreaga planetă a fost acoperită de valurile uriașe iar fundul oceanului a fost efectiv rupt. În atmosferă au fost degajate cantități uriașe de praf și resturi, acoperind tot cerul. Întreaga planetă a fost lăsată în beznă iar temperaturile au atins recorduri de neegalat. O catastrofă planetară căreia nimic nu-i putea supraviețui. Era un mediu incompatibil cu formele de viață.

Dezastrul care a dat o șansă la evoluție pe Terra

Cu toate acestea formele de viață unicelulară, singurele forme de viață de pe Terra, au supraviețuit în mod miraculos. Mai mult decât atât, spun specialiștii precum Nadja Drabon, această catastrofă planetară a dat o șansă uluitoare la evoluție. Mai mult decât atât a fost elementul cheie al evoluției formelor de viață de pe Pământ. Iar oamenii de știință au și explicația. Bacteriile uni-celulare care trăiau în Oceanul Planetar au primit un aport incredibil de fosfor și fier. Fierul adus de meteoritul gigant prăbușit în ocean, iar fosforul scos prin forța impactului din adâncurile mării. Cu aceste două elemente, plus alte adaosuri scormonite din profunzimea oceanelor, organismele uni-celulare au făcut un salt evolutiv uriaș, ducând în cele din urmă la formarea de organisme pluricelulare și forme de viață mult mai complexe.

Practic întreaga compoziție chimică a oceanului, acel leagăn al vieții pe Pământ, s-a schimbat radical, iar formele primitive de viață au primit mult mai mulți nutrienți, dezlănțuind capacitate de evoluție și creație a Pământului. Cu alte cuvinte, toate formele de viață de astăzi există și datorită acelei catastrofe generată de impactul meteoritului cu Terra. „ Noi avem tendința să credem că aceste evenimente marcate de impactul corpurilor cereștei cu Pământul sunt dezastruoase pentru viață. Dar acest studiu indică faptul că în urma unui impact de acest fel, viața a avut de câștigat, evident la începuturile sale. Acest impact chiar ar fi permis și încurajat viața să prospere, să înflorească”, spune Drabon pentru Ancient Origins.