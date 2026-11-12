 O tehnologie desprinsă parcă din filmele SF ar putea revoluționa stingerea incendiilor | adevarul.ro
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O tehnologie desprinsă parcă din filmele SF ar putea revoluționa stingerea incendiilor

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O companie din Ohio a găsit o metodă de a combate focul cu unde sonore, în loc de apă. Tehnologia ar putea stinge un incendiu fără a inunda locuința sau spațiul comercial.

Incendiile ar putea fi stinse fără apa
Incendiile ar putea fi stinse cu ajutorul undelor sonore Foto: FOTO:AFP

În Statele Unite au loc anual circa 330.000 de incendii în locuințe, în care mor aproximativ 2.600 de civili. Numărul incendiilor casnice s-a înjumătățit din 1980, dar pompierii se confruntă astăzi cu noi provocări.

Casele moderne se confruntă mai des cu incendii provocate de grăsimi, deoarece mai multe persoane gătesc cu ulei decât în trecut. Tot mai răspândite sunt și bateriile litiu-ion, care, potrivit Departamentului american al Comerțului, au provocat peste 200.000 de incendii din 2011 încoace.

Compania Sonic Fire Tech spune acum că a dezvoltat o tehnologie care poate stinge focul fără să folosească rețelele municipale de apă, aflate sub presiune, și fără să producă stricăciuni cauzate de apă. Metoda se bazează pe unde sonore de joasă frecvență.

Suprimare acustică

Compania a creat un generator acustic care poate fi instalat în interiorul unei clădiri și care produce unde de infrasunete de mare presiune. Acestea circulă printr-un sistem dedicat de conducte, asemănător celor de instalații sanitare sau de ventilație. Potrivit Sonic Fire Tech, undele fac moleculele de oxigen să vibreze și le împing departe mai repede decât poate folosi combustibilul oxigenul. Cum focul are nevoie de oxigen pentru a se menține, flăcările se sting treptat din lipsa lui.

„Vrem să stingem incendiile fără inconvenientele suprimării convenționale”, a declarat Geoff Bruder, cofondator și director general al Sonic Fire Tech. „Un sprinkler tradițional se declanșează când detectează o temperatură între 135 și 165 de grade Fahrenheit (aproximativ 57–74 de grade Celsius), ceea ce înseamnă cel puțin trei minute de ardere. Apoi eliberează între 30–90 de litri de apă în încăperea în care este montat.”

Sistemul Sonic Fire Tech se activează din momentul în care detectează căldură. Întrucât undele sonore nu afectează clădirea, nu există motive să se aștepte, iar în cazul unei alarme false nu se produce niciun prejudiciu. Undele se află sub pragul auditiv de 20 Hz, așa că oamenii și animalele de companie nu le pot auzi.

„Sistemul nostru este promițător mai ales pentru că poate stinge incendii provocate de grăsimi, ceva ce sistemele pe bază de apă nu pot face”, a spus Bruder. Costul estimat al instalării într-o locuință de circa 325 de metri pătrați este de 30.000 de dolari.

Agenția americană pentru Proiecte de Cercetare Avansată în Domeniul Apărării (DARPA) a studiat anterior ideea folosirii sunetului pentru stingerea incendiilor, iar acum un deceniu studenți de la Universitatea George Mason au găsit o modalitate de miniaturizare a tehnologiei.

Bruder spune însă că experiența sa a ajutat la ducerea ideii la un nivel superior. „Sunt inginer aerospațial. Mi-am început cariera la NASA, lucrând la sisteme de alimentare cu energie pentru misiuni planetare”, a explicat el. Acolo a transformat „energia termică în unde acustice, apoi în energie electrică și răcire pentru un modul de aterizare conceput să reziste pe Venus”. Această expertiză este cea pe care o căuta avocatul Michael Thomas, cofondator al companiei și președinte al consiliului de administrație, care studia tehnologia „ca proiect secundar” încă din anii 2000.

În 2019, după ce au intrat în contact pe LinkedIn, cei doi au fondat Sonic Fire Tech, lucrând „seara și în weekenduri”, pe lângă joburile cu normă întreagă, la un prototip timpuriu. În 2025 au atras finanțare de 3,5 milioane de dolari, urmată, în august 2026, de o rundă de 15 milioane de dolari, condusă de fondul O.H.I.O. Fund.

Testare și certificare

Michael J. Gollner, profesor asociat de inginerie mecanică la Universitatea California din Berkeley și președinte al Consiliului Consultativ de Cercetare al Fundației NFPA pentru Cercetare în Domeniul Protecției împotriva Incendiilor, cunoaște conceptul de stingere a focului cu unde sonore. În 2015 a evaluat teza unei studente de la Berkeley care lucra la o tehnologie similară. El vede potențial, dar cu limite.

„La scară mică și când este direcționată foarte aproape, tehnologia funcționează bine”, a explicat Gollner. „Rămâne însă de demonstrat dacă este la fel de eficientă în cazul flăcărilor mari și pe termen lung.”

El a adăugat că, deși pot provoca stricăciuni clădirii după ce se activează, „sprinklerele cu apă sunt extrem de eficiente, iar noua tehnologie încă trebuie să dovedească faptul că este mai eficientă decât ele”.

În prezent, Sonic Fire Tech are circa 20 de angajați și lucrează pentru obținerea certificării. Sistemele de stingere a incendiilor în interior sunt deja obligatorii în sute de jurisdicții locale din SUA, ceea ce oferă companiei o cale clară spre aprobare: pe termen scurt, autoritatea competentă din zonă, de exemplu inspectoratele de pompieri, poate aproba instalări individuale.

Sonic Fire Tech deține trei autorizații în comitatul Los Angeles și a început prima instalare în Altadena. Demersul vine după incendiul mortal Eaton din 2025, care a scos la iveală lacune de infrastructură: lipsa apei și hidranții uscați au îngreunat intervenția echipelor de urgență. Compania a semnat două acorduri de revânzare cu constructori de locuințe din California.

Pe termen lung, un laborator național trebuie să testeze și să certifice sistemul înainte ca acesta să poată fi o opțiune pentru arhitecți și constructori de locuințe noi și, potențial, pentru afaceri și centre de date. Bruder a spus că testele de certificare ar urma să înceapă în această toamnă și că prima certificare în domeniul incendiilor și al siguranței este așteptată în 2027.

Lupta cu incendiile de vegetație

Anul trecut, Districtul de Protecție împotriva Incendiilor al comitatului San Bernardino a participat la demonstrații cu Sonic Fire Tech pentru a evalua tehnologia, inclusiv simulări interne și rucsacuri portabile de suprimare acustică.

„Personalul nostru a putut observa tehnologia și capacitățile ei, inclusiv posibile aplicații pentru pompieri”, a declarat Ryan Beckers, responsabil de informare publică al districtului. „Am considerat tehnologia interesantă, mai ales ca posibilă alternativă la sistemele de sprinklere pe bază de apă din locuințe și din întreprinderi industriale.”

Dincolo de stingerea în interior, Sonic Fire Tech vrea ca, la un moment dat, să folosească undele sonore și împotriva incendiilor de vegetație. În ultimii ani, SUA, în special California, au cunoscut incendii devastatoare, care se declanșează mai ușor și sunt mai greu de controlat din cauza agravării crizei climatice. Compania speră să reducă presiunea asupra rezervelor de apă, fără a contribui la poluarea asociată substanțelor chimice ignifuge, adesea încărcate cu metale toxice.

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